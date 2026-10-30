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Στα 31 του χρόνια, ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο έχει ήδη απομακρυνθεί από την επιχειρηματική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο πατέρας του, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας οικογενειακής διαμάχης για περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και επιχειρεί πλέον να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στον ιταλικό Τύπο. Η τελευταία του κίνηση αφορά την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, για την οποία εξετάζει πρόταση εξαγοράς ύψους 7,15 εκατ. ευρώ. Μόνο που οι βασικοί μέτοχοι της εκδοτικής εταιρείας έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να πουλήσουν.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η συγκεκριμένη εφημερίδα, γνωστή για την αιχμηρή δημοσιογραφία της, έχει δημοσιεύσει επικριτικά ρεπορτάζ για τον ίδιο, τις οικονομικές του υποχρεώσεις και τις επιχειρηματικές του επιλογές. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη συγκυρία, ένας επιχειρηματίας επιχειρεί να αποκτήσει τον εκδοτικό οργανισμό που τον έχει βάλει επανειλημμένα στο μικροσκόπιο. Για τον γιο του ιδρυτή της Luxottica, ωστόσο, η υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένη επενδυτική κίνηση. Μέσα σε λίγους μήνες έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για συμμετοχές σε ιστορικές ιταλικές εφημερίδες, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν νέο πόλο στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Η πρόταση των 7,15 εκατ. ευρώ και το πρώτο «όχι»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της LMDV Capital, ο επενδυτικός όμιλος του Ντελ Βέκιο εξετάζει, μέσω της LMDV Media, την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών της Società Editoriale Il Fatto, της εταιρείας που εκδίδει την Il Fatto Quotidiano. Το σχεδιαζόμενο τίμημα ανέρχεται σε 0,286 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της προσφοράς να φτάνει τα 7.152.860 ευρώ. Η τιμή αντιπροσωπεύει premium περίπου 30% σε σχέση με την επίσημη χρηματιστηριακή τιμή της 23ης Οκτωβρίου 2026.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς προηγείται οικονομικός και νομικός έλεγχος. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον του 82,9% του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, με τελικό στόχο την έξοδο της εταιρείας από το χρηματιστήριο. Η αντίδραση από την πλευρά της εφημερίδας ήταν άμεση. Ομάδα ιδρυτικών μετόχων, που ελέγχει από κοινού την πλειοψηφία της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να διαθέσει τις μετοχές της ούτε να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δημόσια πρόταση.

Στην υπόθεση υπάρχει και οικονομική διάσταση. Η SEIF έκλεισε το 2025 με ζημίες 2,6 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια 6,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της LMDV, ενδέχεται να απαιτηθούν έως 4 εκατ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης μέσα στην επόμενη διετία για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής και εκδοτικής συνέχειας. Η πλευρά Ντελ Βέκιο υποστηρίζει ότι επιθυμεί να ενισχύσει την εταιρεία, διατηρώντας την εκδοτική της γραμμή. Μάλιστα, προβλέπει να προσφερθεί στον Μάρκο Τραβάλιο η παραμονή στη διεύθυνση της εφημερίδας.

Από την Il Giornale στην Quotidiano Nazionale

Η προσπάθεια απόκτησης της Il Fatto Quotidiano έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που έχουν ήδη τοποθετήσει τον Ντελ Βέκιο στον ιταλικό εκδοτικό χάρτη. Μέσω της LMDV Capital, απέκτησε συμμετοχή 30% στην Il Giornale, την ιστορική εφημερίδα που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την οικογένεια Μπερλουσκόνι και σήμερα ελέγχεται από επιχειρηματικά συμφέροντα του Αντόνιο Αντζελούτσι.

Παράλληλα, προχώρησε στην απόκτηση του 80% της Editoriale Nazionale, στην οποία ανήκουν οι εφημερίδες Il Giorno, La Nazione και Il Resto del Carlino, που συνδέονται με το εκδοτικό σχήμα Quotidiano Nazionale. Είχε προηγηθεί ενδιαφέρον για την GEDI, έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς ομίλους της Ιταλίας, στον οποίο ανήκουν γνωστοί δημοσιογραφικοί τίτλοι, όπως η La Repubblica. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν κατέληξε σε συμφωνία.

Οι κινήσεις αυτές παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ο 31χρονος επενδυτής επιλέγει καθιερωμένους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με αναγνωρίσιμους τίτλους και ήδη διαμορφωμένο αναγνωστικό κοινό, αντί να δημιουργήσει ένα νέο μέσο από την αρχή. Ταυτόχρονα, οι εφημερίδες στις οποίες έχει επενδύσει ή επιχειρεί να επενδύσει δεν έχουν απαραίτητα κοινή πολιτική ή εκδοτική ταυτότητα. Η Il Giornale συνδέεται παραδοσιακά με τον χώρο της ιταλικής Κεντροδεξιάς, ενώ η Il Fatto Quotidiano έχει διαμορφώσει το δικό της προφίλ μέσα από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και έντονη κριτική προς την πολιτική και οικονομική εξουσία. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον το εύρος των εκδοτικών του σχεδίων, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιδίωκε να διαχειριστεί διαφορετικές δημοσιογραφικές ταυτότητες.

Ο κληρονόμος των Ray-Ban και η περιουσία των 55 δισ. ευρώ

Ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1995. Είναι γιος του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, του αυτοδημιούργητου Ιταλού επιχειρηματία που ίδρυσε τη Luxottica το 1961 και τη μετέτρεψε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους οπτικών ειδών παγκοσμίως. Ο πατέρας του ξεκίνησε από ένα μικρό εργαστήριο κατασκευής σκελετών γυαλιών στο Αγκόρντο της βορειοανατολικής Ιταλίας. Μέσα από εξαγορές, συνεργασίες και συμφωνίες αδειοδότησης δημιούργησε έναν όμιλο που συνδέθηκε με ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands γυαλιών στον κόσμο.

Το 2018, η συγχώνευση της Luxottica με τη γαλλική Essilor οδήγησε στη δημιουργία της EssilorLuxottica, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Ray-Ban, Oakley και Persol. Ο θάνατος του ιδρυτή το 2022 άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία, αλλά και ένα περίπλοκο ζήτημα διαδοχής. Η οικογενειακή εταιρεία συμμετοχών Delfin, η οποία ελέγχει περίπου το ένα τρίτο της EssilorLuxottica και διαθέτει σημαντικές τοποθετήσεις στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, πέρασε σε οκτώ κληρονόμους με ίσα ποσοστά 12,5%. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα έξι παιδιά του ιδρυτή, η γυναίκα του Νικολέτα Τζαμπίλο και ο γιος της από προηγούμενο γάμο, Ρόκο Μπαζίλικο.

Η συνολική περιουσία που βρίσκεται στο επίκεντρο της οικογενειακής διαμάχης αποτιμάται σε περισσότερα από 55 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph. Τον Δεκέμβριο του 2025, το Forbes εκτιμούσε την προσωπική περιουσία του Λεονάρντο Μαρία σε περίπου 7,5 δισ. δολάρια.

Η σύγκρουση με τη διοίκηση της EssilorLuxottica

Ο νεαρός Ντελ Βέκιο δεν περιορίστηκε στον ρόλο του μετόχου. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Bocconi και εντάχθηκε στη Luxottica το 2017, αναλαμβάνοντας την επόμενη χρονιά τη διοίκηση της αλυσίδας οπτικών Salmoiraghi & Viganò. Ακολούθησε η ανάληψη υψηλόβαθμων θέσεων στον οικογενειακό όμιλο, μεταξύ των οποίων η προεδρία της Ray-Ban και η θέση του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica.

Ωστόσο, η σχέση του με τη διοίκηση επιδεινώθηκε σημαντικά μέσα στο 2026. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προσπάθειά του να αγοράσει τα μερίδια δύο αδελφών του, του Λούκα και της Πάολα, σε μια συναλλαγή που υπολογιζόταν σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Εφόσον ολοκληρωνόταν, η συμμετοχή του στην Delfin θα αυξανόταν από 12,5% σε 37,5%. Το σχέδιο δεν εξασφάλισε την απαραίτητη υποστήριξη, με αποτέλεσμα να αναδειχθούν οι διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και της διοίκησης της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών.

Τον Αύγουστο, ο Λεονάρντο Μαρία αποχώρησε από τις εκτελεστικές του θέσεις στην EssilorLuxottica, στρέφοντας δημόσια τα πυρά του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο Φραντσέσκο Μιλέρι, τον άνθρωπο που είχε επιλέξει ο πατέρας του για να διοικήσει τον όμιλο. Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, με τον Ντελ Βέκιο να επικρίνει τη στρατηγική της εταιρείας και τον Μιλέρι να απορρίπτει τις κατηγορίες. Παρά τις δημόσιες διαφωνίες, η EssilorLuxottica εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές επιχειρηματικές επιδόσεις. Στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 9%, στα 7,49 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η ανάπτυξη των έξυπνων γυαλιών, μέσα από τη συνεργασία με τη Meta, αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της στρατηγικής της εταιρείας, η οποία επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέρα από την παραδοσιακή αγορά οπτικών ειδών.

Οι επενδύσεις πέρα από τα γυαλιά

Σύμφωνα με το Bloomberg, η στροφή στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του Ντελ Βέκιο να δημιουργήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεξάρτητες από την οικογενειακή περιουσία. Μέσω της LMDV Capital έχει επενδύσει στην εστίαση, στη φιλοξενία, στα ακίνητα και σε καταναλωτικά προϊόντα. Τον Ιούνιο του 2024 απέκτησε τον έλεγχο της Acqua Fiuggi, της ιστορικής ιταλικής εταιρείας εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού. Ακολούθησε η επέκταση στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, με την εξαγορά του γνωστού beach club Twiga στην Τοσκάνη, που ανήκε προηγουμένως στον επιχειρηματία Φλάβιο Μπριατόρε.

Το 2025 ανακοινώθηκε επίσης η απόκτηση του Billionaire στο Πόρτο Τσέρβο της Σαρδηνίας, με στόχο τη λειτουργία του υπό το brand Twiga. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη δραστηριότητα της LMDV Capital, του προσωπικού επενδυτικού σχήματος μέσω του οποίου ο Ντελ Βέκιο αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο σε διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση των μέσων ενημέρωσης, πάντως, η δραστηριότητά του αποκτά διαφορετική διάσταση, καθώς αφορά επιχειρήσεις που διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση και επηρεάζουν την ενημέρωση εκατομμυρίων αναγνωστών.

Η επόμενη ημέρα των εκδοτικών του σχεδίων

Η απόπειρα εξαγοράς της Il Fatto Quotidiano αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο αμφιλεγόμενη κίνηση της εκδοτικής επέκτασης του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει δημοσιεύσει επικριτικά ρεπορτάζ για τον επιχειρηματία έχει προκαλέσει ερωτήματα και αντιδράσεις στο εσωτερικό της εφημερίδας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να επιτρέπουν να παρουσιαστεί η σχεδιαζόμενη εξαγορά ως ενέργεια αντιποίνων.

Από την πλευρά της, η LMDV υποστηρίζει ότι ενδιαφέρεται για την τεχνογνωσία της SEIF στην ψηφιακή ενημέρωση και την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει την εκδοτική ανεξαρτησία της εφημερίδας. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι, ωστόσο, έχουν ήδη αρνηθεί να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενη δημόσια πρόταση. Το διοικητικό συμβούλιο της SEIF αναμένεται να εξετάσει επισήμως τις ανακοινώσεις και τη θέση των μετόχων.

Με δεδομένη την προϋπόθεση συγκέντρωσης του 82,9% του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, η άρνηση των μετόχων που ελέγχουν την πλειοψηφία συνιστά ουσιαστικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για τον 31χρονο κληρονόμο, που έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές συμμετοχές σε ιστορικούς εκδοτικούς τίτλους, η υπόθεση της Il Fatto Quotidiano αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην προσπάθειά του να διευρύνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πέρα από την EssilorLuxottica. Αυτή τη φορά, όμως, η επενδυτική του πρόταση προσκρούει στη ρητή άρνηση των ανθρώπων που ίδρυσαν και εξακολουθούν να ελέγχουν την εφημερίδα.