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Ένα στοίχημα που ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία εξελίσσεται σε success story για τη Moderna και τη Merck, αλλά ενδεχομένως και σε ορόσημο για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ένα πειραματικό, εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA πέτυχε σε μεγάλη μελέτη τελικού σταδίου να αποτρέψει την επανεμφάνιση ή την εξάπλωση του μελανώματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα θεραπευτική επιλογή για χιλιάδες ασθενείς.

Η είδηση προκάλεσε παράλληλα εκρηκτική αντίδραση στη Wall Street. Η μετοχή της Moderna υπερδιπλασιάστηκε την Τετάρτη, ενώ εκείνη της Merck έφθασε σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές είδαν στα αποτελέσματα την πιθανότητα δημιουργίας μιας νέας γενιάς ιδιαίτερα εμπορικών αντικαρκινικών θεραπειών.

Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη μελέτη τελικού σταδίου εξατομικευμένης αντικαρκινικής θεραπείας mRNA, δικαιώνοντας έρευνα δεκαετιών γύρω από θεραπείες που σχεδιάζονται ειδικά με βάση τις μεταλλάξεις του όγκου κάθε ασθενούς.

Ένα εμβόλιο φτιαγμένο για κάθε ασθενή

Η θεραπεία, με την ονομασία intismeran, δοκιμάστηκε μαζί με το Keytruda της Merck σε περισσότερους από 1.000 ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση μελανώματος.

Η μελέτη πέτυχε τον βασικό της στόχο: οι ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό έζησαν περισσότερο χωρίς επανεμφάνιση του καρκίνου σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν μόνο Keytruda. Επιτεύχθηκε επίσης ο δευτερεύων στόχος της αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου σε άλλα όργανα.

Οι εταιρείες δεν δημοσιοποίησαν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο περισσότερο παρέμειναν οι ασθενείς χωρίς υποτροπή ή για τη συνολική επιβίωσή τους. Αναλυτικότερα δεδομένα αναμένεται να παρουσιαστούν σε ιατρικό συνέδριο αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι μόνο η αρχή ενός νέου πεδίου», δήλωσε η Τζέιν Χίλι, αντιπρόεδρος Ογκολογίας της Merck, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι οι ασθενείς να έχουν περισσότερο χρόνο χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για νέες θεραπείες κατά του καρκίνου.

Πώς δημιουργείται το εξατομικευμένο εμβόλιο

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια που έχουν στόχο την πρόληψη λοιμώξεων, το intismeran είναι ένα θεραπευτικό εμβόλιο που δημιουργείται αποκλειστικά για έναν συγκεκριμένο ασθενή.

Μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, οι γιατροί στέλνουν δείγμα αίματος και βιοψία για γενετική ανάλυση. Οι επιστήμονες εντοπίζουν τις ιδιαίτερες μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων που είναι πιθανότερο να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένοι «στόχοι» κωδικοποιούνται σε mRNA και ενσωματώνονται σε ένα εξατομικευμένο εμβόλιο, με ολόκληρη τη διαδικασία να διαρκεί περίπου έξι εβδομάδες. Στο μεσοδιάστημα, ο ασθενής αναρρώνει από την επέμβαση και ξεκινά θεραπεία με Keytruda.

Από την Covid στην ογκολογία

Για τη Moderna, η επιτυχία μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής. Η εταιρεία αναζητεί εδώ και χρόνια μια νέα μεγάλη πηγή ανάπτυξης, καθώς οι πωλήσεις των εμβολίων κατά της Covid-19, που την εκτόξευσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

Τα νέα δεδομένα μπορούν πλέον να της ανοίξουν την πόρτα της παγκόσμιας αγοράς αντικαρκινικών φαρμάκων, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 240 δισ. δολάρια.

Η χρηματιστηριακή αντίδραση αποτύπωσε ακριβώς αυτή την αλλαγή προσδοκιών. Η μετοχή της Moderna υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μία συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές επαναξιολόγησαν τις προοπτικές μιας εταιρείας που μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα εμβόλια Covid. Για τη Merck, αντίστοιχα, μια νέα επιτυχημένη θεραπεία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιστάθμιση της επικείμενης απώλειας της πατέντας του Keytruda, ενός από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.

«Είμαστε πλέον εταιρεία ογκολογίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ. Όπως εκτίμησε, μέχρι τα Χριστούγεννα η εταιρεία θα μπορούσε να επιστρέψει σε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Ένα στοίχημα που ξεκίνησε το 2016

Η επιτυχία δεν ήρθε από τη μία ημέρα στην άλλη. Moderna και Merck συνεργάζονται από το 2016 για την ανάπτυξη εξατομικευμένων αντικαρκινικών εμβολίων mRNA.

Το μελάνωμα επιλέχθηκε ως ένα από τα πρώτα πεδία δοκιμών επειδή οι συγκεκριμένοι όγκοι εμφανίζουν μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων, προσφέροντας περισσότερους «στόχους» στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Προηγούμενα αποτελέσματα είχαν ήδη δείξει ότι ο συνδυασμός intismeran-Keytruda μείωνε κατά 49% τον κίνδυνο επανεμφάνισης του μελανώματος ή θανάτου σε σύγκριση με το Keytruda μόνο.

Τώρα οι δύο εταιρείες δοκιμάζουν την ίδια προσέγγιση και σε άλλους τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, ένας συχνός τύπος καρκίνου του πνεύμονα και ο καρκίνος των νεφρών.

Η Moderna ελπίζει ότι, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, η θεραπεία θα μπορούσε να φθάσει στην αγορά το 2027.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Παρά τον ενθουσιασμό, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν. Η παραγωγή ενός διαφορετικού εμβολίου για κάθε ασθενή είναι πολύπλοκη και ακριβή, ενώ θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η αποτελεσματικότητα μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλους τύπους καρκίνου.

Οι επενδυτές και η επιστημονική κοινότητα περιμένουν επίσης τα πλήρη στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα της θεραπείας.

Ωστόσο, η επιτυχία της μελέτης αποτελεί ήδη σημαντική δικαίωση για μια τεχνολογία που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την πανδημία. Για τη Moderna ειδικά, η διαδρομή από την Covid στην ογκολογία, αλλά και η θεαματική επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, μπορεί να αποδειχθεί το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης ημέρας.

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