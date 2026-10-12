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Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν εναντίον του βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου βρίσκονται ορισμένες από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι απέτρεψε νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από τα φονικότερα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον αεροδρομίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι απώλειες καταγράφηκαν σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ της πρωτεύουσας Ριάντ, όπου περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά. Ξεχωριστή επίθεση σημειώθηκε και στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στο Νταμάμ.

Καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα, ο στρατιωτικός συνασπισμός δεσμεύθηκε για «αποφασιστική» απάντηση.

Το μήνυμα της Σαουδικής Αραβίας για την ενεργειακή ασφάλεια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους αξιωματούχους που τοποθετήθηκαν δημόσια μετά τις επιθέσεις, επιχείρησε να στείλει μήνυμα ανθεκτικότητας προς τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Μιλώντας την Κυριακή σε στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, υπογράμμισε ότι το βασίλειο παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, παρά την αυξανόμενη στρατιωτική απειλή.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μας λυγίσει κανείς. Είμαστε σαν τον φοίνικα. Αναγεννιόμαστε από τις στάχτες μας, κάθε φορά», δήλωσε κατά την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πετρελαίου στο Ριάντ.

Η ίδια η διοργάνωση έχει ήδη επηρεαστεί από τις εχθροπραξίες, καθώς ορισμένα κορυφαία στελέχη της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας ακύρωσαν τη συμμετοχή τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διευθύνοντες σύμβουλοι της BP και της Shell.

Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική δράση κατά των Χούθι

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Χούθι από τότε που η οργάνωση κατέλαβε την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, το 2014, αναγκάζοντας την επόμενη χρονιά σε παραίτηση τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που υποστηριζόταν από το Ριάντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής των ΗΠΑ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε την αναβίωση των περιφερειακών μηχανισμών ασφαλείας.

«Έχει καταστεί σαφές ότι είμαστε όλοι στόχοι και ότι η ασφάλειά μας είναι αδιαίρετη», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμ Άσερ, πρώην ανώτερο αναλυτή της CIA για τη Μέση Ανατολή, το Ριάντ αναμένεται να επιδιώξει άμεση αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη.

«Η Σαουδική Αραβία θα επιδιώξει απευθείας αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι, ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας, μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτική κάλυψη για μια εντατικότερη στρατιωτική εκστρατεία στην Υεμένη», εκτίμησε.

Πετρέλαιο: Το Brent υποχωρεί

Παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά.

Το Brent υποχώρησε κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, έχοντας προηγουμένως ενισχυθεί έως τα 105,63 δολάρια στις πρώτες συναλλαγές, στον απόηχο των επιθέσεων του Σαββατοκύριακου.

Οι traders στάθμισαν τη διατήρηση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή, παρά τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις, καθώς και τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μια λεγόμενη «ενεργειακή εκεχειρία».

Η εξέλιξη αυτή προσέθεσε έναν ακόμη παράγοντα στις εκτιμήσεις της αγοράς, η οποία παρακολουθεί στενά τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τις πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Παράλυση στο αεροδρόμιο του Ριάντ και ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις

Η σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν όταν άγνωστο βλήμα έπληξε το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ αργά την Κυριακή.

Είχε προηγηθεί επίθεση το Σάββατο στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, αποτελώντας το πιο πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό στη Σαουδική Αραβία από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν σχεδόν πλήρη παράλυση των αεροπορικών μετακινήσεων στο Ριάντ. Παράλληλα, το χρηματοοικονομικό κέντρο της πρωτεύουσας πέρασε σε καθεστώς τηλεργασίας μέχρι νεωτέρας, ενώ τα σχολεία της πόλης στράφηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε την Κυριακή ταξιδιωτική οδηγία, συνιστώντας την αποφυγή όλων των μη απολύτως αναγκαίων ταξιδιών προς την Τζέντα και το Νταμάμ, καθώς και προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση εκείνο της Μεδίνας.

Παράλληλα, κάλεσε τους Βρετανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη χώρα οδικώς, μέσω γειτονικών κρατών.

Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε επίσης όλες τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν πραγματοποιούν πτήσεις προς ή πάνω από συγκεκριμένες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, σε όλα τα ύψη πτήσης.

Στη σκιά των επιθέσεων οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις

Παρά το τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας, οι σαουδαραβικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι το 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πετρελαίου, που ξεκίνησε την Κυριακή και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το Ριάντ προετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει αργότερα μέσα στον μήνα το Future Investment Initiative (FII), τη σημαντικότερη ετήσια επενδυτική διοργάνωση του βασιλείου.

Οι δύο εκδηλώσεις αναμένεται να συγκεντρώσουν κορυφαία στελέχη της διεθνούς επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs και ο Λάρι Φινκ της BlackRock.

Οι διοργανωτές του FII ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι συνεχίζουν τις προετοιμασίες για την υποδοχή χιλιάδων συνέδρων στο Ριάντ, με την εκδήλωση να ξεκινά στις 26 Οκτωβρίου.

«Θα εφαρμοστούν ολοκληρωμένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια του Ριάντ, στους συνεδριακούς χώρους και στα επίσημα ξενοδοχεία, με συντονισμένες ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της διοργάνωσης, Μάχα Αλ Σαούντ.

Η μάχη για την Υεμένη και τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Οι επιθέσεις του Σαββατοκύριακου σημειώθηκαν λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις στην Υεμένη ξεκίνησαν νέα στρατιωτική εκστρατεία με στόχο την ανακατάληψη περιοχών που ελέγχονται από τους Χούθι και την «εξάλειψη» της οργάνωσης.

Οι Χούθι, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, είχαν πρόσφατα καταλάβει επιπλέον εδάφη στην Υεμένη, ενισχύοντας τον έλεγχό τους στην περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός χαρακτήρισε την επίθεση του Σαββάτου στο αεροδρόμιο «δειλή τρομοκρατική ενέργεια» και «ολοκληρωμένο έγκλημα πολέμου» από τους Χούθι.

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Σαουδάραβες, ένας Παλαιστίνιος, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ινδίας, της Ιορδανίας, της Συρίας και του Σουδάν.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει τους φόβους για επέκταση της σύγκρουσης σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, την ώρα που η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να διατηρήσει την οικονομική και επενδυτική της δραστηριότητα παρά τις αυξανόμενες απειλές.