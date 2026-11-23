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Η Lego σχεδιάζει να επενδύσει έως 1 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια) μέσα στην επόμενη επταετία για την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Πορτογαλία, καθώς η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη.

Η νέα μονάδα στην Εσταρέζα θα δημιουργήσει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας και θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Πορτογαλία για τη δημιουργία νέας βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον Κάρστεν Ράσμουσεν, γενικό διευθυντή επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της Lego.

Η παραγωγή στο εργοστάσιο, συνολικής έκτασης 115.000 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να ξεκινήσει το 2030, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

«Πρόκειται για μια στρατηγική ανάπτυξης», δήλωσε ο Ράσμουσεν. «Βλέπουμε τη ζήτηση για τα προϊόντα μας να αυξάνεται και γι’ αυτό δημιουργούμε αυτή τη μονάδα».

Δεκαπλασιασμός εσόδων σε δύο δεκαετίες

Η επένδυση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Lego ότι η ζήτηση για τα δημοφιλή, πολύχρωμα τουβλάκια της θα συνεχίσει να αυξάνεται, ακόμη και έπειτα από χρόνια εσόδων-ρεκόρ και ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς της εις βάρος ανταγωνιστών, όπως η Hasbro και η Mattel.

Τα έσοδα της Lego έχουν δεκαπλασιαστεί την τελευταία εικοσαετία, αποτυπώνοντας τη σημαντική επέκταση της εταιρείας στη διεθνή αγορά παιχνιδιών.

Η Lego διαθέτει ήδη εργοστάσια στη Δανία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, ενώ, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, η προσθήκη παραγωγικής δυναμικότητας στη Νότια Ευρώπη θα ενισχύσει την ευελιξία του ομίλου, θα μειώσει τους χρόνους παράδοσης και θα επιτρέψει στις μονάδες της περιοχής να αλληλοϋποστηρίζονται.

Παραγωγή πιο κοντά στους καταναλωτές

Το νέο εργοστάσιο ενισχύει επίσης τη στρατηγική της Lego για παραγωγή σε μικρότερη απόσταση από τους πελάτες της.

Όπως εξήγησε ο Ράσμουσεν, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις διαταραχές των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας και των προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η Lego κατασκευάζει ήδη νέο εργοστάσιο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2027.

Παράλληλα, έχει επεκτείνει πρόσφατα την παραγωγική δυναμικότητά της στο Μοντερέι του Μεξικού, ενώ έχει προσθέσει παραγωγικές εγκαταστάσεις και στο Βιετνάμ.

«Εξετάζουμε την ανθεκτικότητα και το κατά πόσο οι εφοδιαστικές αλυσίδες σε κάθε περιοχή μπορούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές διαταραχές», ανέφερε ο Ράσμουσεν.

Γιατί η Lego επέλεξε την Πορτογαλία

Η δανέζικη εταιρεία επέλεξε την Πορτογαλία λόγω του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, της αναπτυσσόμενης οικονομίας και της υποστήριξης από τις εθνικές και τοπικές αρχές.

Πάντως, δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κάποια συγκεκριμένη μορφή κρατικής ενίσχυσης.

Η Lego σχεδιάζει να υποβάλει αιτήσεις για τα συνήθη επενδυτικά κίνητρα, μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, θα απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η Πορτογαλία προσελκύει και άλλους ξένους επενδυτές, μεταξύ των οποίων η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών CALB, η οποία ξεκίνησε το 2025 την κατασκευή εργοστασίου αξίας 2,1 δισ. ευρώ, νότια της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Πορτογαλίας, η οικονομία της χώρας προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2026, έναντι 1,9% το 2025.

Η νέα μονάδα στην Εσταρέζα αναμένεται να εξελιχθεί στο πιο τεχνολογικά προηγμένο εργοστάσιο της Lego.

Στον σχεδιασμό της προβλέπεται η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμών σε ολόκληρο το εύρος των λειτουργιών της.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή επιχειρησιακών λειτουργιών, η εταιρεία φιλοδοξεί να επιτύχει στη νέα εγκατάσταση την υψηλότερη παραγωγή ανά τετραγωνικό μέτρο σε ολόκληρο το παγκόσμιο δίκτυο εργοστασίων της.