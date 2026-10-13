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Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην αντλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας και των νοικοκυριών που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε διπλή παρέμβαση «με στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά» πρόσθεσε.

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