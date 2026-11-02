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Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενισχύσει η Ελλάδα τη θέση της στον νέο χάρτη των ψηφιακών πληρωμών; Και πώς μπορεί η τεχνολογική πρόοδος να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την οικονομία;

Τα ερωτήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο του Athens Mastercard Innovation Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στην Αθήνα με τη συμμετοχή στελεχών της διεθνούς αγοράς, του τραπεζικού τομέα και της επιχειρηματικής κοινότητας. Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο πώς θα πληρώνουμε τα επόμενα χρόνια. Επεκτάθηκε στην οικονομία που διαμορφώνεται γύρω από τις νέες τεχνολογίες: πού βρίσκονται τα επόμενα περιθώρια ανάπτυξης, πώς η ψηφιοποίηση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για επιχειρήσεις και καταναλωτές και τι αλλάζει όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο ενεργό ρόλο στις συναλλαγές.

Η αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας

Η αφετηρία βρίσκεται στην ίδια την πορεία της οικονομίας. Από την περίοδο της πανδημίας, η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης, ενώ οι επενδύσεις έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Όπως ανέδειξε η Natalia Lechmanova, SVP & Chief Economist Europe της Mastercard, η ελληνική ανάπτυξη αποκτά πλέον ευρύτερη βάση. Η εγχώρια κατανάλωση και οι επενδύσεις παραμένουν βασικοί μοχλοί, ενώ κλάδοι όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση, η τεχνολογία και οι επαγγελματικές υπηρεσίες ενισχύουν τη δυναμική τους. Παράλληλα, η αύξηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της κινητικότητας στην αγορά.

Παρά τις πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, οι καταναλωτές εξακολουθούν να δαπανούν, προσαρμόζοντας ωστόσο τις προτεραιότητές τους. Οι εμπειρίες και οι αγορές μικρότερης αξίας κερδίζουν έδαφος, αποτυπώνοντας μια καταναλωτική συμπεριφορά που αλλάζει, αλλά παραμένει ανθεκτική.

Αυτή η διεύρυνση της αναπτυξιακής βάσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Η επόμενη πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι μόνο να διατηρήσει τη δυναμική της, αλλά να τη μεταφράσει σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό το σημείο, η περαιτέρω ψηφιοποίηση των συναλλαγών αποκτά οικονομικό, και όχι απλώς τεχνολογικό, ενδιαφέρον.

Πού κρύβονται οι επόμενες ευκαιρίες στις πληρωμές

Η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη χρήση καρτών. Το όφελος δεν αφορά μόνο την ευκολία στις καθημερινές συναλλαγές. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκαν στο Forum, οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνεισφέρουν περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ ετησίως σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην οικονομία.

Ωστόσο, σημαντικές ευκαιρίες παραμένουν αναξιοποίητες. Στις εταιρικές πληρωμές, η δυναμική της ελληνικής αγοράς μπορεί να φτάσει έως και τα 15 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mastercard. Περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν και στις συναλλαγές με το Δημόσιο, όπου η χρήση καρτών δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων.

Εδώ βρίσκεται μια από τις ουσιαστικότερες δυνατότητες για την ελληνική αγορά: η ψηφιακή ωριμότητα που έχει κατακτηθεί στην καθημερινή συναλλαγή να επεκταθεί στις μεγαλύτερες ροές της οικονομίας, από τις επιχειρήσεις έως το Δημόσιο.



Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το εμπόριο

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στις πληρωμές έρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Το Agentic Commerce διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο αγορών, στο οποίο ψηφιακοί βοηθοί, οι λεγόμενοι AI agents, μπορούν να αναζητούν προϊόντα, να συγκρίνουν επιλογές και να ολοκληρώνουν συναλλαγές για λογαριασμό των καταναλωτών, με την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερες και περισσότερο εξατομικευμένες αγορές. Παράλληλα, αναδεικνύει νέες προκλήσεις. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ενεργότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων, η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και η εμπιστοσύνη γίνονται ακόμη πιο κρίσιμες.

Για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις, το στοίχημα δεν είναι απλώς η υιοθέτηση της τεχνολογίας. Είναι η αξιοποίησή της με τρόπο που διατηρεί τον καταναλωτή στο επίκεντρο.

Η ευκαιρία για την Ελλάδα

Το μήνυμα για την Ελλάδα είναι αισιόδοξο. Η χώρα έχει πλέον βρεθεί στο προσκήνιο των ψηφιακών εξελίξεων, διαθέτοντας το ταλέντο, την τεχνογνωσία και μια αγορά έτοιμη να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες. Το επόμενο στοίχημα είναι να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε ουσιαστική ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θέση της στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας στις πληρωμές.