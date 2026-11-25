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Κοντά στα περσινά επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να κινηθεί η φετινή έξοδος για την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) να υπολογίζει ότι 81,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν για να γιορτάσουν την ημέρα.

Μεγάλες ουρές σχηματίστηκαν ήδη το πρωί της Τετάρτης σε ορισμένα αεροδρόμια, καθώς η κίνηση εντεινόταν την παραμονή της γιορτής, με την κακοκαιρία που πλησιάζει να επηρεάζει τμήματα της χώρας και τις πρόσφατες τεχνικές βλάβες στις αερομεταφορές να διατηρούν την ανησυχία για νέες διαταραχές.

Η πρόβλεψη της AAA αφορά όσους αναμένεται να ταξιδέψουν τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου. Ο συνολικός αριθμός εκτιμάται, πάντως, ότι θα είναι ελαφρά μειωμένος κατά 0,1% σε σύγκριση με πέρυσι.

Περίπου 72,9 εκατομμύρια αναμένεται να μετακινηθούν με αυτοκίνητο, 5,96 εκατομμύρια με πτήσεις εσωτερικού και 2,6 εκατομμύρια με λεωφορείο, τρένο ή κρουαζιερόπλοιο. Η AAA αποδίδει τη μικρή κάμψη εν μέρει στο αυξημένο κόστος των μετακινήσεων.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA) αναμένει περίπου 17,6 εκατομμύρια διελεύσεις από τους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων κατά το ίδιο επταήμερο, σύμφωνα με το Associated Press. Το πρωί της Τετάρτης η αναμονή στον έλεγχο έφθασε τα 81 λεπτά στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και περίπου τα 40 λεπτά στο Νιούαρκ και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware κατέγραψε το ίδιο πρωί περισσότερες από 1.100 καθυστερήσεις και 31 ακυρώσεις πτήσεων στις ΗΠΑ.

Η ανησυχία για τα συστήματα των αερομεταφορών ακολουθεί τη βλάβη της 13ης Νοεμβρίου στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία οδήγησε σε προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν επίσης ξεχωριστά τεχνικά προβλήματα στη United Airlines και στη Delta Air Lines.

Στις κρατήσεις που ανέλυσε η AAA, το μέσο κόστος διαμονής σε ξενοδοχείο στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 615 δολάρια, αυξημένο κατά 5% έναντι του 2025, που κόστιζε 586 δολάρια. Το ποσό αφορά το σύνολο της διαμονής, συνήθως για τρείς διανυκτερεύσεις. Στα στοιχεία κρατήσεων της AAA, τα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για πτήσεις εσωτερικού κόστισαν κατά μέσο όρο 17% περισσότερο από πέρυσι.

Ακριβότερο είναι και το γιορτινό τραπέζι. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της American Farm Bureau Federation, τα υλικά για ένα παραδοσιακό δείπνο δέκα ατόμων κοστίζουν κατά μέσο όρο 58,63 δολάρια, περίπου 6% περισσότερο από πέρυσι. Είναι η πρώτη αύξηση από το 2022, όταν το κόστος είχε φθάσει στο ρεκόρ των 64,05 δολαρίων. Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών ειδών του γεύματος κατέγραψε η γαλοπούλα. Μια κατεψυγμένη γαλοπούλα βάρους περίπου 7,3 κιλών κοστίζει κατά μέσο όρο 23,68 δολάρια, έναντι 21,30 δολαρίων πέρυσι.