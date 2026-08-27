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Η οικονομία της Νορβηγίας επιτάχυνε το δεύτερο τρίμηνο, κινούμενη σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης από την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Το ΑΕΠ της ηπειρωτικής Νορβηγίας, το οποίο εξαιρεί τις υπεράκτιες δραστηριότητες ενέργειας και τη ναυτιλία, αυξήθηκε κατά 0,3% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη. Παράλληλα, η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στο 0,1%.

Η επίδοση του δεύτερου τριμήνου ήταν οριακά χαμηλότερη από την πρόβλεψη της Norges Bank για ανάπτυξη 0,4%, η οποία συνέπιπτε με τη διάμεση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg.

Βασικοί μοχλοί της ανάπτυξης ήταν το λιανικό εμπόριο, η δημόσια διοίκηση και οι υδατοκαλλιέργειες, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η ιδιαίτερη επίδραση του Μουντιάλ

Τα οικονομικά στοιχεία της Νορβηγίας έχουν δώσει ανάμεικτα μηνύματα τους τελευταίους μήνες. Η απροσδόκητα επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας έως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δημιούργησε έκτακτες επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς ενίσχυσε την κατανάλωση.

Την ίδια ώρα, οι εκπτωτικές καμπάνιες συνέβαλαν ώστε ο δομικός πληθωρισμός να κινηθεί χαμηλότερα από τις προβλέψεις τους τελευταίους δύο μήνες.

Παράλληλα, η οικονομία της ηπειρωτικής Νορβηγίας εξακολουθεί να στηρίζεται από τις φορολογικές ελαφρύνσεις της κυβέρνησης, αλλά και από τις θετικές δευτερογενείς επιδράσεις της συνεχιζόμενης ισχυρής ζήτησης για τις νορβηγικές εξαγωγές ενέργειας.

Η Norges Bank αφήνει ανοιχτή νέα αύξηση επιτοκίων

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της Norges Bank. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το κόστος δανεισμού νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μια νέα αύξηση των επιτοκίων ενδέχεται να καταστεί αναγκαία.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας της βρίσκονται η επίμονη αύξηση των μισθών και η στενότητα στην αγορά εργασίας, παράγοντες που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις.

Τα νέα στοιχεία για το ΑΕΠ δεν ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Αντίθετα, η διατήρηση θετικού ρυθμού ανάπτυξης δείχνει ότι η οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα, αφήνοντας στη Norges Bank περιθώριο να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

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