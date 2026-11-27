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Τον κώδωνα του κινδύνου για βαθιά ύφεση στην ισπανική οικονομία, σε περίπτωση που η ακροδεξιά συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση, έκρουσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του ηγέτη του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, στη διάρκεια της τελευταίας τηλεοπτικής αναμέτρησης πριν από τις εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Η τηλεμαχία της Πέμπτης, που μεταδόθηκε από τα περισσότερα ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα, εξελίχθηκε σε σκληρή προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση, με επίκεντρο τις προτάσεις του Vox για δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών και τη χρηματοδότηση των ισπανικών περιφερειών.

Ο Σάντσεθ κατηγόρησε τον Αμπασκάλ ότι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του θα μπορούσε να βυθίσει τη χώρα σε ύφεση, ενώ δέχθηκε με τη σειρά του επιθέσεις για τη μεταναστευτική πολιτική, τα σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα και τις καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο 54χρονος Σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και οκτώ χρόνια, αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, καθώς προσπαθεί να αποτρέψει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox.

Σάντσεθ κατά Vox: «Θέλουν να πάρουν τσεκούρι στις δημόσιες δαπάνες»

Η οικονομική πολιτική αποτέλεσε ένα από τα βασικά πεδία σύγκρουσης, με τον Σάντσεθ να στρέφει τα πυρά του εναντίον του σχεδίου δημοσιονομικών περικοπών που προωθεί το Vox.

«Θέλει να πάρει τσεκούρι στις δημόσιες δαπάνες και μάλιστα φαίνεται τόσο ευχαριστημένος με τον εαυτό του», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον Αμπασκάλ.

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του επικεφαλής οικονομικής πολιτικής του Vox, Χοσέ Μαρία Φιγκαρέδο, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Bloomberg, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Πέμπτη, παρουσίασε σχέδιο για περικοπές κρατικών δαπανών ύψους 112 δισ. ευρώ.

Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 7% του ισπανικού ΑΕΠ, γεγονός που, σύμφωνα με τον Σάντσεθ, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

«Θα οδηγούσε την οικονομία σε ύφεση», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τα στελέχη του Vox «δεν ξέρουν καν για τι πράγμα μιλούν».

Ο Σάντσεθ επιχειρεί να αναδείξει τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του, καθώς η Ισπανία καταγράφει την ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ωστόσο, η θετική εικόνα της οικονομίας δεν έχει αποδειχθεί αρκετή για να περιορίσει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για το υψηλό κόστος στέγασης, το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 69 νεκρούς και η επίθεση Φεϊχόο

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι επιθέσεις που δέχθηκε ο Σάντσεθ για την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η προεκλογική εκστρατεία του πρωθυπουργού είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την αρχή της, όταν σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους.

Επρόκειτο για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα στο 2026 στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας της χώρας.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάσταση των υποδομών και έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

«Κανείς δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός εάν δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας Ισπανός θα επιβιβαστεί σε ένα τρένο χωρίς φόβο», δήλωσε.

Το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών αποτέλεσε σημαντικό σημείο αντιπαράθεσης, καθώς η αντιπολίτευση επιχείρησε να συνδέσει τα δυστυχήματα με τη συνολικότερη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών από την κυβέρνηση.

Προσωπικές επιθέσεις και καταγγελίες για διαφθορά

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, καθώς οι προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κυριάρχησαν σε αρκετά σημεία της τηλεμαχίας.

Ο Σάντσεθ επιτέθηκε στον Φεϊχόο, υποστηρίζοντας ότι φοβάται την επιρροή της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης και ισχυρού στελέχους του Λαϊκού Κόμματος, η οποία είχε συμβάλει στην απομάκρυνση του προκατόχου του από την ηγεσία του κόμματος.

Από την πλευρά του, ο Φεϊχόο κατηγόρησε τον Σάντσεθ για τις σχέσεις πρώην στενού συνεργάτη του με εκδιδόμενες γυναίκες, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για σπατάλη δημόσιων πόρων.

«Θα περιορίσω τους συμβούλους, τα ανώτατα στελέχη και κάθε είδους απρέπεια και διαφθορά στη χώρα μας», δήλωσε ο ηγέτης του PP.

Παρότι ο Φεϊχόο εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ επέλεξε να συγκρουστεί περισσότερο με τον Αμπασκάλ, επιχειρώντας να αναδείξει τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, θα συνεπαγόταν η συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο ηγέτης του Vox χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «ξεδιάντροπο», προκαλώντας την οργισμένη αντίδρασή του.

Ο Σάντσεθ επιχείρησε να ταυτίσει πολιτικά τα δύο κόμματα της δεξιάς, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις διαφορές τους, υπηρετούν την ίδια πολιτική κατεύθυνση.

«Προέρχονται από το ίδιο κόμμα, υποστηρίζουν τις ίδιες ιδέες, έχουν τα ίδια αφεντικά», ανέφερε στην καταληκτική του τοποθέτηση.

Μετωπική σύγκρουση για τη μετανάστευση και τη σεξουαλική βία

Ένα ακόμη ιδιαίτερα φορτισμένο σημείο της τηλεμαχίας αποτέλεσε η μεταναστευτική πολιτική.

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Σάντσεθ, συνδέοντας τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης με την αύξηση των καταγεγραμμένων σεξουαλικών επιθέσεων.

Χαρακτήρισε τον Σάντσεθ «πρωθυπουργό που εργάστηκε για να εισαγάγει βιαστές» και υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του οι σεξουαλικές επιθέσεις τριπλασιάστηκαν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Ψευδείς ειδήσεις και ψέματα», απάντησε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, ο αριθμός των καταγεγραμμένων σεξουαλικών επιθέσεων το 2024 ήταν 66% υψηλότερος σε σχέση με το 2018, όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία.

Το υπουργείο έχει επισημάνει ότι μέρος της αύξησης συνδέεται με τις κυβερνητικές εκστρατείες που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να καταγγέλλουν εγκλήματα σεξουαλικής βίας.

Επομένως, τα επίσημα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Αμπασκάλ περί τριπλασιασμού, ούτε τεκμηριώνουν ότι η μεταβολή των καταγγελιών οφείλεται στη μεταναστευτική πολιτική.

Κόντρα και για την κλιματική πολιτική

Ο Αμπασκάλ κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι η πολιτική της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει στην καταστροφή θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, η απασχόληση στην Ισπανία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στοιχείο στο οποίο στηρίχθηκε ο Σάντσεθ για να αντικρούσει τις κατηγορίες.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποδείξει πως είναι εφικτό να συνδυαστούν η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η οικονομική ανάπτυξη.

Συντάξεις και κατώτατος μισθός: Η παρέμβαση της Άντα Κολάου

Στη συζήτηση συμμετείχε και η Άντα Κολάου, εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής Αριστεράς και τέταρτη υποψήφια της τηλεμαχίας.

Η Κολάου κατηγόρησε τόσο τον Φεϊχόο όσο και τον Αμπασκάλ για αντιφατική στάση απέναντι στις κοινωνικές παροχές.

Όπως υποστήριξε, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται σήμερα να στηρίζουν τις αυξήσεις στις συντάξεις και στον κατώτατο μισθό, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν αντιταχθεί σε σχετικές πρωτοβουλίες.

Ο Σάντσεθ επανήλθε στο ζήτημα, κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι επιχειρούν να παρουσιαστούν ως υπερασπιστές των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών.

«Με ενοχλεί να βλέπω τον Φεϊχόο και τον Αμπασκάλ να μεταμφιέζονται σε Ρομπέν των Δασών, όταν έχουν ψηφίσει κατά της αύξησης των συντάξεων σύμφωνα με τον πληθωρισμό στο Κοινοβούλιο», δήλωσε.

Η απάντηση του Αμπασκάλ ήταν εξίσου επιθετική. «Ψηφίσαμε εναντίον της μαφίας που έχει αιχμαλωτίσει τους θεσμούς μας», ανταπάντησε.