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Στον Ατλαντικό Ωκεανό εξελίσσεται μια νέα μάχη για την εξασφάλιση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με την Ευρώπη να προσελκύει ολοένα περισσότερα φορτία που αρχικά προορίζονταν για την Ασία, προσφέροντας υψηλότερες τιμές. Καθώς οι θερμοκρασίες υποχωρούν και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται, η ευρωπαϊκή αγορά αναζητεί επειγόντως πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, προκειμένου να περιορίσει την ταχεία εξάντληση των ήδη χαμηλών αποθεμάτων της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οκτώ δεξαμενόπλοια LNG που αναχώρησαν από τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ άλλαξαν πορεία μέσα στον Νοέμβριο, κατευθυνόμενα προς την Ευρώπη αντί της Ασίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων αλλαγών προορισμού από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διέκοψε τις εξαγωγές LNG του Κατάρ, αφήνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στη θέση του κυρίαρχου προμηθευτή της παγκόσμιας αγοράς.

Η σχετικά περιορισμένη ζήτηση από τις ασιατικές οικονομίες έχει επιτρέψει στην Ευρώπη να προσελκύσει περισσότερα φορτία. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει υψηλό τίμημα, καθώς οι τιμές του LNG στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασαν τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η Ευρώπη πληρώνει πλέον περισσότερο από την Ασία

Η άνοδος των ευρωπαϊκών τιμών έχει ανατρέψει τις συνήθεις εμπορικές ροές του LNG.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι υψηλότερες τιμές στην Ασία δημιουργούν ένα οικονομικό κίνητρο για τη μεταφορά αμερικανικών φορτίων μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού προς την Κίνα και την Ιαπωνία.

Η διαφορά αυτή, γνωστή στις αγορές ως arbitrage ή «arb», καθορίζει σε μεγάλο βαθμό ποια περιοχή μπορεί να προσελκύσει τα διαθέσιμα φορτία.

Σήμερα, ωστόσο, η Ευρώπη προσφέρει τη μεγαλύτερη διαφορά τιμής έναντι της Ασίας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την Spark Commodities.

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες εμπορίας LNG έχουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος όταν κατευθύνουν τα φορτία τους προς ευρωπαϊκούς τερματικούς σταθμούς.

«Οι ελλείψεις προσφοράς προσελκύουν το LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί παραμένει το μεγαλύτερο εμπορικό κέρδος», δήλωσε ο Καρλ Λάρι, αναλυτής πετρελαίου και φυσικού αερίου της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας Enverus.

«Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που πληρώνει το πρόσθετο τίμημα», πρόσθεσε.

Βαρύ το κόστος για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά

Η δυνατότητα της Ευρώπης να εξασφαλίζει πρόσθετες ποσότητες LNG συμβάλλει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, καθώς ο χειμώνας εντείνεται.

Ωστόσο, το κόστος των εισαγωγών αρχίζει ήδη να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία.

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως η χαλυβουργία, η παραγωγή λιπασμάτων και η χημική βιομηχανία, βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικά αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ανεβαίνουν τόσο πολύ ώστε εργοστάσια αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους, επειδή το κόστος παραγωγής καθίσταται ασύμφορο.

Οι επιπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά και στους καταναλωτές, καθώς το ακριβότερο φυσικό αέριο θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς ενέργειας και, τελικά, στον πληθωρισμό.

Έτσι, η προσπάθεια διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού εξελίσσεται ταυτόχρονα σε νέα πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Γιατί η Κίνα και η Ιαπωνία δεν ανταγωνίζονται ακόμη την Ευρώπη

Ένας βασικός λόγος που η Ευρώπη έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερα φορτία από τον Ατλαντικό είναι η περιορισμένη δραστηριότητα των δύο μεγαλύτερων αγοραστών LNG παγκοσμίως, της Κίνας και της Ιαπωνίας, στην αγορά άμεσης παράδοσης.

Οι δύο χώρες διαθέτουν προς το παρόν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου και δεν έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά κύματα ψύχους που θα ανάγκαζαν τις εταιρείες ενέργειας να αναζητήσουν πρόσθετα φορτία.

Σύμφωνα με τη Rystad Energy, τα αποθέματα στη βορειοανατολική Ασία θεωρούνται πιθανότατα επαρκή για την κάλυψη των χειμερινών αναγκών.

Παράλληλα, οι σημερινές υψηλές τιμές δεν προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικό κίνητρο για νέες αγορές LNG στη spot αγορά.

Αυτή η συγκυρία επιτρέπει στην Ευρώπη να διατηρεί το προβάδισμα στη διεκδίκηση των διαθέσιμων αμερικανικών φορτίων, χωρίς να χρειάζεται προς το παρόν να εμπλακεί σε έναν ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό τιμών με τους Ασιάτες αγοραστές.

Άλμα 45% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG

Η αλλαγή των εμπορικών ροών αποτυπώνεται στα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί περισσότερο από 45% τους τελευταίους τρεις μήνες, με βάση τον κινητό μέσο όρο 30 ημερών.

Την ίδια περίοδο, οι παραδόσεις στη βορειοανατολική Ασία έχουν μειωθεί περίπου κατά 1%.

Παρά τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών, ωστόσο, οι συνολικές ποσότητες που έχουν παραλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η περιοχή θα χρειαστεί να συνεχίσει τις αγορές LNG προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της κατά τους επόμενους μήνες.

Η σημερινή εικόνα είναι ουσιαστικά αντίθετη από εκείνη που επικρατούσε το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο.

Τότε, οι ασιατικές οικονομίες, οι οποίες ήταν περισσότερο εκτεθειμένες στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, ανταγωνίζονταν πολύ πιο επιθετικά την Ευρώπη για την εξασφάλιση φορτίων LNG.

Ο ανταγωνισμός αυτός δυσκόλεψε την προσπάθεια της Ευρώπης να αναπληρώσει εγκαίρως τα αποθέματά της πριν από τον χειμώνα, όταν η κατανάλωση για θέρμανση αυξάνει σημαντικά τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου.

Στο 68% οι αποθήκες φυσικού αερίου – Μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη εισέρχεται στην πιο απαιτητική περίοδο του έτους με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα.

Οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτες μόλις κατά 68%, έναντι μέσου όρου 86% την τελευταία πενταετία.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο για την εποχή, το οποίο περιορίζει τα περιθώρια αντιμετώπισης μιας παρατεταμένης περιόδου ψύχους ή νέων διαταραχών στην προσφορά.

Μάλιστα, οι αποσύρσεις φυσικού αερίου από τις αποθήκες επιταχύνονται, παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές LNG έχουν αυξηθεί σημαντικά.

«Η Ευρώπη επέτρεψε στον εαυτό της να μπει στον χειμώνα με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων», δήλωσε ο Σολ Κάβονικ, αναλυτής ενέργειας της MST Marquee.

Όπως προειδοποίησε, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Ευρώπη και τη βορειοανατολική Ασία για την εξασφάλιση LNG αναμένεται να ενταθεί όσο προχωρά ο χειμώνας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τον κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών, ιδιαίτερα εάν οι καιρικές συνθήκες αυξήσουν ταυτόχρονα τη ζήτηση και στις δύο περιοχές.

Goldman Sachs: Κίνδυνος να πέσουν τα αποθέματα στο 14%

Η ανάγκη της Ευρώπης για πρόσθετες εισαγωγές LNG γίνεται ολοένα πιο πιεστική εξαιτίας της πρόωρης εμφάνισης χαμηλών θερμοκρασιών.

Το πρώτο κύμα ψύχους αιφνιδίασε αναλυτές που περίμεναν ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα ευνοούσε ηπιότερες καιρικές συνθήκες.

Η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του χειμώνα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αγορά φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs, εάν σημειωθεί παρατεταμένη περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, η βορειοδυτική Ευρώπη θα μπορούσε να ολοκληρώσει τον χειμώνα με τις αποθήκες της γεμάτες μόλις κατά 14%.

Ένα τέτοιο επίπεδο θα ήταν το χαμηλότερο από το 2018 και θα περιόριζε δραστικά τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας για την επόμενη περίοδο.

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύει την πίεση στις ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας να διασφαλίσουν εγκαίρως πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, ακόμη και με υψηλό κόστος.

Η απαγόρευση του ρωσικού LNG ενισχύει τις πιέσεις

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί και ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG.

Σύμφωνα με τον Έβαν Ταν, αναλυτή LNG της εταιρείας ICIS, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές και τις ασιατικές τιμές αναμένεται να διατηρηθεί και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Όπως εκτιμά, το έλλειμμα αποθεμάτων, η απουσία ρωσικού LNG και η ζήτηση που καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθιστούν οικονομικά πιο συμφέρουσα τη μεταφορά φορτίων προς την Ευρώπη.

«Το έλλειμμα αποθεμάτων, το κενό από το ρωσικό LNG και η ζήτηση λόγω καιρού πιθανότατα θα κρατήσουν κλειστό το arbitrage προς την Ασία», ανέφερε.

Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή αγορά ενδέχεται να συνεχίσει να προσφέρει υψηλότερες τιμές προκειμένου να εξασφαλίζει τα φορτία που χρειάζεται, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος ενέργειας.

Ο κίνδυνος επιστροφής της Ασίας στον ανταγωνισμό για τα φορτία

Παρά το σημερινό πλεονέκτημα της Ευρώπης, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Ένα νέο κύμα ψύχους στην Ασία θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες, αυξάνοντας τη ζήτηση για φυσικό αέριο και οδηγώντας τους Ασιάτες αγοραστές σε υψηλότερες προσφορές για τα διαθέσιμα φορτία.

Ήδη, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά άμεσης παράδοσης της Ιαπωνίας έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στον Νοέμβριο.

Η εξέλιξη έχει καταστήσει οικονομικά συμφέρουσα την εισαγωγή LNG για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με εμπόρους της αγοράς, ιαπωνική εταιρεία κοινής ωφέλειας προχώρησε ήδη στην αγορά φορτίου LNG για παράδοση τον Δεκέμβριο, ενώ ταυτόχρονα πούλησε άλλο φορτίο με προγραμματισμένη παράδοση τον Μάρτιο.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ορισμένοι αγοραστές αρχίζουν να προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους, προκειμένου να καλύψουν τις πιο άμεσες χειμερινές ανάγκες.

Προς το παρόν, πάντως, οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα δείχνουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη να συνεχίσει να απορροφά μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί άμεσα σε νέο πόλεμο τιμών με την Ασία.

Ωστόσο, η πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη.

«Η Ασία απέχει μόλις ένα κύμα ψύχους ή μια αύξηση της ζήτησης από τις εταιρείες ενέργειας από το να αρχίσει ξανά να προσφέρει υψηλότερες τιμές», προειδοποίησε ο Τόμπι Κόπσον, διευθύνων εταίρος της Davenport Energy με έδρα την Κίνα.

«Εάν συμβεί αυτό, θα δούμε τον ανταγωνισμό για τα φορτία της spot αγοράς να εντείνεται πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη, επομένως, έχει καταφέρει προς το παρόν να εξασφαλίσει προτεραιότητα στις παραδόσεις LNG, αλλά η ενεργειακή της ασφάλεια παραμένει εξαρτημένη από τις υψηλές τιμές, τις καιρικές συνθήκες και τη ζήτηση στην άλλη πλευρά του πλανήτη.