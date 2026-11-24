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Η περιουσία του ιδρυτή της DeepSeek, Λιανγκ Γουενφένγκ, αυξήθηκε κατά 45%, φτάνοντας τα 55 δισ. δολάρια, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος προσέλκυσε επενδύσεις από ισχυρούς επιχειρηματίες του βιομηχανικού τομέα. Η εξέλιξη εδραιώνει τη θέση του ως του πλουσιότερου δημιουργού μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Το ποσοστό συμμετοχής του Λιανγκ στην εταιρεία, με έδρα τη Χανγκτζόου, μειώθηκε στο 67,4% από 81,65% τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία από εταιρικά μητρώα.

Η αποτίμηση της DeepSeek υπολογίζεται πλέον στα 86 δισ. δολάρια, με βάση τα περίπου 100 δισ. γουάν (15 δισ. δολάρια) που άντλησε πρόσφατα η εταιρεία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και υπολογισμούς του Bloomberg Billionaires Index.

Σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων, η καθαρή περιουσία του Λιανγκ έχει υπερτριπλασιαστεί από τις αρχές του έτους.

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Τα τελευταία στοιχεία αναδεικνύουν την αυξανόμενη οικονομική ισχύ του Λιανγκ, ακόμη και καθώς εμφανίζονται ρωγμές στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνέβαλαν την Παρασκευή στην είσοδο του S&P 500 σε φάση διόρθωσης.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν τη στήριξη που προσφέρουν στην DeepSeek ορισμένοι από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας.

Η εταιρεία, που ξεκίνησε ως παράλληλο εγχείρημα ενός επενδυτικού κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund), έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα των κινεζικών φιλοδοξιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η DeepSeek προετοιμάζεται επίσης για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2027.

Περιουσία υπερδιπλάσια από εκείνη του Γκρεγκ Μπρόκμαν

Η εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του Λιανγκ, ο οποίος γεννήθηκε το 1985, έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο την απόσταση που τον χωρίζει από τους ιδρυτές ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τις ΗΠΑ.

Η περιουσία του είναι υπερδιπλάσια από εκείνη του συνιδρυτή της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, η οποία εκτιμάται σε περίπου 25,5 δισ. δολάρια.

Αντίστοιχα, η περιουσία του Ντάριο Αμοντέι, επικεφαλής της Anthropic, ανέρχεται σε 21,6 δισ. δολάρια, μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Η μεγάλη αυτή διαφορά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Λιανγκ εξακολουθεί να ελέγχει τα δύο τρίτα της DeepSeek, ενώ οι ανταγωνιστές του κατέχουν μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στις δικές τους εταιρείες.

Οι Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι που επενδύουν στη DeepSeek

Στοιχεία από την πλατφόρμα εταιρικών δεδομένων Qichacha αποκάλυψαν επίσης προσωπικές συμμετοχές τουλάχιστον πέντε ακόμη Κινέζων δισεκατομμυριούχων στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, οι περισσότερες από τις οποίες είναι νέες.

Μεταξύ των ισχυρών επιχειρηματιών που στηρίζουν τη DeepSeek περιλαμβάνεται ο Ρόμπιν Ζενγκ, ιδρυτής της Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), του κινεζικού κολοσσού κατασκευής μπαταριών.

Ο Ζενγκ απέκτησε νέα προσωπική συμμετοχή 0,18%, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 154,6 εκατ. δολάρια, παράλληλα με τη θεσμική επένδυση της CATL.

Στους επενδυτές συγκαταλέγεται και ο Τζονγκ Σανσάν, ιδρυτής της εταιρείας εμφιαλωμένου νερού Nongfu Spring.

Ο Τζονγκ, ο οποίος είχε επενδύσει για πρώτη φορά στη DeepSeek κατά τον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης, κατέχει πλέον ποσοστό 0,08%, αξίας 70,6 εκατ. δολαρίων.

Από ένα hedge fund σε κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Λιανγκ ίδρυσε τη DeepSeek το 2023, ως ανεξάρτητο εγχείρημα που προέκυψε από τη μονάδα έρευνας τεχνητής νοημοσύνης της Zhejiang High-Flyer Asset Management.

Πρόκειται για το επενδυτικό κεφάλαιο ποσοτικών στρατηγικών (quantitative hedge fund) που είχε συνιδρύσει με δύο συμφοιτητές του.

Οι τρεις είχαν ξεκινήσει να πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, προτού προχωρήσουν στη δημιουργία της επενδυτικής εταιρείας.

Από αυτή την αφετηρία προέκυψε η DeepSeek, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, προσελκύοντας κεφάλαια από ορισμένους από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας.