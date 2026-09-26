Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια διαφορετική καμπάνια ευγνωμοσύνης ξεκίνησε η Eurowings, καλώντας τους Ευρωπαίους να αναδείξουν ανθρώπους που, χωρίς να είναι απαραίτητα διάσημοι ή να έχουν κάνει κάποια εντυπωσιακή πράξη, κάνουν την καθημερινότητα των γύρω τους λίγο πιο εύκολη. Τέσσερις από αυτούς θα δουν τελικά το μικρό τους όνομα να εμφανίζεται πάνω σε αεροσκάφη της εταιρείας, μετατρέποντας μια προσωπική πράξη αναγνώρισης σε μια δημόσια και ιδιαίτερα ξεχωριστή τιμή.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, που ανήκει στον όμιλο Lufthansa, έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία «Name a Plane», μέσω της οποίας ζητά από κατοίκους της Ευρώπης να προτείνουν ένα πρόσωπο που έχει θετική επίδραση στη ζωή τους.

Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να είναι γνωστά πρόσωπα ούτε να έχουν πραγματοποιήσει κάποια μεγάλη ή θεαματική πράξη. Μπορεί να είναι κάποιος που στηρίζει την οικογένειά του, βρίσκεται σταθερά δίπλα σε έναν φίλο, προσφέρει εθελοντικά ή συμμετέχει ενεργά σε έναν σύλλογο και στην τοπική του κοινότητα.

Το ζητούμενο είναι να αναδειχθούν οι μικρές καθημερινές πράξεις καλοσύνης και αλληλεγγύης που συχνά περνούν απαρατήρητες, αλλά μπορούν να κάνουν μια δύσκολη ημέρα ευκολότερη για κάποιον άλλο.

«Συχνά, είναι οι μικρές, καθημερινές πράξεις που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurowings, Μαξ Κοβνάτσκι, κατά την ανακοίνωση της καμπάνιας, εξηγώντας ότι η εταιρεία θέλει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους την αναγνώριση που τους αξίζει, τοποθετώντας τα ονόματά τους στα αεροσκάφη της.

Η λογική της καμπάνιας είναι διαφορετική από έναν συνηθισμένο διαγωνισμό, καθώς οι συμμετέχοντες δεν διεκδικούν οι ίδιοι κάποιο έπαθλο. Αντίθετα, καλούνται να προτείνουν κάποιον που εκτιμούν και να εξηγήσουν γιατί η συγκεκριμένη προσφορά ή συμπεριφορά του έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ίδιους.

Οι υποψηφιότητες άνοιξαν στις 21 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, μέσω της ειδικής σελίδας της Eurowings. Για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να το κάνει στη διεύθυνση https://www.eurowings.com/de/gewinnspiel.html

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών που κατοικούν στην Ευρώπη, ενώ τόσο αυτός που υποβάλλει την υποψηφιότητα όσο και το πρόσωπο που προτείνεται πρέπει να πληρούν το όριο ηλικίας. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μία υποψηφιότητα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να περιγράψουν την ιστορία του ανθρώπου που προτείνουν, εστιάζοντας στις πράξεις και στις ποιότητές του. Η διαδικασία δεν έχει χαρακτήρα τυχαίας κλήρωσης. Μετά τη λήξη των υποψηφιοτήτων, η Eurowings θα αξιολογήσει τις ιστορίες και μια ειδική επιτροπή θα επιλέξει εκείνες που ανταποκρίνονται περισσότερο στον στόχο της καμπάνιας.

Στη συνέχεια, οι άνθρωποι που θα παραμείνουν στη διαδικασία επιλογής θα ενημερωθούν και θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να προχωρήσει η υποψηφιότητά τους. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανακοινώσει τους τέσσερις επιλεγμένους τον Δεκέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας παράλληλα και τις ιστορίες τους.

Οι τέσσερις άνθρωποι που θα επιλεγούν θα δουν το μικρό τους όνομα να αναγράφεται σε τέσσερα αεροσκάφη Airbus A320 της Eurowings. Τα ονόματα θα εμφανίζονται σε εμφανές σημείο του αεροσκάφους, μετατρέποντας μια προσωπική «ευχαριστώ» σε μια δημόσια αναγνώριση που θα βλέπουν οι επιβάτες.

Η εταιρεία δεν έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένο αεροσκάφος, δρομολόγιο ή χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει το όνομα πάνω στο αεροπλάνο. Όσοι επιλεγούν θα πρέπει επίσης να δώσουν ξεχωριστή συγκατάθεση τόσο για την αναγραφή του ονόματός τους σε αεροσκάφος όσο και για τη δημοσιοποίηση της ιστορίας τους.

Διαβάστε ακόμη

Νέα ενεργειακή κρίση χτυπά την πόρτα της ΕΕ: Μέτρα περιορισμού της ζήτησης ζητά η Κομισιόν από τους «27»

Προς μεγάλο deal στις ψηφιακές τράπεζες: Η Nubank εξετάζει την εξαγορά της Monzo και ανοίγει πλώρη για την Ευρώπη

Sold out η Αθήνα το Σαββατοκύριακο από τη συναυλία της Αννας Βίσση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ