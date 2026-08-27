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Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ ολοκληρώνεται και πλέον ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό της νέας πληρωμής θα ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα, ωστόσο αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα χρήματα να πιστωθούν νωρίτερα και, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι τελευταίοι έλεγχοι, ακόμη και την Παρασκευή.

Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά δύο κατηγορίες οικογενειών:

• Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 και το νέο μέλος αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος.

• Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν στην αρχική καταβολή, καθώς η μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης δεν είχε ακόμη καταγραφεί ή διασταυρωθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των νέων δεδομένων, θα ακολουθήσει αυτόματα η συμπληρωματική πίστωση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από όσους έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία τους.

Μέχρι σήμερα το επίδομα έχει καταβληθεί σε 947.609 οικογένειες, οι οποίες μοιράστηκαν συνολικά 220 εκατ. ευρώ. Με τη νέα παρτίδα πληρωμών, ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, ενώ η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε περισσότερα από 232 εκατ. ευρώ.

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