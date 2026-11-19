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Η κατασκευάστρια διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης έλαβε την έγκριση του χρηματιστηρίου της Σενζέν για τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή της στην αγορά ChiNext. Η εταιρεία κατασκευής διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης xFusion Digital Technologies εξασφάλισε την Πέμπτη την έγκριση του Χρηματιστηρίου της Σενζέν, προκειμένου να προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη αρχική δημόσια προσφορά, IPO, της στην αγορά τεχνολογίας ChiNext.

Η εταιρεία με έδρα την Τζενγκτζόου στοχεύει στην άντληση 8 δισεκατομμυρίων γουάν, περίπου δηλαδή 1,2 δισ. δολάρια μέσω της έκδοσης έως και 220,08 εκατομμυρίων νέων μετοχών, σύμφωνα με χρηματιστηριακό έγγραφο. Ανάδοχος της εισαγωγής είναι η Citic Securities. Η xFusion αποσχίστηκε το 2021 από τη δραστηριότητα διακομιστών x86 της Huawei Technologies και έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της, τα έσοδά της υπερδιπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 58,25 δισ. γουάν το 2025, από 25,09 δισ. γουάν το 2023.

Η έγκριση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία εισαγωγής, περίπου έξι μήνες αφότου το χρηματιστήριο έκανε επισήμως δεκτή την αίτηση της xFusion τον Μάιο, μετά την έναρξη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας τον Ιανουάριο. Η εταιρεία πρέπει ακόμη να υποβάλει τον φάκελο εγγραφής της και να λάβει την τελική έγκριση της ρυθμιστικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς της Κίνας, προτού καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία διαθέτει οκτώ ερευνητικά κέντρα, επτά περιφερειακά γραφεία, έξι παγκόσμια κέντρα τεχνικής υποστήριξης και σημαντικά κέντρα εφοδιασμού στην Τζενγκτζόου της Κίνας και στο Πενάνγκ της Μαλαισίας. Με βάση στοιχεία της IDC που επικαλείται στον φάκελο εισαγωγής, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κινεζική αγορά διακομιστών ως προς τον αριθμό των αποστολών το 2025, ενώ βρέθηκε στην πρώτη θέση της εγχώριας αγοράς τυποποιημένων διακομιστών υγρής ψύξης από το 2022 έως το 2025.

Η εφοδιαστική αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα έχει τροφοδοτήσει μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά για τις δημόσιες εγγραφές, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στο Χονγκ Κονγκ. Μεταξύ των μεγαλύτερων συμφωνιών, ο κολοσσός κατασκευής τσιπ CXMT άντλησε 66,6 δισ. γουάν μέσω μιας εισαγωγής που πλησίασε το ιστορικό ρεκόρ και έκτοτε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία της χώρας. Η Yangtze Memory Technologies, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των μνημών flash, προχωρά επίσης τις διαδικασίες για μια ακόμη δημόσια προσφορά που αναμένεται να συγκεντρώσει κεφάλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.