Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα σαρωτικό σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, που προβλέπει περικοπές δημόσιων δαπανών έως 112 δισ. ευρώ και φορολογικές ελαφρύνσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 40 δισ. ευρώ, επεξεργάζεται το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox, επιδιώκοντας να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της χώρας μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ενίσχυση της επιρροής του, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Ισπανίας επιχειρεί να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιθανή κυβερνητική συνεργασία με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), θέτοντας στο επίκεντρο της πολιτικής του ατζέντας τη δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών, τη φορολογική ελάφρυνση και τον περιορισμό του κράτους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο επικεφαλής οικονομικής πολιτικής του Vox, Χοσέ Μαρία Φιγκαρέδο, υποστηρίζει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να θιγούν βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, το μέγεθος των προτεινόμενων περικοπών προκαλεί ερωτήματα στους οικονομολόγους για το κατά πόσον ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργία του κράτους και στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι εκλογές της 29ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισπανία εμφανίζει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις περισσότερες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις.

Το σχέδιο των 224 δισ. ευρώ και οι περικοπές 50%

Ο Χοσέ Μαρία Φιγκαρέδο περιέγραψε στο Bloomberg το εύρος της δημοσιονομικής αναδιάρθρωσης που εξετάζει το κόμμα του.

«Συνολικά έχουμε μπροστά μας περίπου 224 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε για να αποφασίσουμε ποιες δαπάνες θα διατηρηθούν και ποιες όχι», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, μια περικοπή της τάξης του 50% θα επέτρεπε την εξοικονόμηση 112 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο βασίζεται στην επανεξέταση δύο μεγάλων κατηγοριών δημοσίων δαπανών: 44 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης και 180 δισ. ευρώ σε μεταβιβάσεις προς τις αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας.

Η πρόταση δεν σημαίνει ότι το Vox έχει ήδη προσδιορίσει συγκεκριμένες δαπάνες ύψους 112 δισ. ευρώ που θα καταργηθούν. Ο Φιγκαρέδο περιγράφει ένα ευρύ δημοσιονομικό πεδίο προς αξιολόγηση, από το οποίο το κόμμα εκτιμά ότι μπορούν να προκύψουν μεγάλες εξοικονομήσεις.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι οποιεσδήποτε περικοπές θα προστατεύουν τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, τη μακροχρόνια φροντίδα, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια.

Η βασική του θέση συνοψίζεται σε μία φράση: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ισπανίας είναι το έλλειμμα».

Το ύψος της προτεινόμενης εξοικονόμησης αντιστοιχεί σε περισσότερο από 10% του συνόλου των δημόσιων δαπανών, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές αμφιβολίες για τη δυνατότητα υλοποίησης ενός τόσο μεγάλου προγράμματος χωρίς περιορισμό βασικών κρατικών λειτουργιών.

Οι φοροελαφρύνσεις των 40 δισ. ευρώ

Παράλληλα με τις περικοπές, το Vox προωθεί εκτεταμένη μείωση της φορολογίας, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που θα μπορούσε να υπερβεί τα 40 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές που εξετάζονται αφορούν στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον ΦΠΑ, τη φορολογία επιχειρήσεων και τους ενεργειακούς φόρους.

Η φιλοσοφία του σχεδίου βασίζεται στην εκτίμηση ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης μπορεί να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, οι φοροελαφρύνσεις θα περιορίσουν τα δημόσια έσοδα, τουλάχιστον αρχικά, καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμη την επιτυχία των σχεδιαζόμενων περικοπών δαπανών.

Η προσέγγιση του Vox είναι πιο επιθετική από εκείνη του Λαϊκού Κόμματος, παρότι και οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί έχουν δεσμευτεί προεκλογικά για μειώσεις φόρων και περιορισμό των κρατικών εξόδων.

Ο Φιγκαρέδο, πάντως, αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές δεν μπορούν να εφαρμοστούν από τη μια ημέρα στην άλλη.

«Μια επανάσταση όπως αυτή που προτείνουμε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 15 ημέρες», δήλωσε στη Μαδρίτη την Τετάρτη.

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την πολιτική προτεραιότητα του κόμματός του.

«Το πρώτο είναι να φύγει ο Σάντσεθ. Ας μη βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο», ανέφερε.

Το Vox και το Λαϊκό Κόμμα – Το διακύβευμα των εκλογών

Η οικονομική πρόταση του Vox αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των πρόωρων εκλογών, καθώς οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ισχυρή παρουσία του δεξιού πολιτικού χώρου.

Το Vox θα μπορούσε να αποκτήσει αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ εάν το Λαϊκό Κόμμα χρειαστεί τη στήριξή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί έχουν ήδη συνεργαστεί σε περιφερειακό επίπεδο, γεγονός που προσφέρει ένα προηγούμενο για τη δυνατότητα συνεννόησης και σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, η εφαρμογή μιας κοινής οικονομικής πολιτικής θα απαιτούσε συμφωνία όχι μόνο για τη φορολογία, αλλά και για το εύρος των περικοπών, τις δημόσιες επενδύσεις και τις μεταβιβάσεις προς τις περιφέρειες.

Το Λαϊκό Κόμμα έχει επίσης παρουσιάσει προτάσεις για μείωση φόρων και αναθεώρηση των δημοσίων δαπανών, χωρίς όμως να υιοθετεί την ίδια έκταση περικοπών που περιγράφει το Vox.

Η οικονομική πολιτική αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, παράλληλα με το στεγαστικό πρόβλημα, την αγοραστική δύναμη και τη μετανάστευση.

Οι οικονομολόγοι αμφισβητούν τη δυνατότητα τόσο μεγάλων περικοπών

Το βασικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσον η Ισπανία διαθέτει επαρκή περιθώρια για εξοικονόμηση 112 δισ. ευρώ, χωρίς να επηρεαστούν ουσιαστικά οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ο οικονομολόγος της ING, Πάμπλο Μουίγε, επισήμανε ότι το σχετικά χαμηλό επίπεδο των ισπανικών δημόσιων δαπανών περιορίζει τις δυνατότητες σημαντικής εξοικονόμησης.

Σύμφωνα με ανάλυση της ING, το 2024 οι δημόσιες δαπάνες της Ισπανίας αντιστοιχούσαν στο 45,4% του ΑΕΠ, έναντι 49,3% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν ξεκινά από ένα ιδιαίτερα διογκωμένο επίπεδο δαπανών σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

ING THINK

Ανάλογες επιφυλάξεις εκφράζει και η Άνα Αντράντε του Bloomberg Economics, η οποία επισημαίνει ότι η στρατηγική του Vox δύσκολα συμβιβάζεται με τις παράλληλες δεσμεύσεις τόσο του ίδιου όσο και του Λαϊκού Κόμματος για αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές.

Όπως τονίζει, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου προκύπτει από προσεκτικά σχεδιασμένες μεταρρυθμίσεις και όχι απλώς από τη μείωση των δαπανών.

Η οικονομολόγος παραπέμπει, μάλιστα, στο παράδειγμα του αμερικανικού DOGE, της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζει ότι αρχικά είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις για περικοπές τουλάχιστον 2 τρισ. δολαρίων στον αμερικανικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, χωρίς τελικά να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος. Αντιθέτως, οι ομοσπονδιακές δαπάνες αυξήθηκαν.

Το παράδειγμα αναδεικνύει, σύμφωνα με την ίδια, τη διαφορά ανάμεσα στις πολιτικές εξαγγελίες για περιορισμό της κρατικής σπατάλης και στην πραγματική δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων.

Η Ισπανία αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη

Η συζήτηση για μια τόσο εκτεταμένη δημοσιονομική αναδιάρθρωση πραγματοποιείται ενώ η Ισπανία καταγράφει τις ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6% το 2026, ρυθμός σχεδόν τριπλάσιος από την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ανάπτυξη 0,9% στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα έχει συμβάλει στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να έχει περιοριστεί στο 2,2% του ΑΕΠ το 2025, χαμηλότερα από τον στόχο του 2,5% που είχε συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος, το οποίο είχε φτάσει στο 124% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποχώρησε στο 100,7% στο τέλος του 2025.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια οικονομία που έχει ενισχύσει τη δυναμική της, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλείψει τις διαρθρωτικές και δημοσιονομικές της αδυναμίες.

Η προειδοποίηση των Βρυξελλών για το έλλειμμα

Παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι η Ισπανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες πιέσεις εάν δεν προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές.

Ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ενδεχόμενη αποτυχία πραγματοποίησης των απαιτούμενων δημοσιονομικών προσαρμογών για το 2027 θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Από την πλευρά του, ο Φιγκαρέδο υποστηρίζει ότι η πραγματική κατάσταση των ισπανικών δημόσιων οικονομικών είναι χειρότερη από αυτή που εκτιμούν οι Βρυξέλλες.

Κατηγορεί την κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, για ανεπαρκή δημοσιονομική διαχείριση, επισημαίνοντας ότι δεν κατάφερε να εγκρίνει κρατικό προϋπολογισμό στη διάρκεια ολόκληρης της θητείας της.

«Η κυβέρνηση έχει κυβερνήσει χωρίς κανένα αίσθημα ευθύνης», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι αναμένει να εντοπιστούν μεγάλες λογιστικές αποκλίσεις.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και κατηγορίες του στελέχους του Vox και όχι για διαπιστωμένα ευρήματα οικονομικού ελέγχου.

Το σχέδιο «επαναμετανάστευσης» και η κριτική στο ισπανικό αναπτυξιακό μοντέλο

Πέρα από τη φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες, κεντρικό στοιχείο του προγράμματος του Vox αποτελεί και η μεταναστευτική πολιτική.

Το κόμμα προωθεί ένα σχέδιο που ονομάζει «επαναμετανάστευση» (remigration), το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του μεταναστευτικού πληθυσμού της Ισπανίας, ενώ παράλληλα προβλέπει κίνητρα για την επιστροφή Ισπανών εργαζομένων που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό αναζητώντας υψηλότερους μισθούς.

Ο Φιγκαρέδο συνδέει τη συγκεκριμένη πολιτική με την κριτική που ασκεί στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας.

Παρομοίασε χαρακτηριστικά την Ισπανία με «αθλητή που χρησιμοποιεί αναβολικά», υποστηρίζοντας ότι η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ στηρίζεται σε προσωρινούς ή μη βιώσιμους παράγοντες.

Ως παραδείγματα ανέφερε τους πόρους του ευρωπαϊκού προγράμματος NextGenerationEU, τη δημόσια κατανάλωση και την αύξηση του πληθυσμού λόγω μετανάστευσης, η οποία, κατά την εκτίμησή του, ενισχύει το ΑΕΠ χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικότητας.

«Οι τρεις μοναδικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης στην Ισπανία είναι οι δημόσιες δαπάνες, η κατανάλωση που προκύπτει από την αύξηση της μετανάστευσης και ο τουρισμός», δήλωσε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι από αυτές τις τρεις πηγές ανάπτυξης θεωρεί τον τουρισμό ως τη μόνη θεμιτή.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί πολιτική αξιολόγηση του στελέχους του Vox. Οι οικονομικές αναλύσεις αναγνωρίζουν επίσης τη συμβολή της απασχόλησης, των επενδύσεων και της ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας στην ισπανική ανάπτυξη.