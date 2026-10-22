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Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek βρίσκεται στο τελικό στάδιο του τελευταίου γύρου χρηματοδότησής της, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 100 δισ. γουάν (14,98 δισ. δολάρια) από υφιστάμενους και νέους επενδυτές, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών του γύρου περιλαμβάνονται η κατασκευάστρια μπαταριών Contemporary Amperex Technology (CATL) και η Tencent Holdings, η εταιρεία πίσω από την πλατφόρμα WeChat, σύμφωνα με μία από τις δύο πηγές.

Η χρηματοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφερε η δεύτερη πηγή.

Την Πέμπτη, το Bloomberg μετέδωσε πρώτο, επικαλούμενο πηγές, ότι η DeepSeek είχε αντλήσει 15 δισ. δολάρια στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, με κύριους υποστηρικτές την CATL και την Tencent.

Διπλάσιος ο αρχικός στόχος – Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Η DeepSeek αναμένεται να έχει συγκεντρώσει το διπλάσιο ποσό από τον αρχικό στόχο χρηματοδότησης των 50 δισ. γουάν.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών, πολλοί από τους οποίους υποστηρίζονται από το κινεζικό κράτος και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η κινητοποίηση κεφαλαίων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα επιδιώκει να αποκτήσει προβάδισμα στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης αποτελεί επίσης ένδειξη ότι η DeepSeek πλησιάζει περισσότερο στην προσφυγή στις δημόσιες κεφαλαιαγορές.

Τον Σεπτέμβριο είχε γίνει γνωστό ότι η εταιρεία προσέλαβε τη CITIC Securities, προκειμένου να προετοιμάσει μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην κινεζική αγορά STAR Market.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της DeepSeek να εξασφαλίσει κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία παρουσίασε το νεότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, DeepSeek-V4.1-Flash.

Σύμφωνα με την DeepSeek, το μοντέλο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες, ταχύτερη εξαγωγή αποτελεσμάτων (inference), υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα και δυνατότητα κλιμάκωσης σε μεγαλύτερα μοντέλα.

Η νέα χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή, αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία της DeepSeek στον ανταγωνισμό Κίνας και ΗΠΑ για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.