Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας στη βασική αεροπορική της εταιρεία προχωρά η Deutsche Lufthansa, επιχειρώντας να αναστρέψει τη ζημιογόνο πορεία της Lufthansa Airlines, την ώρα που το αυξημένο κόστος καυσίμων εντείνει τις πιέσεις στον μεγαλύτερο αεροπορικό όμιλο της Ευρώπης.

Σύμφωνα με επιστολή της διοίκησης προς τους εργαζομένους, την οποία επικαλείται το Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης στους αεροπορικούς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Παράλληλα, προγραμματίζει περαιτέρω περιορισμό της χωρητικότητας στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, καθώς και συρρίκνωση του στόλου των αεροσκαφών Airbus A320, τα οποία θα αντικατασταθούν από μικρότερα A220.

Η επιστολή φέρει τις υπογραφές ανώτατων στελεχών της Lufthansa Airlines, μεταξύ των οποίων και του διευθύνοντος συμβούλου, Γενς Ρίτερ.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα περικοπών προσωπικού μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο όμιλος στην προσπάθεια εξυγίανσης της βασικής του αεροπορικής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 η Lufthansa είχε ανακοινώσει σχέδιο κατάργησης 4.000 διοικητικών θέσεων εργασίας έως το 2030.

Ζημίες 180 εκατ. ευρώ και αυξημένο κόστος καυσίμων

Η Lufthansa υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητάς της εδώ και χρόνια, καθώς οι υψηλές τιμές των αεροπορικών καυσίμων και οι απογοητευτικές επιδόσεις της βασικής αεροπορικής της εταιρείας επιβαρύνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Η διοίκηση έχει ήδη υποβαθμίσει δύο φορές τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία, ενώ εκτιμά ότι ο λογαριασμός των καυσίμων θα παραμείνει αυξημένος και το 2027.

Η Lufthansa Airlines κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 180 εκατ. ευρώ (197 εκατ. δολάρια) στο πρώτο εννεάμηνο, με τη διοίκηση να προειδοποιεί ότι δεν αναμένει σημαντική συνεισφορά στα κέρδη κατά το τέταρτο τρίμηνο.

«Έπειτα από δύο χρόνια προσπαθειών αναδιάρθρωσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα αρχικά μέτρα δεν επαρκούν πλέον για να διασφαλίσουν το μέλλον μας», αναφέρεται στην επιστολή προς το προσωπικό.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2026 όχι μόνο δεν έφερε την επιθυμητή ανάκαμψη, αλλά επιδείνωσε την κατάσταση. «Στην πραγματικότητα, το 2026 μάς οδήγησε πίσω: ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το επίμονα υψηλό κόστος καυσίμων, οι εννέα ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων και η ήδη ιδιαίτερα υψηλή βάση κόστους έχουν οξύνει την κατάσταση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στροφή σε εταιρείες χαμηλότερου κόστους

Τα νέα μέτρα αναδεικνύουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κάρστεν Σπορ, στην προσπάθειά του να βελτιώσει τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις της Lufthansa.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο όμιλος σχεδιάζει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της πτητικής του δραστηριότητας από τη Lufthansa σε εταιρείες χαμηλότερου κόστους, όπως η Discover και η City Airlines.

Στις συγκεκριμένες εταιρείες, το κόστος των πληρωμάτων μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερο, προσφέροντας στον όμιλο μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των λειτουργικών του δαπανών.

Από την πλευρά του, ο νέος πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, Γιοχάνες Τάισεν, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα φέτος ότι ενδέχεται να απαιτηθούν «σημαντικά μεγαλύτερες προσπάθειες» για την ανάκαμψη της εταιρείας.

Όπως είχε επισημάνει, η Lufthansa έχει χάσει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών της, εξαιτίας προβλημάτων που, κατά την εκτίμησή του, προκλήθηκαν από τις ίδιες τις επιλογές του ομίλου.

Οι σημερινές ανακοινώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Lufthansa επιχειρεί να επιλύσει τις διαφορές της με τα εργατικά συνδικάτα, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των πιλότων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.