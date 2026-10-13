Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να προχωρήσει εντός του έτους τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί το σχετικό νομοσχέδιο, μόλις μία ημέρα μετά την παραίτηση της υπουργού Εργασίας. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό.

«Χρειαζόμαστε πραγματικά μια μεγάλη μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Μερτς, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Βερολίνο την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg o συντηρητικός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι θα ζητήσει από τον νέο υπουργό Εργασίας, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, να καταθέσει ανανεωμένη πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο έως το τέλος του 2026, με στόχο την ψήφιση της νομοθεσίας μέσα στο 2027.

Ο Σβάιτσερ διαδέχεται την Μπέρμπελ Μπας, την οποία πολλοί στους κόλπους των συντηρητικών θεωρούσαν βασικό εμπόδιο στην προώθηση εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στο κοινωνικό κράτος.

«Έχουμε πλέον έναν νέο υπουργό, ο οποίος από σήμερα το απόγευμα θα αναλάβει την ευθύνη για το συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε ο Μερτς, προσθέτοντας: «Θα ήθελα να τον ενθαρρύνω να ξεκινήσει τη δουλειά το συντομότερο δυνατό».

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών, δηλώνοντας ότι είναι πεπεισμένος πως η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ εντός του επόμενου έτους.

Η παραίτηση που κλονίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό

Η Μπέρμπελ Μπας ανακοίνωσε την παραίτησή της τη Δευτέρα, αποχωρώντας ταυτόχρονα και από τη θέση της συμπροέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), το οποίο αποτελεί τον μικρότερο κυβερνητικό εταίρο του Μερτς.

Η αποχώρησή της ήρθε μετά τον θάνατο στενού συγγενικού της προσώπου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Σοσιαλδημοκράτες κατηγορούσαν τους Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς ότι εξαπέλυαν άδικες επιθέσεις εναντίον της, παρά τις δύσκολες προσωπικές συνθήκες που αντιμετώπιζε.

Η παραίτηση ενέτεινε τις εσωτερικές τριβές στον δικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Από την πλευρά του, ο Μερτς αρνήθηκε ότι υπήρξαν προσωπικές επιθέσεις εναντίον της Μπας, υποστηρίζοντας ότι οι διαφωνίες του με την υπουργό του SPD αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα πολιτικής ουσίας.

Η 58χρονη Μπας δεν είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της θητείας της. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό της περασμένης χρονιάς, όταν εκπρόσωποι των εργοδοτών ξέσπασαν δημόσια σε γέλια, όταν εκείνη υποστήριξε σε ομιλία της ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα δημιουργούσε επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις.

Οι διαφωνίες για την πρόωρη συνταξιοδότηση

Ο 53χρονος Αλεξάντερ Σβάιτσερ, πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου και στέλεχος του SPD, αναμένεται να ορκιστεί υπουργός Εργασίας το απόγευμα της Τρίτης.

Ωστόσο, η ανάληψη των νέων καθηκόντων του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εκλείψουν οι διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Στο παρελθόν, ο Σβάιτσερ έχει επικρίνει επανειλημμένα το κυβερνητικό σχέδιο για κατάργηση της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης έπειτα από 45 χρόνια εργασίας, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης.

Ο Μερτς, πάντως, φρόντισε να καταστήσει σαφές τι ακριβώς περιμένει από τον νέο υπουργό Εργασίας του SPD: να προωθήσει το σχετικό νομοσχέδιο «στο υπουργικό συμβούλιο το συντομότερο δυνατό».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι εφόσον η νομοθετική πρωτοβουλία κατατεθεί εντός του 2026, τότε ο Σβάιτσερ «θα έχει κάνει τη δουλειά του».

Μερτς: Δεν σκοπεύω να γίνω ο αγαπημένος των Γερμανών

Η αποφασιστικότητα του Γερμανού Καγκελαρίου να επιταχύνει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αναδεικνύει την πρόθεσή του να συνεχίσει την εφαρμογή της πολιτικής του ατζέντας, παρά τις εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, τις αντιδράσεις από το ίδιο του το κόμμα και την υποχώρηση της δημοτικότητάς του στις δημοσκοπήσεις.

Ο Μερτς επιμένει ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την προσπάθεια μεταρρύθμισης της γερμανικής οικονομίας και του κοινωνικού κράτους, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται σημαντικό πολιτικό κόστος.

«Βρίσκομαι ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν συμμετείχα σε αυτή τη σύγκρουση, τα ποσοστά μου στις δημοσκοπήσεις θα ήταν καλύτερα. Δεν έχω καμία πρόθεση να γίνω ο αγαπημένος του έθνους, αλλά σκοπεύω να βάλω αυτή τη χώρα στον σωστό δρόμο», κατέληξε ο Γερμανός Καγκελάριος.

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