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Η πρόεδρος της EKT, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτήρισε το φετινό καυτό καλοκαίρι ως προειδοποίηση ότι η ήπειρος πρέπει να ενισχύσει τις άμυνές της ενάντια στις οικονομικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και να καταστήσει το ενεργειακό της σύστημα πιο ευέλικτο.

Αν και ο οικονομικός αντίκτυπος από τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πυρκαγιές ήταν περιορισμένος, «το κόστος της κλιματικής αλλαγής αυξάνεται και οι μελλοντικές κρίσεις ενδέχεται να είναι πιο δύσκολο να απορροφηθούν», ανέφερε η Λαγκάρντ.

Τα σχόλιά της προηγούνται της κλιματικής συνόδου κορυφής COP31 των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα στην Άγκυρα. Ο επικεφαλής για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για νέες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις έχουν «κολλήσει» μετά από δύο χρόνια στασιμότητας στην πρόοδο για τη μείωση των εκπομπών.

Καθώς σχεδόν τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης βασίζονται σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες που παρέχει η φύση, η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι οι εκτιμήσεις για το βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος υποτιμούν τους κινδύνους καθώς το κλίμα θερμαίνεται. Η δραστηριότητα στις πληγείσες περιοχές είναι 1,5% χαμηλότερη δύο χρόνια μετά από έναν καύσωνα και 3% χαμηλότερη τέσσερα χρόνια μετά από μια ξηρασία, ανέφερε.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Λαγκάρντ υπογράμμισε τρεις προτεραιότητες για την Ευρώπη, ώστε να αντιμετωπίσει τόσο τις άμεσες επιπτώσεις όσο και τον ενεργειακό τομέα.

Να προετοιμαστεί προληπτικά και να προστατευθεί καλύτερα από τις οικονομικές επιπτώσεις, να εξασφαλίσει ένα σύστημα ηλεκτροδότησης που αξιοποιεί στο έπακρο τη φθηνή, εγχώρια καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν μόνες τους την τροφοδοσία τους εν τω μεταξύ.