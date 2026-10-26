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Ένας ακόμη μεγάλος διεθνής επενδυτικός όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παρουσία στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των hedge funds για την Αθήνα ως προορισμό εγκατάστασης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Capula Investment Management, με έδρα το Λονδίνο και υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 35 δισ. δολάρια, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας γραφείου στην ελληνική πρωτεύουσα, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων σημαντικών ονομάτων της διεθνούς επενδυτικής βιομηχανίας.

Όπως προκύπτει από αγγελία εργασίας, η εταιρεία αναζητεί στέλεχος που θα αναλάβει την επίβλεψη της διαδικασίας για την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Αθήνα.

Ωστόσο, τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές διεργασίες και ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, καθώς πρόκειται για μη δημόσιες πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της Capula απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο επέκτασης στην Ελλάδα.

Η Αθήνα προσελκύει τα μεγάλα hedge funds

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σταδιακά σε ελκυστικό προορισμό για διεθνείς επενδυτικές εταιρείες, αλλά και για εξαιρετικά εύπορους ιδρυτές hedge funds που επιδιώκουν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης.

Παρότι το Λονδίνο εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές κέντρο δραστηριοποίησης hedge funds εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πρόσφατες κινήσεις κορυφαίων επενδυτικών ομίλων υποδηλώνουν ότι οι ελληνικές προσπάθειες προσέλκυσης μεγάλων περιουσιών και επενδυτικών δραστηριοτήτων αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κρις Ρόκος, ενός από τους σημαντικότερους διαχειριστές hedge funds διεθνώς, ο οποίος ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τα σχέδιά του να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η Millennium Management, ο επενδυτικός όμιλος πολλαπλών στρατηγικών του Ίζι Ένγκλαντερ, προχωρά στη δημιουργία γραφείου στην Αθήνα.

Μεταξύ των στελεχών που μετακινούνται στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Ραχούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Millennium, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε ως βάση του το Λονδίνο.

Παράλληλα, ένα ακόμη hedge fund πολλαπλών στρατηγικών, η Verition Fund Management, βρίσκεται επίσης στα αρχικά στάδια διερεύνησης της δυνατότητας να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα.

Οι κινήσεις αυτές αναδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση της θέσης της ελληνικής πρωτεύουσας στον χάρτη των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς ολοένα περισσότεροι μεγάλοι διαχειριστές εξετάζουν την Ελλάδα ως πιθανή βάση των δραστηριοτήτων τους.