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Η EssilorLuxottica SA σχεδιάζει να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ (932 εκατ. δολάρια), επιδιώκοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά την πτώση της μετοχής της και την αποχώρηση ενός από τους κληρονόμους του ιδρυτή της εταιρείας οπτικών από τις διοικητικές του θέσεις.

Η κίνηση έχει στόχο να καταδείξει την πεποίθηση της εταιρείας για «τη δημιουργία αξίας και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της», όπως ανέφερε η EssilorLuxottica σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 3,8% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι.

Η αποχώρηση του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο

Η ανακοίνωση ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα ταραχώδη εβδομάδα για την EssilorLuxottica, μετά την απόφαση του Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, τέταρτου γιου του ιδρυτή Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, να ανακοινώσει ότι αποχωρεί από τις θέσεις του επικεφαλής στρατηγικής και προέδρου της Ray-Ban, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η εταιρεία.

Παρότι παραμένει μέτοχος μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών Delfin Sarl, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή της EssilorLuxottica, ο ίδιος δήλωσε ότι θα επικεντρωθεί πλέον στις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η γαλλοϊταλική εταιρεία, μεταξύ των μειοψηφικών μετόχων της οποίας βρίσκεται και η Meta Platforms Inc., έχει δει τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 40% από την αρχή του έτους, με τη χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται σε περίπου 75,5 δισ. ευρώ.

Ο ανταγωνισμός στα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης

Η EssilorLuxottica βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενο ανταγωνισμό στην αγορά των γυαλιών με τεχνητή νοημοσύνη, αν και εξακολουθεί να διατηρεί το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου.

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ κληρονόμοι του Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, καθένας από τους οποίους κατέχει ποσοστό 12,5% της Delfin, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε διαφωνίες σχετικά με την εκτέλεση της διαθήκης του ιδρυτή μετά τον θάνατό του το 2022.

Πέρα από το ποσοστό περίπου 32% που κατέχει στην EssilorLuxottica, η Delfin έχει επενδύσεις σε ορισμένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων οι Banca Monte dei Paschi di Siena, Assicurazioni Generali και UniCredit.

Οι συμμετοχές αυτές διευρύνουν την επιρροή της οικογένειας Ντελ Βέκιο στην ιταλική οικονομία και πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραπεζικός κλάδος της χώρας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου κύματος συμφωνιών και επιχειρηματικών κινήσεων.

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