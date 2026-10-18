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Υπάρχουν συνεντεύξεις που εξελίσσονται σε επικοινωνιακές καταστροφές. Και υπάρχει η εμφάνιση του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο σε podcast αυτή την εβδομάδα, η οποία φαίνεται να έχει προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στο οικογενειακό δράμα των δισεκατομμυριούχων πίσω από τη Ray-Ban, γράφει το Bloomberg Opinion. Ο 31χρονος γιος του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, και ένας από τους οκτώ κληρονόμους της περιουσίας του, προχώρησε σε μια σειρά από εντυπωσιακές αποκαλύψεις κατά τη συμμετοχή του στο δημοφιλές Pulp Podcast, το οποίο παρουσιάζουν γνωστοί ράπερ. Μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για την ιδιαίτερα έντονη σεξουαλική του ζωή.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο ενός ευρύτερου επιχειρηματικού δράματος που εκτυλίσσεται στον γαλλοϊταλικό κολοσσό EssilorLuxottica, ιδιοκτήτη της Ray-Ban και συνεργάτη της Meta Platforms στην ανάπτυξη έξυπνων γυαλιών με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αναταραχή αυτή έχει συμβάλει στη σχεδόν κατά 50% υποχώρηση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής μέσα σε έναν χρόνο.

Ο νεαρός Ντελ Βέκιο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε έναν ακτιβιστή μέτοχο της οικογενειακής επιχείρησης, ασκώντας έντονη κριτική στη διοίκηση και επιδιώκοντας να εξελιχθεί στον ισχυρότερο επενδυτή της, σημειώνει το Bloomberg Opinion.

Με τη συμμετοχή του στο podcast ήλπιζε να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά του, πέρα από το διάσημο επώνυμο και τα χρήματα. Αντί γι’ αυτό, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την κρίση και την προσωπική του κατάσταση.

Το ασυνήθιστο θέαμα φαίνεται να έχει βλάψει την προσπάθειά του, παρά τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων του περί του αντιθέτου.

Από το ορφανοτροφείο στην αυτοκρατορία των Ray-Ban

Η ιστορία της EssilorLuxottica αποτελούσε ήδη έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ιταλικού καπιταλισμού. Ο ιδρυτής της, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, οδηγήθηκε σε ορφανοτροφείο από τη χήρα μητέρα του, επειδή εκείνη δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τον θρέψει.

Από αυτό το δύσκολο ξεκίνημα κατάφερε να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο όμιλο οπτικών ειδών στον κόσμο και, ουσιαστικά, να διαμορφώσει τη σύγχρονη βιομηχανία οπτικών.

Τα χρόνια πριν από τον θάνατό του, το 2022, σε ηλικία 87 ετών, ο Ντελ Βέκιο είχε οργανώσει προσεκτικά τη δομή της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών Delfin.

Στόχος του ήταν να εξασφαλίσει στους κληρονόμους του γενναιόδωρα μερίσματα, εμποδίζοντάς τους όμως στην πράξη να πουλήσουν τις συμμετοχές τους. Η Delfin κατέχει περίπου το ένα τρίτο της EssilorLuxottica, καθώς και σημαντικά ποσοστά σε ιταλικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ιδιοκτησία της εταιρείας συμμετοχών μοιράζεται σε οκτώ κληρονόμους: τα έξι παιδιά του ιδρυτή από τρεις διαφορετικές μητέρες, τη χήρα του Νικολέτα Τσαμπίλο και τον Ρόκο Μπαζίλικο, γιο της από προηγούμενο γάμο.

Κάθε σημαντική απόφαση σχετικά με την ιδιοκτησία ή τη στρατηγική απαιτεί ομοφωνία.

Το γεγονός ότι μια τέτοια συναίνεση ήταν σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του πατριάρχη της οικογένειας.

Ήθελε η EssilorLuxottica να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς μεγάλες αλλαγές, υπό την καθοδήγηση του στενότερου συμβούλου του, Φραντσέσκο Μιλέρι, ο οποίος προεδρεύει και της Delfin.

Ο πόλεμος των κληρονόμων και το σχέδιο των 10 δισ. ευρώ

Η ισορροπία αυτή διατηρήθηκε μέχρι φέτος, όταν οι εντάσεις μεταξύ των δικαιούχων της περιουσίας ξέσπασαν ανοιχτά. Ορισμένοι κληρονόμοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι επειδή δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές που θα τους επέτρεπαν είτε να ρευστοποιήσουν τις συμμετοχές τους είτε να αποκτήσουν μεγαλύτερο λόγο στη διοίκηση.

Ο Λεονάρντο Μαρία πρότεινε να αγοράσει τα ποσοστά δύο αδελφών του στη Delfin, ώστε να καταστεί ο κυρίαρχος μέτοχος της εταιρείας. Το σχέδιό του, ύψους 10 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε με οικογενειακή ψηφοφορία τον Απρίλιο. Ωστόσο, η χρηματοδότησή του περιπλέχθηκε εξαιτίας της πτώσης της μετοχής της EssilorLuxottica.

Στη συνέχεια, η Delfin αποφάσισε ότι δεν θα παρείχε την οικονομική στήριξη που θα διασφάλιζε την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Την ίδια στιγμή, ο ετεροθαλής αδελφός του Λεονάρντο Μαρία, Ρόκο Μπαζίλικο, παρουσίασε μια ανταγωνιστική πρόταση.

Το σχέδιό του προβλέπει τον διαχωρισμό της βασικής συμμετοχής στον όμιλο οπτικών ειδών από τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές επενδύσεις της Delfin.

Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίες θα μπορούσαν να πωληθούν, εξασφαλίζοντας ρευστότητα για τα μέλη της οικογένειας ή επιτρέποντας την αναδιοργάνωση της εταιρείας συμμετοχών.

Η παραίτηση από τη Ray-Ban και η επίθεση στη διοίκηση

Μέσα σε αυτό το ήδη τεταμένο περιβάλλον, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι η συνέντευξη της εβδομάδας βοήθησε τον Λεονάρντο Μαρία. Τον Αύγουστο είχε παραιτηθεί από τις θέσεις του επικεφαλής στρατηγικής του ομίλου και προέδρου της Ray-Ban, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του Μιλέρι και άλλων κορυφαίων στελεχών της EssilorLuxottica.

Στο podcast επανέλαβε τις επικρίσεις του, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του από την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας ενίσχυσε τη δυνατότητά του να αμφισβητεί το υφιστάμενο καθεστώς.

«Είμαι μέτοχος. Ανέβηκα ένα επίπεδο, να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, δεν υποβιβάστηκα», δήλωσε.

«Η EssilorLuxottica έχει ένα όνομα, το Ντελ Βέκιο, και δεν μπορώ να βάζω το πρόσωπό μου πίσω από αυτό όταν οι μισθοί είναι παγωμένοι και οι μετοχές υποχωρούν κατά 50%», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από ιδιαίτερα προσωπικές αποκαλύψεις.

Ο Λεονάρντο Μαρία υποστήριξε ότι ο πατέρας του «μας έδωσε τα πάντα εκτός από αγάπη», ενώ παραδέχθηκε πως «γέμισα τα κενά που ένιωθα με ναρκωτικά».

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει χρέη ύψους 1 δισ. ευρώ και ότι βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης ενός από τα δύο γιοτ του. Οι εκπρόσωποι της EssilorLuxottica αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις για τις ανάγκες του άρθρου του Bloomberg.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Λεονάρντο Μαρία ανέφεραν ότι η συνέντευξη είχε σκοπό να παρουσιάσει «μια πλευρά του που συνήθως δεν είναι ορατή στο χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο παρουσιάζεται».

«Δεν πιστεύουμε ότι αυτό επηρέασε την αξιοπιστία του ως μετόχου. Οι θέσεις του, οι επενδυτικές αποφάσεις και οι ενέργειές του υπό αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη δική τους αξία και ουσία», υπογράμμισαν.

Ο Μιλέρι ενισχύεται και η Delfin αναζητεί διέξοδο

Κι όμως, το ξέσπασμα του νεαρού κληρονόμου ενδέχεται τελικά να έχει ενισχύσει τη θέση του Φραντσέσκο Μιλέρι, του οποίου η σύμβαση λήγει τον Απρίλιο. Ίσως οι υπόλοιποι μέτοχοι της Delfin να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία χρειάζεται σταθερή διοίκηση και όχι νέες αναταράξεις.

Τον περασμένο μήνα, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την «πλήρη εμπιστοσύνη» του στον Μιλέρι ως διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της EssilorLuxottica. Εφόσον παραμείνει στη θέση του, θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ανανεωμένη αυτή εντολή για να ξεπεράσει το αδιέξοδο στη Delfin.

Μια λογική επιλογή θα ήταν η μείωση των συμμετοχών της εταιρείας στις Banca Monte dei Paschi di Siena, UniCredit και Assicurazioni Generali, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για την εξαγορά των ποσοστών των μελών της οικογένειας που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Delfin.

Η προσέγγιση αυτή δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πρόταση του Μπαζίλικο.

Μία από τις δυσκολίες, ωστόσο, είναι ότι η Delfin ενδέχεται να μη θέλει να βρεθεί στη θέση του αναγκαστικού πωλητή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν στρατηγική σημασία για την Ιταλία και δεν είναι εύκολο να ρευστοποιηθούν.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον χρηματοπιστωτικό της τομέα.

Ωστόσο, εάν τελικά προχωρήσει μια αναδιάρθρωση, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για αλλαγές στη δομή της εταιρείας συμμετοχών, επιτρέποντας σε ορισμένα μέλη της οικογένειας να ρευστοποιήσουν τις συμμετοχές τους.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η Delfin εξετάζει ήδη σχέδιο εξαγοράς μέρους των συμμετοχών δύο κληρονόμων, με χρηματοδότηση από τραπεζικό δανεισμό.

Το μέλλον της αυτοκρατορίας και η συνέντευξη που μπορεί να μετανιώσει

Όποια κι αν είναι η τελική έκβαση της οικογενειακής διαμάχης, αυτό που χρειάζεται πλέον είναι μια περίοδος σταθερότητας, ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους κληρονόμους, αλλά κυρίως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας, την EssilorLuxottica, της οποίας η λάμψη έχει αρχίσει να ξεθωριάζει.

Ο Λεονάρντο Μαρία αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί συμβουλές να μην εμφανιστεί στο podcast. Ίσως τελικά να μετανιώσει που αγνόησε αυτή τη συνετή προειδοποίηση.