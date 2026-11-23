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Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις ενδείξεις για ισχυρές εξαγωγές αργού έναντι της προοπτικής περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο κατά 0,6% που κατέγραψε στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείτο κοντά στα 84 δολάρια.

Το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί νέα έξαρση συγκρούσεων περιορισμένης έντασης, με συχνές επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι αποστολές αργού πετρελαίου εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από τον Περσικό Κόλπο.

Η τεκμαρτή μεταβλητότητα του Brent, πάντως, υποχωρεί σταδιακά, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Πτώση 20% για το Brent τον Νοέμβριο

Το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20% από τις αρχές Νοεμβρίου, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναβάλει την επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων, έπειτα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε σε ανταποκριτή του Fox News ότι προσανατολίζεται στην επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι τρέχουσες ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων», δήλωσε ο Τζον Ο, οικονομολόγος της Commonwealth Bank of Australia.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «η αγορά ενσωματώνει αυτή τη στιγμή ένα ασφάλιστρο κινδύνου 25 έως 30 δολαρίων ανά βαρέλι», λόγω των ανησυχιών ότι οι συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να κλιμακωθούν.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, συνέχισαν να στοχοποιούν τη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Ριάντ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα περισσότερους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, οι προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου παραμένουν ισχυρές.

IEA: Πλεόνασμα 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα εμφανίσει πλεόνασμα περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά το τρέχον τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs έχει επισημάνει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς και το επόμενο έτος.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την αίσθηση ότι, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η διαθέσιμη προσφορά παραμένει επαρκής, δημιουργώντας αντίρροπες δυνάμεις στη διαμόρφωση των τιμών.

Στις 12:21 μ.μ., ώρα Σιγκαπούρης, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Ιανουαρίου παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα στα 92,64 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα υποχωρήσει έως και 1,1%.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τα συμβόλαια Brent είχαν καταγράψει απώλειες 3,4%.

Αντίθετα, τα συμβόλαια WTI παράδοσης Ιανουαρίου ενισχύονταν κατά 0,2%, στα 83,60 δολάρια το βαρέλι.