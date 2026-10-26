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Σε νέα μέτρα περιορισμού των εισαγωγών από την Κίνα προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των κινεζικών προϊόντων και τη συγκράτηση του τεράστιου εμπορικού ελλείμματος με το Πεκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg από πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή μέτρων διασφάλισης σε μια σειρά βιομηχανικών κλάδων, μεταξύ των οποίων τα χημικά προϊόντα, τα έπιπλα και τα μηχανήματα. Οι νέες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ακόμη και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και να περιλαμβάνουν ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ή πρόσθετους δασμούς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική των Βρυξελλών για τον περιορισμό της εξάρτησης από τα κινεζικά προϊόντα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξημένη προσφορά χαμηλού κόστους αγαθών ασκεί ισχυρές πιέσεις στους Ευρωπαίους παραγωγούς και απειλεί θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η Κομισιόν καλείται να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες, καθώς επιδιώκει να προστατεύσει την εγχώρια παραγωγή χωρίς να προκαλέσει αντίποινα από την Κίνα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη εμπορική σύγκρουση.

Το μοντέλο των υβριδικών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναλάβει σε άλλους κλάδους την προσέγγιση που ακολούθησε πρόσφατα για τις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα.

Στο πλαίσιο των σχετικών διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες κατέληξαν σε συμφωνία με το Πεκίνο για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά στα 350.000 υβριδικά οχήματα ετησίως.

Σύμφωνα με τις πηγές, το συγκεκριμένο όριο θεωρήθηκε αρκετά υψηλό ώστε να μειώσει την πιθανότητα κινεζικών αντιποίνων, επιτρέποντας παράλληλα στην ΕΕ να ελέγξει καλύτερα τον όγκο των εισαγωγών.

Η ίδια λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα χημικά προϊόντα, στα έπιπλα και στον μηχανολογικό εξοπλισμό, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητεί τρόπους περιορισμού των εισαγωγών χωρίς να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, δεν έχουν ληφθεί. Οι κλάδοι που θα περιληφθούν στα μέτρα, όπως και η ακριβής μορφή των περιορισμών, ενδέχεται να αλλάξουν ύστερα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και την κινεζική κυβέρνηση.

Εμπορικό έλλειμμα 360 δισ. ευρώ με την Κίνα

Βασικός παράγοντας πίσω από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις είναι η ολοένα μεγαλύτερη εμπορική ανισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με το Πεκίνο έφτασε πέρυσι τα 360 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 404 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για έλλειμμα που υπερβαίνει το 1 δισ. δολάρια ημερησίως και συνεχίζει να διευρύνεται, εντείνοντας την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η εισροή κινεζικών προϊόντων χαμηλού κόστους, ορισμένα από τα οποία επωφελούνται από κρατικές επιδοτήσεις, έχει αυξήσει την πίεση σε βιομηχανίες της Ευρώπης που δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις τιμές των εισαγωγών.

Την κατάσταση επιβαρύνουν η υποχώρηση της ζήτησης στην κινεζική οικονομία και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους στην αγορά της Κίνας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προαναγγείλει νωρίτερα τον Οκτώβριο την πρόθεση της Κομισιόν να προχωρήσει σε πρόσθετες παρεμβάσεις.

«Οι βιομηχανίες μας ζήτησαν δράση, τις ακούσαμε και θα ανταποκριθούμε, μεταξύ άλλων με περισσότερα μέτρα διασφάλισης», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ποσοστώσεις και δασμοί – Πώς θα λειτουργούν τα νέα μέτρα

Τα μέτρα διασφάλισης αποτελούν εμπορικό εργαλείο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίζει τις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων όταν διαπιστώνεται απότομη αύξησή τους, η οποία δημιουργεί προβλήματα στους εγχώριους παραγωγούς.

Η Κομισιόν έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει τα εμπορικά στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τους κλάδους στους οποίους καταγράφεται σημαντική αύξηση των εισαγωγών.

Οι παρεμβάσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή ποσοστώσεων, με τις οποίες καθορίζεται συγκεκριμένο ανώτατο όριο εισαγωγών, ή δασμολογικών ποσοστώσεων.

Στη δεύτερη περίπτωση, επιτρέπεται η εισαγωγή μιας ορισμένης ποσότητας προϊόντων με τους συνήθεις δασμούς, ενώ οι ποσότητες που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στον περιορισμό των υπερβολικών εισροών προϊόντων, χωρίς να επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση εισαγωγών.

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεσπίσει τέτοια μέτρα μονομερώς, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συμφωνία με το Πεκίνο.

Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα συμμορφώνονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και θα εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως προβλέπεται για τα μέτρα διασφάλισης.

Η αντίδραση της Κίνας και ο φόβος εμπορικού πολέμου

Το Πεκίνο έχει ήδη αντιδράσει έντονα στην προοπτική νέων ευρωπαϊκών εμπορικών περιορισμών, προειδοποιώντας ότι δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανές απέναντι σε μέτρα που θεωρεί επιζήμια για τα οικονομικά του συμφέροντα.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα τον Οκτώβριο, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να θεωρεί πως μπορεί να εξασφαλίζει οφέλη ασκώντας πιέσεις, ούτε να υποτιμά την αποφασιστικότητα και την ικανότητα της Κίνας να προστατεύσει τα συμφέροντά της.

Η στάση της κινεζικής κυβέρνησης αναδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος για τις Βρυξέλλες.

Από τη μία πλευρά, τα ευρωπαϊκά κράτη ζητούν αποτελεσματικότερη προστασία της βιομηχανίας τους. Από την άλλη, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την κινεζική αγορά.

Μια κλιμάκωση των εμπορικών αντιπαραθέσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, αλλά και την πρόσβαση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος για τις δύο οικονομίες.

Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν αναζητεί παρεμβάσεις που θα είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα προκαλέσουν δυσανάλογη αντίδραση από το Πεκίνο.

Από τον Δεκέμβριο οι περιορισμοί στα υβριδικά αυτοκίνητα

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τις προτάσεις εφαρμογής της συμφωνίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα, με στόχο οι περιορισμοί να τεθούν σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2026.

Η συμφωνία προβλέπεται να έχει τετραετή διάρκεια.

Κατά το πρώτο έτος, οι εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα θα περιοριστούν στα 350.000 οχήματα. Από το δεύτερο έτος και μετά, η επιτρεπόμενη ποσότητα θα αυξάνεται κατά 6% ετησίως.

Αντίστοιχη λογική αναμένεται να ακολουθηθεί και για τις ποσοστώσεις οχημάτων από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Η επιλογή αυτή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι περιορισμοί εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, συμβατό με τους διεθνείς κανόνες εμπορίου.

Οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν επίσης δεσμεύσεις της Κίνας για μείωση δασμών σε ορισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στο ελαιόλαδο και στο παγωτό.

Νέα εμπορικά εργαλεία πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται στην προετοιμασία νέων ποσοστώσεων και δασμών.

Κατά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες νωρίτερα τον Οκτώβριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ταχύτερης δράσης για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών με την Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν από την Κομισιόν να εξετάσει πρόσθετα μέσα προστασίας της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτροπής πιθανών αντιποίνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου νέες προτάσεις για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της ΕΕ, καθώς και έναν μηχανισμό ταχείας αντίδρασης σε επιθετικές εμπορικές πρακτικές.

Το νέο εργαλείο θα μπορούσε να επιτρέπει τον περιορισμό της πρόσβασης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία από όση προσφέρει σήμερα το διαθέσιμο κανονιστικό πλαίσιο.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης απέναντι σε εμπορικές πιέσεις, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες για κάθε επιμέρους περίπτωση.

Κρίσιμες πρώτες ύλες και ευρωπαϊκές εξαγωγές

Παράλληλα με τους περιορισμούς στις κινεζικές εισαγωγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει καλύτερους όρους πρόσβασης για τα δικά της προϊόντα στην αγορά της Κίνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη βελτίωση των εξαγωγικών διαδικασιών για κρίσιμα ορυκτά και μόνιμους μαγνήτες, υλικά που έχουν στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ενεργειακή μετάβαση και την παραγωγή προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων.

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιδιώκουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην προμήθεια αυτών των υλικών, καθώς τυχόν περιορισμοί στις εξαγωγές από την Κίνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η συζήτηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρώπης από την κινεζική οικονομία.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να συναντηθεί με τους Κινέζους ομολόγους του στις αρχές του 2027, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να εξετάσουν τα επόμενα βήματα.

Το δίλημμα της Ευρώπης: Προστασία της βιομηχανίας χωρίς εμπορική σύγκρουση

Η σχεδιαζόμενη επιβολή νέων περιορισμών στις κινεζικές εισαγωγές αποτυπώνει τη μεταβολή της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής απέναντι στο Πεκίνο.

Η ΕΕ επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της αυξανόμενης εισροής φθηνών προϊόντων, η οποία επιβαρύνει τους εγχώριους παραγωγούς σε μια περίοδο ήδη υψηλού ενεργειακού κόστους και ασθενικής οικονομικής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, όμως, καλείται να διατηρήσει ανοικτούς τους εμπορικούς διαύλους με μια οικονομία που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή πρώτων υλών, εξαρτημάτων και βιομηχανικών προϊόντων.

Οι νέες παρεμβάσεις που εξετάζονται για τις αρχές του 2027 θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για την ικανότητα της Κομισιόν να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ χωρίς να οδηγήσει τις σχέσεις με την Κίνα σε γενικευμένη εμπορική αντιπαράθεση.

Το αν οι ποσοστώσεις και οι δασμοί θα μπορέσουν να ενισχύσουν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή παραγωγή, χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά αντίποινα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις των επόμενων μηνών και από την αντίδραση του Πεκίνου.