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Δύο από τους μεγαλύτερους πελάτες της Anthropic PBC θα κατέχουν από κοινού περισσότερο από το 28% των μετοχών της μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, γεγονός που αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των εταιρειών που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Amazon.com Inc. και η Google της Alphabet Inc. αναμένεται να κατέχουν σχεδόν το 15% και το 14% αντίστοιχα του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Anthropic μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και την ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Τρίτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Το ποσοστό της Google περιλαμβάνει 135,1 εκατομμύρια μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, τις οποίες έχει συμφωνήσει να αγοράσει έναντι περίπου 10 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους περίπου 26 δισ. δολαρίων που οργανώνεται παράλληλα με την IPO, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Anthropic και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως και 64,4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Μαζί με την ιδιωτική τοποθέτηση, η συναλλαγή θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αρχική διάθεση μετοχών στην ιστορία, ξεπερνώντας τη βασική δημόσια προσφορά ύψους 75 δισ. δολαρίων της SpaceX τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτουν τις στενές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, μεταδίδει το Bloomberg. Η Anthropic αναφέρει στο έγγραφο ότι η Amazon, η Google και η Microsoft Corp. «είναι ταυτόχρονα επενδυτές, πελάτες, συνεργάτες διανομής και ανταγωνιστές μας».

Η αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic έχει προσελκύσει εντολές αγοράς για σχεδόν επταπλάσιο αριθμό μετοχών από εκείνες που διατίθενται, όπως μετέδωσε την Κυριακή το Bloomberg. Τραπεζίτες έχουν ενημερώσει υποψήφιους επενδυτές ότι η εταιρεία θα δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές της και ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα λάβουν λιγότερες μετοχές από όσες αναμένουν, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Google θα κατέχει 1,79 δισ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 32% των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου της εταιρείας που δημιούργησε το chatbot Claude, μετά την IPO, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Amazon θα κατέχει 1,92 δισ. μετοχές της Anthropic χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 34% των μετοχών κατηγορίας N (Class N), σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο. Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου θα κατείχε το 24% του συνόλου των μετοχών της Anthropic εάν παραιτούνταν από το όριο συμμετοχής του και μετέτρεπε όλους τους μετατρέψιμους τίτλους που διαθέτει σε μετοχές. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Amazon θα ασκήσει τα δικαιώματα μετατροπής μόνο εφόσον αυτό δεν αυξάνει το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της πάνω από το 12%, όπως προκύπτει από το έγγραφο. Η Amazon έχει συμφωνήσει να μην παραιτηθεί από το συγκεκριμένο όριο.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών στην αρχική δημόσια προσφορά αναμένεται να καθοριστεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευσή τους θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που εξέτασε το Bloomberg.

Η Goldman Sachs Group Inc. και η Morgan Stanley ηγούνται της αρχικής δημόσιας προσφοράς της Anthropic, με τη συμμετοχή άλλων 20 τραπεζών, σύμφωνα με το έγγραφο. Η μετοχή αναμένεται να διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο ANT.