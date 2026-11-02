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Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, προχωρά σε έκδοση ομολόγων σε ευρώ για δεύτερη φορά φέτος, με μια διάθεση χρέους σε επτά σειρές, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας ενός τεχνολογικού κολοσσού που διαχειρίζεται τεράστιες υπολογιστικές υποδομές (hyperscaler) να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η μητρική της Google διαθέτει ομόλογα με διάρκειες από δύο έως 19 έτη, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το ζήτημα.

Οι αρχικές ενδεικτικές τιμές για τη σειρά ομολόγων σταθερού επιτοκίου με τη μικρότερη διάρκεια διαμορφώνονται περίπου στις 60 μονάδες βάσης πάνω από τα επιτόκια αναφοράς των συμφωνιών ανταλλαγής (mid-swaps), ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, το οποίο ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Η σειρά χρέους με τη μεγαλύτερη διάρκεια προσφέρεται με περιθώριο περίπου 205 έως 210 μονάδων βάσης πάνω από τα mid-swaps.

Τη νέα έκδοση ομολόγων διαχειρίζονται οι Barclays, BNP Paribas και Deutsche Bank, ενώ η οριστική τιμολόγησή της αναμένεται αργότερα τη Δευτέρα.

Σημάδια κόπωσης στην αγορά ομολόγων

Οι επενδυτές αρχίζουν να εμφανίζουν ενδείξεις κόπωσης, εξαιτίας του μεγέθους και του ρυθμού με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτού του είδους οι εκδόσεις.

Οι πρόσφατες εκδόσεις έχουν προσελκύσει ασθενέστερη ζήτηση, με την τιμολόγησή τους να πραγματοποιείται σε μεγαλύτερα περιθώρια απόδοσης, γεγονός που αυξάνει το κόστος δανεισμού.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι στρέφονται στις αγορές χρέους για να καλύψουν τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες των επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη.