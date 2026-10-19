Με την κίνηση αυτή, η Merck επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων ακριβείας και να διευρύνει την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των θεραπειών που στοχεύουν το RNA.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αναφέρει το reuters, η γερμανική εταιρεία θα καταβάλει 20 δολάρια ανά αμερικανικό αποθετήριο τίτλο (ADS) της Silence Therapeutics, προσφέροντας premium 130% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Η ανακοίνωση προκάλεσε εντυπωσιακή αντίδραση στη Wall Street, με τις εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της Silence Therapeutics να υπερδιπλασιάζουν την αξία τους κατά τις πρωινές συναλλαγές.

Η τεχνολογία RNA στο επίκεντρο της συμφωνίας

Η εξαγορά προσφέρει στη Merck πρόσβαση στην τεχνολογία siRNA (small interfering RNA) της Silence Therapeutics, η οποία επιτρέπει την επιλεκτική καταστολή της έκφρασης γονιδίων που συνδέονται με συγκεκριμένες ασθένειες.

Οι θεραπείες αυτές λειτουργούν απενεργοποιώντας τα γενετικά μηνύματα που σχετίζονται με την εκδήλωση ασθενειών, προτού αυτά οδηγήσουν στην παραγωγή επιβλαβών πρωτεϊνών.

Το RNA, ή ριβονουκλεϊκό οξύ, είναι ένα μόριο που μεταφέρει γενετικές πληροφορίες και συμβάλλει στον καθορισμό των πρωτεϊνών που παράγουν τα κύτταρα.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη εξαγορά της Merck μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, μετά την απόκτηση της SpringWorks Therapeutics έναντι 3,9 δισ. δολαρίων το 2025 και την εκκρεμή εξαγορά της Bio-Techne έναντι 11,3 δισ. δολαρίων.

Το νέο φάρμακο για σπάνια μορφή καρκίνου

Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί το divesiran, το βασικό υποψήφιο θεραπευτικό προϊόν της Silence Therapeutics, το οποίο αναμένεται να περάσει σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών.

Το φάρμακο αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση της αληθούς πολυκυτταραιμίας (polycythemia vera – PV), μιας σπάνιας μορφής καρκίνου του αίματος κατά την οποία ο μυελός των οστών παράγει υπερβολικά πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια.

Οι ασθενείς που πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο χρειάζεται να υποβάλλονται τακτικά σε θεραπευτικές αφαιμάξεις, προκειμένου να διατηρούν υπό έλεγχο τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, το divesiran θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ανταγωνιστικό φάρμακο Mimrylo, των Takeda και Protagonist.

Ο αναλυτής της William Blair, Myles Minter, εκτίμησε ότι η αποτίμηση της εξαγοράς εμφανίζεται ελκυστική, δεδομένου ότι η Takeda έχει υποδείξει δυνατότητα κορύφωσης των ετήσιων πωλήσεων του Mimrylo μεταξύ 1 και 2 δισ. δολαρίων για την αληθή πολυκυτταραιμία.

Όπως επισήμανε, η Merck δεν αποκτά μόνο το συγκεκριμένο υπό ανάπτυξη φάρμακο, αλλά και την ευρύτερη τεχνολογική πλατφόρμα mRNAi GOLD siRNA της Silence Therapeutics.

Κατά τον ίδιο, η συμφωνία περιορίζει επίσης τον κίνδυνο που συνδέεται με την υλοποίηση της στρατηγικής της Silence σε έναν ολοένα πιο ανταγωνιστικό κλάδο.

Νέες θεραπείες για χοληστερόλη και καρδιαγγειακά νοσήματα

Πέρα από το divesiran, η Silence Therapeutics αναπτύσσει το zerlasiran, μια πειραματική θεραπεία για άτομα με υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης(a), μιας πρωτεΐνης του αίματος που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παράλληλα, το ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει θεραπείες πρώιμου σταδίου για την υψηλή χοληστερόλη, την παχυσαρκία και παθήσεις που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027, με τις δύο εταιρείες να διευκρινίζουν ότι η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της προβλεπόμενης βρετανικής διαδικασίας εταιρικής αναδιάρθρωσης.