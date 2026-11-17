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Σε μια νέα προσπάθεια να βάλει τέλος στη μακρόχρονη εργασιακή αντιπαράθεση με τους πιλότους της, η γερμανική Lufthansa προχωρά σε προτάσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες προαγωγές, νέες προσλήψεις και αυξήσεις μισθών. Ο μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος της Ευρώπης εμφανίζεται διατεθειμένος να προσλάβει έως και 1.000 νέους πιλότους μέχρι το 2033, ενώ προτείνει την πραγματοποίηση έως και 150 επιπλέον προαγωγών σε κυβερνήτες αεροσκαφών κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στο συνδικάτο Vereinigung Cockpit (VC), το οποίο εκπροσωπεί τους πιλότους της Lufthansa, προβλέπονται επίσης έκτακτες οικονομικές καταβολές το 2027 και το 2028, καθώς και αλλαγές στις μισθολογικές κλίμακες και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Η πρόταση της διοίκησης βασίζεται στις συστάσεις που διατυπώθηκαν, με στόχο να βρεθεί συμβιβαστική λύση στην πολυετή διαμάχη. Ωστόσο, το συνδικάτο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Όπως ανέφερε, η Lufthansa απέρριψε πρόταση διαμεσολαβητή, η οποία προέβλεπε σημαντικές οικονομικές παραχωρήσεις από την πλευρά των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων πάγωμα μισθών και χαμηλότερες αποζημιώσεις για τις πρόσθετες ώρες πτήσης.

Το συνδικάτο έδωσε στη διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας προθεσμία έως τις 23 Νοεμβρίου για να επανεξετάσει τη στάση της. Η εργασιακή αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ οι επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των πιλότων έχουν προκαλέσει στη Lufthansa οικονομική ζημία που υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ (220 εκατ. δολάρια).

Πιέσεις στην κερδοφορία και αναδιάρθρωση

Η προσπάθεια επίλυσης της διαμάχης εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Lufthansa επιχειρεί να ενισχύσει την κερδοφορία της μέσω ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει την κατάργηση 4.000 διοικητικών θέσεων εργασίας έως το 2030, ενώ επιδιώκει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος των πτήσεων μικρών αποστάσεων σε εταιρείες χαμηλότερου κόστους του ομίλου, όπως οι City Airlines και Discover.

Το κόστος των πληρωμάτων στις συγκεκριμένες εταιρείες μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερο σε σύγκριση με εκείνο της βασικής αεροπορικής εταιρείας γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους για τη διοίκηση.

Παράλληλα, ο όμιλος αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις από το υψηλό κόστος των καυσίμων και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επηρεάζει τις αεροπορικές μεταφορές. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος της διοικητικής του δυναμικότητας απορροφάται από τις προσπάθειες εξαγοράς της πορτογαλικής TAP και από την επιδίωξη απόκτησης πλήρους ελέγχου της ιταλικής ITA Airways.