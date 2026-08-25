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Η παραίτηση του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο από τις εκτελεστικές θέσεις του στην EssilorLuxottica δεν είναι απλώς μία ακόμη αλλαγή προσώπων στην κορυφή ενός ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κολοσσού. Είναι το τελευταίο επεισόδιο σε ένα οικογενειακό και επιχειρηματικό δράμα που ξεκίνησε μετά τον θάνατο του θρυλικού Λεονάρντο Ντελ Βέκιο το 2022 και πλέον αγγίζει όχι μόνο την αυτοκρατορία των Ray-Ban, αλλά και ορισμένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του ιταλικού καπιταλισμού.

Ο 31χρονος Λεονάρντο Μαρία, ένας από τα έξι παιδιά του ιδρυτή της Luxottica, εγκαταλείπει στις 31 Αυγούστου τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής της EssilorLuxottica και την προεδρία της Ray-Ban. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την αποχώρηση, ευχαριστώντας τον για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του ομίλου και στην υλοποίηση του οράματος του πατέρα του.

Πίσω από την τυπική ανακοίνωση, ωστόσο, βρίσκεται μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Σύμφωνα με τη MF-Milano Finanza, στην επιστολή παραίτησής του ο Ντελ Βέκιο άσκησε κριτική στον τρόπο διοίκησης του CEO Φραντσέσκο Μιλέρι, περιγράφοντας τη λειτουργία της εταιρείας ως «απόμακρη» και «απρόσωπη».

Η λεπτομέρεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή μόλις λίγους μήνες νωρίτερα ο ίδιος ο Λεονάρντο Μαρία μιλούσε με εντελώς διαφορετικά λόγια για τον Μιλέρι. Τον Μάρτιο είχε δηλώσει στους Financial Times ότι ήταν ο άνθρωπος που του θύμιζε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τον πατέρα του και ότι τον εμπιστευόταν για τη συνέχιση του οράματός του.

Η σημερινή ρήξη, επομένως, μοιάζει να κλείνει έναν κύκλο και ταυτόχρονα να ανοίγει έναν καινούργιο.

Από ορφανοτροφείο στην κορυφή της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιών

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του δράματος, πρέπει να επιστρέψει κανείς στον άνθρωπο που δημιούργησε την αυτοκρατορία.

Ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, γεννημένος το 1935, πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων σε ορφανοτροφείο στο Μιλάνο. Από εκεί έφθασε να δημιουργήσει έναν από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς ομίλους της Ευρώπης και μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές περιουσίες της Ιταλίας.

Ξεκινώντας τη Luxottica τη δεκαετία του 1960 ως κατασκευαστή εξαρτημάτων για γυαλιά, μετέτρεψε σταδιακά την εταιρεία σε παγκόσμια δύναμη. Στην πορεία απέκτησε εμβληματικά brands όπως Ray-Ban και Oakley, ενώ το 2018 η Luxottica συγχωνεύθηκε με τη γαλλική Essilor, δημιουργώντας την EssilorLuxottica.

Ο Ντελ Βέκιο, όμως, δημιούργησε κάτι μεγαλύτερο από μια βιομηχανία γυαλιών. Μέσω της Delfin, της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών με έδρα το Λουξεμβούργο, απέκτησε συμμετοχές σε στρατηγικούς πυλώνες της ιταλικής οικονομίας.

Σήμερα η Delfin ελέγχει 32,4% της EssilorLuxottica και διαθέτει σημαντικές συμμετοχές σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους όπως η Generali, η UniCredit και η Monte dei Paschi di Siena.

Με άλλα λόγια, η κληρονομιά του Ντελ Βέκιο ξεπερνά κατά πολύ τα Ray-Ban.

Η κληρονομιά που έγινε παγίδα

Ο Ντελ Βέκιο είχε αφιερώσει χρόνια στη δημιουργία ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που θα προστάτευε την αυτοκρατορία του μετά τον θάνατό του.

Το αποτέλεσμα αποδείχθηκε σχεδόν αντίθετο.

Μετά τον θάνατό του το 2022, η ιδιοκτησία της Delfin μοιράστηκε σε οκτώ ίσα μερίδια μεταξύ των έξι παιδιών του, της χήρας του και του γιου της από προηγούμενο γάμο. Καθένας κατέχει 12,5%.

Η ισορροπία αυτή απέτρεψε την εμφάνιση ενός αδιαμφισβήτητου διαδόχου. Ταυτόχρονα, όμως, δημιούργησε ένα σύστημα στο οποίο διαφορετικοί κληρονόμοι μπορούν να μπλοκάρουν σημαντικές αποφάσεις.

Και αυτό ακριβώς συνέβη.

Τα τελευταία χρόνια οι διαφωνίες επεκτάθηκαν από τα μερίσματα και τις αμοιβές των στελεχών μέχρι τη στρατηγική κατεύθυνση και το μέλλον των επενδύσεων της Delfin. Η σύγκρουση έφθασε στα δικαστήρια της Ιταλίας και του Λουξεμβούργου, ενώ η εταιρεία δυσκολεύεται να λάβει ορισμένες από τις μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις που στο παρελθόν έπαιρνε ουσιαστικά ένας άνθρωπος.

Το σχέδιο των 10 δισ. ευρώ

Στο κέντρο της μάχης βρέθηκε ο Λεονάρντο Μαρία.

Την άνοιξη επιχείρησε να αλλάξει τις ισορροπίες με μια εντυπωσιακή κίνηση: σχεδίασε να αγοράσει τα μερίδια των αδελφών του Λούκα και Πάολα Ντελ Βέκιο, συνολικού ποσοστού 25%.

Η συμφωνία, ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ, θα αύξανε τη συμμετοχή του στη Delfin από 12,5% σε 37,5%, καθιστώντας τον μακράν τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο της οικογενειακής holding.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν επεδίωκε μια κίνηση κατάληψης της εξουσίας αλλά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης έπειτα από χρόνια συγκρούσεων και τη δημιουργία σταθερότερης δομής για τη Delfin.

Η πραγματοποίηση ενός deal τέτοιου μεγέθους, όμως, απαιτούσε τεράστια χρηματοδότηση.

Τράπεζες που συζητούσαν τη χρηματοδότηση ζήτησαν πρόσθετες εγγυήσεις και το διοικητικό συμβούλιο της Delfin αρνήθηκε να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας για τον δανεισμό. Παράλληλα, η πτώση της μετοχής της EssilorLuxottica αποδυνάμωσε την αξία των περιουσιακών στοιχείων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις.

Η οικογενειακή σύγκρουση βγαίνει στο φως

Τον Ιούνιο το δράμα πέρασε πλέον από τα παρασκήνια στις πρώτες σελίδες του ιταλικού Τύπου.

Ο Λεονάρντο Μαρία απείχε από κρίσιμη γενική συνέλευση της Delfin, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να είναι παραγωγική. Κατηγόρησε το διοικητικό συμβούλιο για έλλειψη συνεργασίας και υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει τα απαραίτητα έγγραφα για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2025.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για το μέλλον της οικογενειακής περιουσίας.

Ο Ρόκο Μπαζίλικο, γιος της χήρας του Ντελ Βέκιο από προηγούμενο γάμο και ετεροθαλής αδελφός του Λεονάρντο Μαρία, πρότεινε μια λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πώληση χρηματοοικονομικών συμμετοχών της Delfin, διατηρώντας ως βασικό οικογενειακό περιουσιακό στοιχείο την EssilorLuxottica.

Για τον Λεονάρντο Μαρία, μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε την κληρονομιά του πατέρα του.

Οι δύο άνδρες έχουν βρεθεί και σε δικαστικές αντιπαραθέσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Μπαζίλικο στη Delfin.

Ο άνθρωπος του πατέρα ανάμεσα στους κληρονόμους

Και κάπου ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται ο Φραντσέσκο Μιλέρι.

Ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο δεν προετοίμασε κανένα από τα παιδιά του ως ξεκάθαρο διάδοχο. Αντίθετα, ένας από τους ανθρώπους που αναδείχθηκαν σε θεματοφύλακες της επιχειρηματικής του κληρονομιάς ήταν ο στενός συνεργάτης του Μιλέρι.

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή, ο Μιλέρι βρέθηκε στην κορυφή της Delfin ως πρόεδρος, ενώ παράλληλα είναι CEO της EssilorLuxottica.

Μέχρι πρόσφατα, ο Λεονάρντο Μαρία εμφανιζόταν ως ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του.

Τον Μάρτιο δήλωνε ότι εμπιστευόταν πλήρως τον Μιλέρι για την υλοποίηση του οράματος του πατέρα του. Μάλιστα, ο Μιλέρι είχε στηρίξει την προσπάθεια του νεότερου Ντελ Βέκιο να αποκτήσει το 37,5% της Delfin, θεωρώντας ότι η ανάδειξη ενός κυρίαρχου οικογενειακού μετόχου θα μπορούσε να απλοποιήσει τη διακυβέρνηση.

Μερικούς μήνες αργότερα, ο Λεονάρντο Μαρία εγκαταλείπει την EssilorLuxottica αφήνοντας, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, αιχμές ακριβώς για τον τρόπο διοίκησης του Μιλέρι.

Η μεταστροφή είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημάδι του πόσο γρήγορα μεταβάλλονται οι συμμαχίες στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.

Το «κόσμημα του στέμματος»

Παρά τις οικογενειακές μάχες, ένα σημείο φαίνεται να ενώνει σχεδόν όλους: η EssilorLuxottica αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας.

Ο ίδιος ο Λεονάρντο Μαρία την είχε χαρακτηρίσει «κόσμημα του στέμματος», υποστηρίζοντας ότι η Delfin δεν πρέπει να επιτρέψει ποτέ να αποδυναμωθεί η συμμετοχή της στον όμιλο.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί.

Η EssilorLuxottica δεν είναι πλέον απλώς μια εταιρεία γυαλιών. Υπό τον Μιλέρι έχει επεκτείνει τις φιλοδοξίες της στην ιατρική τεχνολογία και στα smart glasses, ενώ η συνεργασία για τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban έχει προσθέσει μια νέα τεχνολογική διάσταση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που για δεκαετίες στηριζόταν κυρίως στα γυαλιά οράσεως και ηλίου.

Αυτό κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή τη σημερινή αποχώρηση του Λεονάρντο Μαρία.

Δεν εγκαταλείπει απλώς μια διοικητική θέση. Απομακρύνεται επιχειρησιακά από την εταιρεία που αποτελεί τον πυρήνα της κληρονομιάς του πατέρα του, ενώ η οικογένειά του εξακολουθεί, μέσω της Delfin, να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της.

Μια οικογενειακή υπόθεση με επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ιταλία

Το δράμα των Ντελ Βέκιο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως μια κλασική ιστορία διαδοχής μιας δισεκατομμυριούχου οικογένειας, αν η Delfin δεν είχε αποκτήσει τόσο σημαντική θέση στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό σύστημα.

Εκτός από το 32,4% της EssilorLuxottica, η holding έχει σημαντικές συμμετοχές στην Generali, τη UniCredit και τη Monte dei Paschi di Siena, όπου κατέχει 17,5%.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε αλλαγή στη στρατηγική της Delfin μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την οικογενειακή περιουσία, αλλά και τις ισορροπίες στον ιταλικό τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο.

Το ερώτημα, επομένως, είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποιος θα καθίσει στην καρέκλα του πατέρα.

Ο Λεονάρντο Ντελ Βέκιο δημιούργησε μια αυτοκρατορία γύρω από τη δική του προσωπικότητα, το επιχειρηματικό του ένστικτο και την ικανότητά του να παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Προσπάθησε πριν πεθάνει να κατασκευάσει ένα σύστημα που θα προστάτευε αυτή την αυτοκρατορία από τις συγκρούσεις της επόμενης γενιάς.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, το ίδιο σύστημα προστασίας έχει εξελιχθεί σε μέρος του προβλήματος.

Και η αποχώρηση του Λεονάρντο Μαρία από την EssilorLuxottica δείχνει ότι το τελευταίο κεφάλαιο της οικογενειακής ιστορίας δεν έχει ακόμη γραφτεί.

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