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Η Κίνα κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι εγείρουν εμπόδια τις κινεζικές επιχειρήσεις, μετά την απόφαση σώματος ενόρκων που έκρινε τον τεχνολογικό κολοσσό Huawei ένοχο για κλοπή εμπορικών μυστικών και παραπλάνηση των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τις δραστηριότητές του στο Ιράν.

Ο κινεζικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Huawei κρίθηκε ένοχος χθες Τρίτη από σώμα ενόρκων δικαστηρίου των ΗΠΑ για κλοπή βιομηχανικών μυστικών και υποστήριξη στις αρχές του Ιράν στην προσπάθεια να επιβάλλουν λογοκρισία στο διαδίκτυο, απόφαση που επέκρινε έντονα η διοίκηση της επιχείρησης, την οποία δυτικές χώρες υποπτεύονται ότι επιδίδεται σε κατασκοπεία για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι ένορκοι του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης έκριναν επίσης τον όμιλο ένοχο για τραπεζική απάτη, πάντως όχι για αυτή που θεωρείτο η πιο σοβαρή κατηγορία στη δίκη, δηλαδή της σύστασης και συμμορίας και της συνωμοσίας με σκοπό την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η καταδίκη αυτή προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Πεκίνου, το οποίο σήμερα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι “εγείρουν εμπόδια” στις κινεζικές επιχειρήσεις.

“Η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά στα εμπόδια και στους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στις κινεζικές επιχειρήσεις και τις στηρίζει αποφασιστικά στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Γκούο Τζιακούν.

Από την πλευρά της η Huawei υποστήριξε ότι οι αμερικανικές κατηγορίες είναι “εντελώς αβάσιμες, τόσο από νομικής όσο και από πραγματικής άποψης” και πρόσθεσε ότι εξετάζει “διεξοδικά” τις δικαστικές αποφάσεις και ότι προτίθεται να λάβει “όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα” για την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Η ένταση αυτή στις σινοαμερικανικές σχέσεις καταγράφεται μετά την αποκάλυψη της σχέσης του Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού των τσιπ Nvidia, με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς εκτίμησε ότι “για δεκαετίες η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ με βάση ψέματα και κλοπές. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν”.

Η απόφαση που εκδόθηκε χθες “στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Αμερική θα υπερασπιστεί τις επιχειρήσεις της, θα προστατεύσει τους εργαζομένους της και θα διαφυλάξει την εθνική της ασφάλεια απέναντι σε διεφθαρμένες ξένες εταιρείες που ψεύδονται, εξαπατούν και κλέβουν προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα”, επεσήμανε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Α. Τάισεν Ντούβα.

Ιράν

Η ποινή που θα επιβληθεί στη Huawei θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο εισαγγελέας του Μπρούκλιν, ο οποίος είχε κινήσει τη διαδικασία εις βάρος της εταιρείας, είχε υποστηρίξει ότι αρκετές θυγατρικές της Huawei είχαν επιδοθεί σε κλοπή βιομηχανικών μυστικών κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2020.

Η εταιρεία κατηγορούνταν, μεταξύ άλλων, ότι επιχείρησε να προσλάβει εργαζομένους αμερικανικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών, αποσπώντας παράλληλα από αυτούς πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, επρόκειτο για “πηγαίους κώδικες και εγχειρίδια χρήσης για δρομολογητές διαδικτύου, τεχνολογίες κεραιών και τεχνολογίες δοκιμών ρομπότ”.

Οι πληροφορίες αυτές επέτρεψαν στην εταιρεία να αναπτύξει προϊόντα παρόμοια με εκείνα των ανταγωνιστών της, τα οποία διέθετε στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το 2013, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Huawei ξεκίνησε εσωτερικό πρόγραμμα, προσφέροντας μπόνους σε εργαζομένους που θα εξασφάλιζαν βιομηχανικά μυστικά ανταγωνιστών της.

Η εταιρεία κρίθηκε επίσης ένοχη ότι “βοήθησε το ιρανικό καθεστώς (…) να παρακολουθεί και να λογοκρίνει την πρόσβαση των χρηστών του στο διαδίκτυο”, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης. “Η Huawei έχει επανειλημμένα πει ψέματα σχετικά με τη φύση των δραστηριοτήτων της στο Ιράν”, τόνισε το υπουργείο.

Κίνδυνος ασφαλείας

Κατηγορίες στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν απαγγελθεί και εις βάρος της οικονομικής διευθύντριας της εταιρείας και κόρης του ιδρυτή της Μενγκ Γουναζο, ωστόσο το 2021 κατέληξε σε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, εν μέσω εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποιούσε για καιρό για τον κίνδυνο κατασκοπείας υπέρ του Πεκίνου και είχε εντάξει ήδη από το 2019 τη Huawei στον κατάλογο των εταιρειών που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Αμερικανούς προμηθευτές. Παράλληλα, είχε καλέσει τις συμμαχικές της χώρες να μην χρησιμοποιούν τις υποδομές της εταιρείας στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G.

Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε και επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η Huawei από την αμερικανική αγορά, όπου τα προϊόντα της δεν πωλούνται πλέον. Αυτό, ωστόσο, δεν την εμποδίζει να παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παγκοσμίως.