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Κέρδη υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών ανακοίνωσε η Mastercard Inc., επωφελούμενη από την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 5,31 δολαρίων ανά μετοχή, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 5,17 δολάρια, όπως προέκυπτε από σχετική έρευνα.

Το στοίχημα των stablecoins

Παρότι η Mastercard εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο βασικό της δίκτυο πληρωμών, η εταιρεία, με έδρα το Πέρτσεϊς της Νέας Υόρκης, έχει επενδύσει και σε λιγότερο παραδοσιακούς τρόπους πραγματοποίησης συναλλαγών, όπως τα stablecoins.

Η Mastercard, μαζί με την ανταγωνίστριά της Visa Inc., υποστήριξε την πρωτοβουλία Open Standard, η οποία εξέδωσε το δικό της stablecoin συνδεδεμένο με το αμερικανικό δολάριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard, Μάικλ Μίμπαχ, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι διασυνοριακές πληρωμές αποτελούν την καταλληλότερη εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η Mastercard προχώρησε επίσης, νωρίτερα φέτος, στην εξαγορά της BVNK, εταιρείας που δραστηριοποιείται στις υποδομές για stablecoins.

Στα 2,95 τρισ. δολάρια ο όγκος συναλλαγών

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών σε δολάρια (gross dollar volume) αυξήθηκε στα 2,95 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 7,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά έσοδα της Mastercard ανήλθαν σε 9,81 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 9,67 δισ. δολάρια.

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 3,95 δισ. δολάρια, έναντι 3,54 δισ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μετοχή της Mastercard κατέγραφε άνοδο 2,4% στις 8:10 π.μ., ώρα Νέας Υόρκης, κατά τις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και η ανταγωνίστρια Visa ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η Visa ανέφερε ότι αναμένει αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων της με χαμηλό διψήφιο ποσοστό κατά το οικονομικό έτος 2027.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να καταγραφεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους.