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Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) η Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Είναι μία από τις επιλογές», δήλωσε στο συνέδριο DealBook Summit των New York Times. «Ωστόσο, προς το παρόν είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα παραμείνω μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία συζήτηση ή εικασία σχετικά με το τι θα κάνω στη συνέχεια. Αλλά δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθώ», ξεκαθάρισε.

Η Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον Οκτώβριο την απόφασή της να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ, ολοκληρώνοντας τη θητεία της σχεδόν εννέα μήνες πριν από την προβλεπόμενη λήξη της οκταετούς θητείας της.

Τα σενάρια για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα επικεντρώνονται στην κενή θέση στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που εδρεύει στη Γενεύη. Η ίδια έχει διαψεύσει στο παρελθόν ότι ενδιαφέρεται να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας.

Μιλώντας την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, η επικεφαλής της ΕΚΤ επισήμανε ότι «στην Ευρώπη βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για πολλές εκλογικές αναμετρήσεις», τονίζοντας ότι η σημερινή θεσμική της ιδιότητα την υποχρεώνει να διατηρεί ουδέτερη στάση.

Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει μετά την αποχώρησή της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Λαγκάρντ θα εκφράζεται πολύ πιο ανοιχτά για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου τα δημοσιονομικά προβλήματα και το πολιτικό αδιέξοδο έχουν προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στην αγορά ομολόγων, κατά τους τελευταίους μήνες της προεδρίας Μακρόν.

«Θεωρώ καθήκον μου να αποσαφηνίζω, να διορθώνω και να τοποθετούμαι, με βάση τη θέση μου και την εμπειρία που έχω αποκτήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.