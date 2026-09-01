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Η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ινδία φαίνεται να αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, προσθέτοντας έναν ακόμη ισχυρό κινητήρα στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου. Έπειτα από χρόνια κατά τα οποία το κράτος σήκωσε μεγάλο μέρος του επενδυτικού βάρους, οι επιχειρήσεις δείχνουν πλέον περισσότερο πρόθυμες να ανοίξουν τα ταμεία τους.

Η ινδική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,8% στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, με τη μεταποίηση, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες να πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, η κατανάλωση των νοικοκυριών εξακολούθησε να αποτελεί βασικό στήριγμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εικόνα των επενδύσεων. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης για τις επενδυτικές δαπάνες κράτους και επιχειρήσεων, αυξήθηκε κατά 11,9% και έφθασε σε ιστορικό υψηλό, έναντι ανόδου 10,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Πλέον αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του ινδικού ΑΕΠ.

Οι επενδύσεις που γίνονται «κάτω από το ραντάρ»

«Πολλές επενδύσεις πραγματοποιούνται χωρίς να είναι ιδιαίτερα ορατές. Δεν πρόκειται για τεράστια μεμονωμένα projects και γι’ αυτό οι ανακοινώσεις δεν είναι εντυπωσιακές», εξηγεί ο Σούμια Κάντι Γκος, οικονομολόγος της State Bank of India.

Όπως επισημαίνει, ο ιδιωτικός τομέας έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα data centers.

Ο Γκος αναβάθμισε κατά 70 μονάδες βάσης την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στο τρέχον οικονομικό έτος, στο 7,3%, εκτιμώντας ότι η ισχυρή επενδυτική δυναμική θα συνεχιστεί.

Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο βάρος είχε επωμιστεί η κυβέρνηση. Οι δημόσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες έχουν υπερεξαπλασιαστεί σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014-2015, φθάνοντας τα 12,2 τρισ. ρουπίες, περίπου 128 δισ. δολάρια, στο οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027.

Τα χρήματα έχουν κατευθυνθεί κυρίως σε δρόμους, λιμάνια, γέφυρες και άλλες υποδομές, δημιουργώντας τη βάση πάνω στην οποία η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι φιλοδοξεί να στηρίξει έναν νέο ιδιωτικό επενδυτικό κύκλο.

Οι τράπεζες ανοίγουν τις στρόφιγγες στις επιχειρήσεις

Οι ενδείξεις ότι οι εταιρείες αρχίζουν να επενδύουν περισσότερο δεν περιορίζονται στα στοιχεία του ΑΕΠ.

Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες, έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία υπολειπόταν των καταναλωτικών δανείων.

Τα δάνεια προς μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις εκτινάχθηκαν τον Ιούλιο στο ιστορικό υψηλό των 4,8 τρισ. ρουπιών, περίπου 50,4 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας αύξηση 30% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Reserve Bank of India.

Ταυτόχρονα, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Tata Steel και ο όμιλος Adani, έχουν ανακοινώσει νέα επενδυτικά σχέδια σε μεταποίηση, ενέργεια και υποδομές.

Οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley Ουπάσανα Τσάκρα και Μπάνι Γκαμπίρ θεωρούν ότι η ισχυρή εικόνα της μεταποίησης και των επενδύσεων επιβεβαιώνει την εκτίμησή τους πως η Ινδία βρίσκεται στο κατώφλι ενός νέου ανοδικού κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών. Και η Morgan Stanley αναβάθμισε στο 7,3% την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη.

Το μεγάλο στοίχημα της μεταποίησης

Η Ινδία παράγει από αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα μέχρι φάρμακα, χημικά και χάλυβα, ενώ επιχειρεί παράλληλα να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών.

Ωστόσο, η μεταποίηση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου 17% της οικονομίας, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του 25% που έχει θέσει ο Μόντι.

Τα στοιχεία του τριμήνου έδειξαν πάντως σημαντική επιτάχυνση σε μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η μεταποίηση αναπτύχθηκε κατά 9,2%, έναντι 7,3% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι κατασκευές αυξήθηκαν κατά 7,7% και ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8,9%.

Οι υπηρεσίες παρέμειναν ο ισχυρότερος τομέας, με ανάπτυξη 10%. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ακίνητα, τεχνολογία πληροφοριών και επαγγελματικές υπηρεσίες σημείωσαν συνολικά άνοδο 12,1%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εξωτερική ζήτηση, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 12%, από μόλις 3,7% το τρίμηνο έως τον Μάρτιο.

Η ανάπτυξη πρέπει να κρατήσει για δεκαετίες

Η ενίσχυση της μεταποίησης έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Μόντι, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας για τα εκατομμύρια νέων που εισέρχονται κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου.

Η Ινδία αναθεώρησε παράλληλα προς τα πάνω την ανάπτυξη του τριμήνου έως τον Μάρτιο, στο 8,6%.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, η χώρα θα πρέπει να διατηρήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για τις επόμενες δύο δεκαετίες, προκειμένου να αποφύγει τη λεγόμενη «παγίδα του μεσαίου εισοδήματος»: το σημείο στο οποίο η άνοδος των μισθών αφαιρεί το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους προτού η παραγωγικότητα και οι δεξιότητες φθάσουν στα επίπεδα των πλουσιότερων οικονομιών.

Μετά τις επιδόσεις του τριμήνου Ιουνίου, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης άνω του 7% στο οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2027.

Ακόμη και αυτό, όμως, μπορεί να μην αρκεί για τον μεγάλο στόχο του Μόντι: να μετατρέψει την Ινδία σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047.

Το δίλημμα της κεντρικής τράπεζας

Η ισχυρή ανάπτυξη δίνει στη Reserve Bank of India μεγαλύτερο περιθώριο να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα μετά τον πιο αυστηρό τόνο που αποτυπώθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης του Αυγούστου.

Η RBI, ωστόσο, βρίσκεται μπροστά σε μια λεπτή ισορροπία. Μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να πλήξει την ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων, η οποία, παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, παραμένει εύθραυστη.

«Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες μόλις πρόσφατα άρχισαν να ανακάμπτουν», επισημαίνει ο Ντεμπόπαμ Τσοντούρι της Piramal Group, αναφερόμενος στην αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει, η ανάκαμψη είναι ενθαρρυντική, αλλά βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και χρειάζεται ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες για να γίνει αυτοτροφοδοτούμενη. Ένα επιχείρημα που, κατά τον ίδιο, συνηγορεί κατά μιας πρόωρης αύξησης των επιτοκίων.

Για την Ινδία, το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η έκρηξη των επενδύσεων που αποτυπώθηκε στο τρίμηνο του Ιουνίου αποτελεί μια πρόσκαιρη επιτάχυνση ή την αρχή του πολυαναμενόμενου ιδιωτικού επενδυτικού κύκλου που θα μπορούσε να αλλάξει ταχύτητα στην οικονομία για τα επόμενα χρόνια.

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