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Η Merck αναβάθμισε για τρίτη φορά τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα εργαστηριακού εξοπλισμού και στη βραδύτερη από την αναμενόμενη υποχώρηση των πωλήσεων του φαρμάκου Mavenclad για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται πλέον να διαμορφωθούν μεταξύ 6,2 δισ. και 6,4 δισ. ευρώ (7,1 δισ. δολαρίων), έναντι προηγούμενης πρόβλεψης που τοποθετούσε το ανώτατο όριο στα 6,3 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Ο γερμανικός όμιλος επιστημών αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις του για τις καθαρές πωλήσεις στο σύνολο του έτους.

Η εταιρεία απέδωσε την αναθεώρηση των εκτιμήσεων στις ισχυρές τριμηνιαίες επιδόσεις, στις ευνοϊκές συναλλαγματικές επιδράσεις και στην υπόθεση ότι η εξαγορά της Bio-Techne θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, η Merck αναμένει πλέον ότι οι πωλήσεις του Mavenclad στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μηδενιστούν από τον Νοέμβριο, αργότερα από τον Αύγουστο που προέβλεπε προηγουμένως.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του τρίτου τριμήνου παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, στα 1,7 δισ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών.

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κάι Μπέκμαν, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας τον Μάιο, επιδιώκει να βελτιώσει τις επιδόσεις και των τριών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Merck: υγειονομική περίθαλψη, επιστήμες ζωής και ηλεκτρονικά.

Δύο μεγάλες εξαγορές υπό τη νέα διοίκηση

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει δύο σημαντικές εξαγορές, μεταξύ των οποίων η αγορά της εταιρείας επιστημών ζωής Bio-Techne Corp. έναντι 11,3 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της Merck εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο γερμανικός όμιλος προχωρά επίσης στην εξαγορά της βρετανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Silence Therapeutics Plc, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υπό ανάπτυξη φαρμάκων.

Ισχυρή ζήτηση στην Ασία και ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός τομέας της Merck, οι επιστήμες ζωής (Life Science), κατέγραψε ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τη δραστηριότητα Process Solutions, η οποία προμηθεύει εξοπλισμό για την παραγωγή φαρμάκων.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση πελατών στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, εξαιτίας των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς κατά το τρίμηνο, καθώς οι νέες θεραπείες της Merck για σπάνιες παθήσεις συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του εντονότερου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν το Mavenclad και το αντικαρκινικό φάρμακο Bavencio.

Ο τομέας των ηλεκτρονικών, που αποτελεί τη μικρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου, παρουσίασε επίσης ανάπτυξη, χάρη στη ζήτηση για υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μικροκυκλωμάτων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η γερμανική Merck δεν συνδέεται με την αμερικανική Merck & Co.. Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες έχουν κοινές ιστορικές ρίζες, αλλά λειτουργούν ως ξεχωριστές επιχειρήσεις από την εποχή του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.