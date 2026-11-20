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Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει τη λογική της αντίδρασης στις κρίσεις και να αρχίσει να αντιμετωπίζει τις απειλές προτού αυτές εκδηλωθούν υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποιώντας ότι η αδυναμία έγκαιρης λήψης αποφάσεων υπονομεύει τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της ηπείρου.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει πως μπορεί να κινητοποιείται αποφασιστικά όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσες και μεγάλες προκλήσεις, όπως συνέβη κατά την πανδημία και στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η Ευρώπη δυσκολεύεται περισσότερο να αντιμετωπίσει τις απειλές που αναπτύσσονται σταδιακά, καθώς η απουσία μιας ορατής και άμεσης κρίσης λειτουργεί ως αντικίνητρο για την ανάληψη δράσης.

«Όταν τα γεγονότα μάς πείθουν ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, αναλαμβάνουμε δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Οι δυσκολίες μας εμφανίζονται όταν μια κρίση εξελίσσεται αργά», πρόσθεσε, περιγράφοντας ένα από τα βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η ευρωπαϊκή αναβλητικότητα και το κόστος της αδράνειας

Από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019, η Κριστίν Λαγκάρντ έχει αξιοποιήσει επανειλημμένα το ετήσιο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο της Φρανκφούρτης για να προωθήσει την ανάγκη βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το 2025 είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη οφείλει να ξεπεράσει τη διαρκή αναποφασιστικότητα γύρω από τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της οικονομίας της, διαφορετικά κινδυνεύει να χαρακτηριστεί «ανεύθυνη».

Η νέα παρέμβασή της κινείται στην ίδια κατεύθυνση, με έμφαση πλέον στην ανάγκη προληπτικής αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωζώνη των 21 κρατών έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις οικονομικές πιέσεις που προκαλούν ο πόλεμος στο Ιράν και οι αμερικανικοί εμπορικοί δασμοί, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι αυτή η ανθεκτικότητα δεν αρκεί για να διασφαλίσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Χαμηλή παραγωγικότητα και ασθενής ανάπτυξη

Στις βασικές προκλήσεις για την Ευρώπη περιλαμβάνονται η χαμηλή παραγωγικότητα και οι περιορισμένες δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, δύο αδυναμίες που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προοπτικές της οικονομίας.

Μεταξύ των λύσεων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επανήλθε ιδιαίτερα στο ζήτημα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, προειδοποιώντας ότι οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις έχουν πραγματικό οικονομικό κόστος.

«Κάθε χρόνο που περνά χωρίς αυτήν, περισσότερες από τις αποταμιεύσεις μας επενδύονται στο εξωτερικό και περισσότερες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μας αναζητούν χρηματοδότηση αλλού», τόνισε.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, είναι ότι η ζημιά που προκαλείται κάθε χρόνο από την απουσία προόδου δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να υπερνικήσει τις αντιστάσεις στις αλλαγές.

«Ωστόσο, η απώλεια κάθε μεμονωμένου έτους δεν είναι αρκετά μεγάλη για να ξεπεράσει την αντίσταση στην αλλαγή», σημείωσε.

Η παρέμβασή της αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ στις αρχές Φεβρουαρίου, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα της επιτρέψει να τοποθετείται πιο ελεύθερα σε ζητήματα που υπερβαίνουν τα όρια της νομισματικής πολιτικής.