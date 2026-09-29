Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει έναν νέο, φιλόδοξο στόχο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2040, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σε επιστολή τους προς τον Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν, οι υπουργοί Ενέργειας των τριών χωρών επισημαίνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των καθαρών μορφών ενέργειας, ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Όπως αναφέρουν, οι πρόσφατες διεθνείς κρίσεις, μεταξύ των οποίων και οι επιπτώσεις από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, καταδεικνύουν την ανάγκη για ταχύτερη μετάβαση σε ένα πιο ασφαλές ενεργειακό μοντέλο.

Η ΕΕ επεξεργάζεται αυτή την περίοδο τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς της στόχους, με τελικό σκοπό την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μέχρι σήμερα έχει θέσει στόχο οι ανανεώσιμες πηγές να καλύπτουν το 42,5% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής έως το 2030.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει υψηλότερες φιλοδοξίες. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει θέσει εθνικό στόχο για συμμετοχή των ΑΠΕ στο 48% της παραγωγής ενέργειας έως το 2030.

Οι τρεις χώρες υποστηρίζουν ότι ένας ευρωπαϊκός στόχος για το 2040 θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σαφές μήνυμα προς τις αγορές και τους επενδυτές, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση νέων έργων καθαρής ενέργειας.

Η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο

Η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας εντάθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αργότερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι χώρες της ΕΕ ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Ορισμένα κράτη επενδύουν στην επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, ενώ άλλα, όπως η Ισπανία, σχεδιάζουν τη σταδιακή μείωσή της. Η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο δεν διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Η υπουργός Περιβαλλοντικής Μετάβασης της Ισπανίας, Σάρα Ααχεσέν, υπογράμμισε ότι κάθε ενεργειακή κρίση υπενθυμίζει το κόστος της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, σημειώνοντας ότι οι ΑΠΕ αποτελούν την τεχνολογία που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτερα.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, η αποτυχία καθορισμού ενός στόχου για το 2040 θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα στον ενεργειακό κλάδο και να δυσκολέψει την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων της Ευρώπης.

Διαβάστε ακόμη

Anthropic: Προειδοποιεί για «υπαρξιακούς κινδύνους» από την AI λίγο πριν την ιστορική IPO

Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Η επόμενη ημέρα χωρίς κρατική στήριξη – Οι νέοι κανόνες για τους καταναλωτές

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Οι ημερομηνίες για τις επόμενες δόσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ