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Καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Lufthansa για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών βοήθησαν τον γερμανικό αεροπορικό όμιλο να περιορίσει τις επιπτώσεις από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 6%, στα 1,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ελαφρώς τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg για 1,38 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 9%, στα 12,24 δισ. ευρώ.

Οι αποδόσεις από τις επιβατικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7%, χάρη στη μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια υψηλότερων κατηγοριών και για πτήσεις προς την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Η βελτίωση των εσόδων, σε συνδυασμό με την αυστηρότερη διαχείριση του κόστους και τη μείωση των δαπανών για έργα, επέτρεψε στον όμιλο να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 543 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίμηνο.

Οι προκλήσεις και το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της κερδοφορίας, παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι απεργίες πιλότων νωρίτερα μέσα στο έτος και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί υψηλές τις τιμές των καυσίμων.

Το 2026, που αρχικά προοριζόταν να αποτελέσει χρονιά σταθεροποίησης, εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη περίοδο προκλήσεων, με τον Σπορ να προειδοποιεί ότι το 2027 θα είναι ακόμη μία χρονιά μετασχηματισμού.

Βασική εστία προβληματισμού παραμένει η κύρια αεροπορική εταιρεία του ομίλου, όπου το υψηλό λειτουργικό κόστος, οι κινητοποιήσεις των πληρωμάτων και οι ζημιογόνες πτήσεις μικρών αποστάσεων περιορίζουν τα οφέλη από τα πιο κερδοφόρα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων.

Για τον λόγο αυτό, η Lufthansa μεταφέρει σταδιακά μέρος της χωρητικότητάς της σε εταιρείες χαμηλότερου κόστους του ομίλου, όπως η Discover και η City Airlines.

Αντίθετα, σημαντική ήταν η συμβολή των δραστηριοτήτων μεταφοράς φορτίου και συντήρησης αεροσκαφών. Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα cargo τριπλασιάστηκαν, ενώ εκείνα του τομέα συντήρησης αυξήθηκαν περισσότερο από 50%.

Η συμφωνία για την πορτογαλική TAP

Παράλληλα, η Lufthansa συνεχίζει τη στρατηγική επέκτασής της μέσω εξαγορών.

Τον προηγούμενο μήνα επικράτησε της Air France-KLM στη διεκδίκηση μειοψηφικού ποσοστού της κρατικής πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας TAP, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική λόγω της ισχυρής παρουσίας της σε αγορές όπως η Λατινική Αμερική.

Εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, η συμφωνία θα προσθέσει ακόμη μία αεροπορική εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο του γερμανικού ομίλου, στο οποίο περιλαμβάνονται ήδη οι Swiss, Austrian Airlines και Brussels Airlines.