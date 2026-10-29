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Με όχημα το κορυφαίο αντικαρκινικό της φάρμακο, Keytruda, και με ώθηση από τις ισχυρές πωλήσεις νεότερων σκευασμάτων, η Merck ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για την κερδοφορία της, στέλνοντας θετικό μήνυμα στις αγορές. H φαρμακευτική εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη, μετά τις καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Καθοριστική ήταν η συμβολή των πωλήσεων του Keytruda, καθώς και άλλων νεότερων φαρμάκων της.

Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 18,1 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών. Η φαρμακευτική εταιρεία με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ αύξησε κατά 500 εκατ. δολάρια το κατώτατο όριο της πρόβλεψής της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Πλέον, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη 2,77 έως 2,82 δολαρίων ανά μετοχή για το σύνολο του έτους, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης, η οποία τοποθετούσε το ανώτατο όριο στα 2,76 δολάρια ανά μετοχή. Έως το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Wall Street, η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο 34% από την αρχή του έτους, υπερδιπλάσια από τα κέρδη του S&P 500.

Η Merck επιταχύνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων με προοπτικές blockbuster, προτού το σημαντικότερο εμπορικό της προϊόν, το Keytruda, βρεθεί αντιμέτωπο με φθηνότερο ανταγωνισμό, όταν λήξουν οι πατέντες του αργότερα μέσα στη δεκαετία. Η εταιρεία ποντάρει σε μια πιο εύχρηστη εκδοχή του Keytruda, καθώς και σε ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο πειραματικών φαρμάκων. Οι πωλήσεις του Keytruda, συνυπολογίζοντας και τις δύο μορφές του, ανήλθαν σε 8,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το Keytruda Qlex και τα εμπόδια από τις πατέντες

Η Merck επιχειρεί να προστατεύσει την ηγετική της θέση στην ογκολογία μέσω του Keytruda Qlex, μιας νεότερης εκδοχής του φαρμάκου, η οποία χορηγείται με ένεση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το Qlex απέφερε έσοδα 830 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις της Wall Street. Ωστόσο, η εμπορική διάθεσή του αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ολλανδικό δικαστήριο απαγόρευσε στη Merck να πωλεί το ενέσιμο σκεύασμα σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κρίνοντας ότι παραβιάζει πατέντα της Halozyme Therapeutics. Η Merck αμφισβητεί την απόφαση, ενώ αντιμετωπίζει και στις ΗΠΑ κατηγορίες για παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο επίκεντρο τα νέα πειραματικά αντικαρκινικά φάρμακα

Την τελευταία εβδομάδα, σε σημαντικό ευρωπαϊκό συνέδριο για τον καρκίνο, η Merck παρουσίασε αποτελέσματα από αρκετές πειραματικές θεραπείες που παρακολουθούνται στενά από την αγορά. Μεγαλύτερη προβολή συγκέντρωσε ένα εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου του δέρματος, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Moderna και έχει σχεδιαστεί ώστε να εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να αναγνωρίζει και να επιτίθεται στους όγκους.

Τα αποτελέσματα διέρρευσαν πριν από την επίσημη παρουσίασή τους και απογοήτευσαν ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι προσδοκούσαν ακόμη ισχυρότερες ενδείξεις ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη θεραπεία του καρκίνου και πέρα από το μελάνωμα.

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο πειραματικό φάρμακο, το sacituzumab tirumotecan, γνωστό ως sac-TMT, βελτίωσε τα αποτελέσματα της θεραπείας σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του ενδομητρίου. Η Merck δοκιμάζει το συγκεκριμένο σκεύασμα σε ένα ευρύ φάσμα όγκων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια ακόμη σημαντική θεραπευτική κατηγορία στον τομέα της ογκολογίας.

Καλύτερες των εκτιμήσεων ήταν και οι επιδόσεις άλλων βασικών φαρμάκων της εταιρείας, μεταξύ των οποίων το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), Gardasil, και το Winrevair, μια νεότερη θεραπεία για μια σπάνια πάθηση των πνευμόνων.

Σύμφωνα με τη Merck, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν ελαφρώς το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιτίας των αυξημένων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και για την κυκλοφορία νέων προϊόντων.