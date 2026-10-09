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Οι διασυνοριακές πληρωμές αποτελούν σήμερα την πιο ξεκάθαρη εφαρμογή των stablecoins και είναι ο τομέας στον οποίο η Mastercard καταγράφει τη μεγαλύτερη κινητικότητα για τη νέα μορφή ψηφιακού χρήματος, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Michael Miebach.

«Αν πραγματοποιήσεις μια διασυνοριακή πληρωμή, χρειάζονται ημέρες και οι χρεώσεις δεν είναι ξεκάθαρες», δήλωσε ο Miebach σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV στο Λονδίνο την Παρασκευή. Όπως εξήγησε, από την πλευρά του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης, η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική.

Η Mastercard, μαζί με τη Visa, τη Stripe και περίπου 100 ακόμη εταιρείες, συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές της νέας εταιρείας Open Standard, η οποία πρόσφατα εξέδωσε stablecoin συνδεδεμένο με το αμερικανικό δολάριο. Στόχος της προσπάθειας είναι η ευρύτερη υιοθέτηση των ψηφιακών tokens στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Η Mastercard ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τη δημιουργία ενός stablecoin που θα επικεντρώνεται στη μεταφορά χρημάτων και όχι στις επενδύσεις, σύμφωνα με τον Miebach.

Τι είναι τα stablecoins

Τα stablecoins αποτελούν κατηγορία κρυπτονομισμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σταθερή αξία, συνήθως μέσω σύνδεσης με ένα παραδοσιακό περιουσιακό στοιχείο, όπως το αμερικανικό δολάριο.

Η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, καθώς τράπεζες και άλλες καθιερωμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες τα αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερο ως μια πιθανή λύση για ταχύτερες και φθηνότερες πληρωμές.

Η δυναμική αυτή έχει ενισχυθεί και από τη στήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναολντ Τραμπ, η οποία εξετάζει πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο στο εξωτερικό.

Η Mastercard συγκαταλέγεται στις πιο δραστήριες παραδοσιακές εταιρείες του κλάδου πληρωμών στον χώρο των stablecoins. Νωρίτερα φέτος προχώρησε στην εξαγορά της BVNK, εταιρείας υποδομών για stablecoins, σε συμφωνία συνολικής αξίας έως 1,8 δισ. δολαρίων.

Ευκαιρία και όχι απειλή για τη Mastercard

Ο Miebach βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου συναντάται με εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέρον για τα stablecoins. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες για τη Mastercard, αντί να αποτελεί απειλή για το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν αναμένει ακόμη μαζική υιοθέτηση των stablecoins από τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στρέφοντας τη συζήτηση και σε άλλες τεχνολογίες, ο Miebach χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη «θεμελιωδώς κάτι καλό», προειδοποιώντας παράλληλα για τους πρόσθετους κινδύνους που δημιουργεί.

«Η AI ενισχύει τους απατεώνες και τους εγκληματίες στον ίδιο βαθμό που ενισχύει και αυτούς που τους αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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