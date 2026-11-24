Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Huawei Technologies, η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Κίνας, κρίθηκε ένοχη για σειρά ποινικών αδικημάτων στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η εξαπάτηση τραπεζών σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιράν, η κλοπή εμπορικών μυστικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το σώμα των ενόρκων ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης συνεδρίασε για περίπου τέσσερις ημέρες προτού καταλήξει στην ετυμηγορία του την Τρίτη, στο πλαίσιο μιας σπάνιας ποινικής δίωξης ξένης εταιρείας στις ΗΠΑ.

Έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε 11 εβδομάδες, η Huawei κρίθηκε ένοχη για 10 από τις 12 κατηγορίες, ενώ απαλλάχθηκε από δύο, οι οποίες αφορούσαν σε οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και παρακώλυση της Δικαιοσύνης.

Η καταδικαστική απόφαση εις βάρος ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον αναγνωρίσιμους τεχνολογικούς κολοσσούς της Κίνας έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί από τις αποκαλύψεις ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, που επανήλθε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Μπράιαν Χέμπερλιγκ, επικεφαλής της νομικής ομάδας της Huawei, επικεντρώθηκε στην απαλλαγή της εταιρείας από δύο κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη περί οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας βάσει του νόμου RICO, την οποία χαρακτήρισε βασική κατηγορία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

«Είναι δύσκολο να μην έχουμε βαθιά ανάμεικτα συναισθήματα για την ετυμηγορία που μόλις ακούσαμε», δήλωσε ο Χέμπερλιγκ.

Η κατηγορία βάσει του νόμου RICO, όπως εξήγησε, υποστήριζε ότι «η εταιρεία ήταν διεφθαρμένη από την κορυφή έως τη βάση, ότι διέθετε εταιρική κουλτούρα και πολιτική που στηρίζονταν στην εξαπάτηση, την κλοπή και το ψέμα, και οι ένορκοι έκριναν την εταιρεία αθώα για τη συγκεκριμένη κατηγορία».

Οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης

Η απόφαση έρχεται περίπου οκτώ χρόνια μετά την αρχική απαγγελία κατηγοριών από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εις βάρος του μεγαλύτερου κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον κόσμο.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιόδου, η Huawei έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά, στο πλαίσιο των εμπορικών περιορισμών που επέβαλαν οι κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας.

Στο μεταξύ, ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός έχει αναδειχθεί στον de facto εθνικό πρωταθλητή της Κίνας στον τομέα των ημιαγωγών και αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη στρατηγική του Πεκίνου για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη και την αντικατάσταση του αμερικανικού λογισμικού και των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με αντίστοιχα εγχώριας παραγωγής.

Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε στις αρχές του 2019, στο πλαίσιο της λεγόμενης «China Initiative» της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ενός προγράμματος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της κινεζικής κατασκοπείας και επιρροής στις ΗΠΑ.

Έκτοτε, οι εισαγγελικές αρχές έχουν εξασφαλίσει πολυάριθμες καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος Κινέζων υπηκόων, ωστόσο έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στη δικαστική δίωξη μεγάλων κινεζικών επιχειρήσεων επί αμερικανικού εδάφους.

Δικαίωση για το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Η καταδικαστική απόφαση αποτελεί δικαίωση για το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει τις προσπάθειες της Huawei να εμποδίσει την εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά και να διαχειριστεί πολυετείς καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, που δυσχέρανε τις μετακινήσεις δικηγόρων και μαρτύρων.

Στην πορεία της υπόθεσης, το 2022, δύο αξιωματικοί των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών κατηγορήθηκαν ότι επιχείρησαν να δωροδοκήσουν αξιωματούχο των αμερικανικών διωκτικών αρχών με 61.000 δολάρια σε Bitcoin, προκειμένου να υποκλέψουν αποδεικτικά στοιχεία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Η Huawei βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων, δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και καταβολής αποζημιώσεων, αν και οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το ύψος των οικονομικών κυρώσεων που θα επιδιώξουν.

Το διπλωματικό θρίλερ Ουάσιγκτον – Πεκίνου

Από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση της Huawei όξυνε τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου βρίσκονταν αντιμέτωπες σε έναν εμπορικό πόλεμο.

Λίγους μήνες αργότερα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισαν την εταιρεία απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πωλούσε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας για σκοπούς κατασκοπείας.

Η αρχική απαγγελία ποινικών κατηγοριών πυροδότησε διπλωματική κρίση, όταν η οικονομική διευθύντρια της Huawei, Μενγκ Γουανζού, κόρη του ιδρυτή της εταιρείας, συνελήφθη κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, με κατηγορίες περί οικονομικής απάτης, ενώ ταξίδευε μέσω του Καναδά.

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Βανκούβερ, η Μενγκ κατέληξε το 2021 σε συμφωνία αναστολής της ποινικής δίωξής της, η οποία της επέτρεψε να επιστρέψει στην Κίνα, αφού προηγουμένως παραδέχθηκε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει τις αμερικανικές κυρώσεις, πραγματοποιώντας παράνομα επιχειρηματικές συναλλαγές στο Ιράν.