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Με αναταράξεις όπως φαίνεται θα μπει η Lufthansa στην επόμενη χρονιά, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών, το ακριβό πετρέλαιο και οι επίμονες πιέσεις στο κόστος δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τη γερμανική αεροπορική εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, προέβλεψε ακόμη μία χρονιά οικονομικών και λειτουργικών προκλήσεων για την αεροπορική από τις αβέβαιες παραδόσεις αεροσκαφών έως τις υψηλές τιμές πετρελαίου και τις πιέσεις στο εγχώριο κόστος, που θα αναγκάσουν τη Lufthansa να ενισχύσει την αποδοτικότητά της.

Ο Σπορ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πολυαναμενόμενη παράδοση του Boeing 777X, για το οποίο η Lufthansa είναι πελάτης εκκίνησης. Αν και η Boeing έχει δεσμευτεί να παραδώσει τα πρώτα αεροσκάφη το πρώτο τρίμηνο του 2027, παραμένει ασαφές πότε το νέο, μεγαλύτερο αεροσκάφος θα ενταχθεί τελικά σε εμπορική υπηρεσία με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία.

«Υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το πόσα αεροσκάφη θα έχουμε πραγματικά διαθέσιμα για να τα αξιοποιήσουμε το καλοκαίρι», δήλωσε ο Σπορ τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στη Φρανκφούρτη. Προς το παρόν, κανένα Boeing 777X δεν περιλαμβάνεται στο θερινό πρόγραμμα πτήσεων της Lufthansa, γεγονός που αναγκάζει την εταιρεία να στραφεί ως εναλλακτική λύση στα παλαιότερα Airbus A340-300.

Τα προβλήματα με την Boeing αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεχιζόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αερομεταφορών. Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν νέα, πιο αποδοτικά ως προς την κατανάλωση καυσίμων αεροσκάφη με σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, όμως τόσο η Airbus όσο και η Boeing δυσκολεύονται να ανταποκριθούν εγκαίρως στις παραδόσεις.

Την ώρα που ο Σπορ έκανε τις δηλώσεις του τη Δευτέρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει την πιστοποίηση του επίσης καθυστερημένου Boeing 737 Max 10, καθώς ένα απρόβλεπτο πρόβλημα λογισμικού οδήγησε την αρμόδια αρχή να εξετάσει εάν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων.

Ακόμη εκτίμησε ότι οι υψηλές τιμές πετρελαίου, οι οποίες συνδέονται με τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν που βρίσκεται πλέον στον έκτο μήνα της θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την αεροπορική και την επόμενη χρονιά. Η Lufthansa έχει αναφέρει προηγουμένως ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες ύψους 1,5 δισ. ευρώ (1,7 δισ. δολάρια) φέτος. Ωστόσο, ο Σπορ δήλωσε ότι το τελικό ποσό πιθανότατα θα είναι υψηλότερο όταν η εταιρεία ανακοινώσει τα επόμενα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η Lufthansa αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους στην κύρια αεροπορική της δραστηριότητα, όπου οι υψηλές δαπάνες και οι ζημιογόνες πτήσεις μικρών αποστάσεων περιορίζουν τα κέρδη από τις πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

Προς το παρόν, πάντως, ο CEO δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει βέβαιη πως μπορεί να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους, οι οποίοι προβλέπουν προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το σύνολο του έτους μεταξύ 1,7 και 2,2 δισ. ευρώ. «Τελικά, όλα θα κριθούν από την εφαρμογή της στρατηγικής μας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και περισσότερες συνέργειες», δήλωσε.

Στο επίκεντρο ο στόλος

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία αναβάθμισης του στόλου της, προσθέτοντας περισσότερα Airbus A350 και Boeing 787 στα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Η Lufthansa αναμένει τον Νοέμβριο το πρώτο από τα μεγαλύτερα Airbus A350-1000 που έχει παραγγείλει. Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να εξοπλίσει 50 αεροσκάφη με internet υψηλής ταχύτητας μέσω της Starlink έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον Σπορ.

Οι αναταράξεις στον κλάδο των αερομεταφορών οδηγούν, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lufthansa σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της αγοράς, κατά την οποία οι οικονομικά ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό, όπως εκτίμησε, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για εταιρείες όπως η Lufthansa να συμμετάσχουν στη συνεχιζόμενη ενοποίηση της αγοράς.

Η Lufthansa ανταγωνίζεται την Air France-KLM για την απόκτηση μεριδίου στην πορτογαλική TAP. Η Πορτογαλία αναμένει από τις δύο αεροπορικές εταιρείες να καταθέσουν βελτιωμένες προσφορές για το μερίδιο έως την Τετάρτη και σχεδιάζει να επιλέξει αγοραστή μέσα σε 15 ημέρες, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ.

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