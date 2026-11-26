Πολλά διακυβεύονται για τις ισπανικές μετοχές, οι οποίες καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις, στις εκλογές του Σαββατοκύριακου, καθώς η προοπτική αλλαγής κυβέρνησης θέτει στο επίκεντρο κλάδους όπως οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Ο IBEX 35 οδεύει προς την εκλογική αναμέτρηση ως ένας από τους χρηματιστηριακούς δείκτες με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών φέτος, ενώ βρίσκεται σε τροχιά καταγραφής τέταρτης διαδοχικής χρονιάς ανόδου. Η φορολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι οι τομείς στους οποίους το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις μετοχές επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές στρατηγικής της Barclays.

Η οκταετής διακυβέρνηση του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, συνέπεσε με μια περίοδο κατά την οποία η Ισπανία ξεπέρασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, εν μέρει χάρη στις ισχυρές μεταναστευτικές ροές.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της 23ης Νοεμβρίου έδειξαν ότι οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ υπολείπονται του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP), ο οποίος ενδέχεται να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με το αντιμεταναστευτικό Vox.

Οι μεγάλοι ισπανικοί όμιλοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερη αβεβαιότητα υπό μια μελλοντική κυβέρνηση με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα, η οποία θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια.

Οι προτάσεις του κόμματος για χαλάρωση των πολεοδομικών και κατασκευαστικών κανονισμών ενδέχεται να ενισχύσουν τις εταιρείες ανάπτυξης κατοικιών, ενώ το εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να καθορίσει εάν θα διατηρηθεί ο έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των τραπεζών.

Η ομάδα αναλυτών της Barclays, υπό τον Μαγκές Κουμάρ Τσαντρασεκαράν, εκτιμά ότι ένας κυβερνητικός συνασπισμός PP-Vox θα μπορούσε να ενισχύσει την επενδυτική ελκυστικότητα των ισπανικών μετοχών μέσω φορολογικών μειώσεων και μιας περισσότερο φιλικής προς τις επιχειρήσεις πολιτικής.

«Εάν έχεις μια οικονομία που αναπτύσσεται με πολύ ισχυρούς ρυθμούς και, σε πολιτικό επίπεδο, πιθανότατα λίγο μεγαλύτερη προσήλωση στην οικονομική ορθοδοξία και περισσότερο φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές, το αποτέλεσμα είναι πιθανό να εκληφθεί θετικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε ο σύμβουλος χαρτοφυλακίου της Carmignac, Κέβιν Τοζέ.

Οι πιθανές επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος στους βασικούς χρηματιστηριακούς κλάδους και στα ομόλογα.

Τράπεζες

Οι τράπεζες αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη του ράλι των ισπανικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, ενώ συνιστούν και έναν σαφή χρηματιστηριακό δείκτη για το πώς αξιολογούν οι επενδυτές την εκλογική αναμέτρηση.

Ο προσωρινός έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022 για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους διαβίωσης, παραμένει σε ισχύ, με τον Σάντσεθ να δεσμεύεται για την εξασφάλιση 1,4 δισ. ευρώ για τη στέγαση μέσω της παράτασης του μέτρου.

Αντιθέτως, το Λαϊκό Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την κατάργηση της συγκεκριμένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Οι CaixaBank, Sabadell και Unicaja Banco εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στον συγκεκριμένο φόρο, λόγω της επικέντρωσης των δραστηριοτήτων τους στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Citigroup, υπό τον Μπόρχα Ραμίρεθ.

Η εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την CaixaBank, η μετοχή της οποίας έχει ενισχυθεί περισσότερο από 350% από τον Ιανουάριο του 2022. Το ισπανικό Δημόσιο κατέχει μερίδιο 18% στην τράπεζα, το οποίο το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό έχει δηλώσει ότι θα διαθέσει προς πώληση.

«Η Santander και η BBVA εμφανίζονται περισσότερο προστατευμένες από τις πιθανές επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος, χάρη στη διεθνή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους», δήλωσε ο Ραμίρεθ της Citi.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας

Η Ισπανία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Ιδιώτες επενδυτές έχουν διοχετεύσει δισεκατομμύρια ευρώ στον κλάδο, συμβάλλοντας σε μια επέκταση που έχει φέρει τους παραγωγούς ηλιακής ενέργειας αντιμέτωπους με αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού.

Ο Σάντσεθ έχει στηρίξει τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω επιδοτήσεων και άλλων μέτρων ενίσχυσης, γεγονός που εξηγεί εν μέρει γιατί οι μετοχές των Grenergy Renovables, Corporación Acciona Energías Renovables και Audax Renovables υποχώρησαν την ημέρα ανακοίνωσης των εκλογών.

Οι αναλυτές της Alantra Partners εκτιμούν ότι μια κυβέρνηση PP-Vox ενδέχεται να δώσει προτεραιότητα στην παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών της Ισπανίας.

Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Barclays αναμένουν ότι η μεγαλύτερη σαφήνεια γύρω από την πολιτική για την πυρηνική ενέργεια και η χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου θα ευνοήσουν εταιρείες όπως η Iberdrola και η Endesa.

Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διαφοροποιηθούν, με εταιρείες ανάπτυξης έργων όπως η Solaria Energia y Medio Ambiente να ενδέχεται να επωφεληθούν από την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

«Η αγορά προεξοφλεί αλλαγή κυβέρνησης, η οποία θα δημιουργούσε πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Φερνάντο Γκαρθία.

Ακίνητα και στεγαστική αγορά

Η στεγαστική κρίση αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην προκήρυξη των εκλογών.

Οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργεί η πληθυσμιακή αύξηση, η οποία τροφοδοτείται εν μέρει από τη μετανάστευση, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων.

Ο Σάντσεθ διέλυσε το Κοινοβούλιο μετά την απόρριψη από τους βουλευτές της πρότασής του για την αντιμετώπιση του προβλήματος της οικονομικά προσιτής στέγασης. Η κυβέρνησή του ενέκρινε στη συνέχεια πάγωμα των ενοικίων, φορολογικά κίνητρα και απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων πολιτών.

Μια νέα κυβέρνηση ενδέχεται να αλλάξει την προσέγγισή της στην οικοδομική δραστηριότητα και τη στεγαστική πολιτική, θέτοντας στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος εισηγμένες ισπανικές εταιρείες ανάπτυξης κατοικιών, όπως η Neinor Homes και η Metrovacesa.

Η τελευταία καταγράφει τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο το 2026, με άνοδο 19%, αν και σε ορίζοντα τετραετίας η Neinor εμφανίζει τις υψηλότερες αποδόσεις.

Η μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά στην κυβερνητική πολιτική θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Τοζέ της Carmignac.

Data centers

Ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των κέντρων δεδομένων στην Ισπανία έχει προσελκύσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων από την Amazon, τη Blackstone, τη Merlin Properties Socimi και άλλες επιχειρήσεις.

Το Λαϊκό Κόμμα έχει δηλώσει ότι θα καταργήσει διάταγμα που υποχρεώνει τα data centers να καλύπτουν το 80% των ωριαίων αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, έναν κανόνα που θα εφαρμοστεί σταδιακά σε βάθος πενταετίας.

Παρότι οι τελικές ρυθμίσεις είναι λιγότερο αυστηρές από εκείνες που είχαν αρχικά προταθεί, η μετοχή της Merlin υποχώρησε κατά 3,6% την ημέρα έγκρισης του διατάγματος.

Η Alantra εκτιμά ότι μια κυβερνητική αλλαγή θα αποτελέσει «σαφώς θετική εξέλιξη» για τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Merlin και Solaria, καθώς ένας κυβερνητικός συνασπισμός υπό το Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κρατικά ομόλογα

Τα ισπανικά κρατικά ομόλογα εισέρχονται στην εκλογική περίοδο από θέση σχετικής ισχύος, χάρη στους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Το περιθώριο απόδοσης των ισπανικών δεκαετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών περιορίστηκε τον Ιανουάριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και παραμένει αισθητά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα spreads της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Οι επιδόσεις αυτές έχουν ενισχυθεί από τη σημαντική αποκλιμάκωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της Ισπανίας σε σχέση με τα υψηλά που καταγράφηκαν μετά την πανδημία.

Οι οικονομολόγοι της Barclays, μεταξύ των οποίων και ο Σααντάλα Νάντρα Γιαζί, θεωρούν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εκλογές είναι «σε γενικές γραμμές περιορισμένοι», επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει πιθανότατα θα έχει επικεφαλής ένα από τα παραδοσιακά κόμματα της Κεντροδεξιάς ή της Κεντροαριστεράς, περιορίζοντας την πιθανότητα σημαντικών αλλαγών στην οικονομική πολιτική.

«Οι πιστοληπτικές προοπτικές της Ισπανίας εξακολουθούν να στηρίζονται σε παράγοντες που είναι σχετικά ανεξάρτητοι από τον εκλογικό κύκλο», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Scope Ratings, Κάρλο Καπουάνο.

Telefónica και Indra

Μια αλλαγή εξουσίας θα στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή στη συμμετοχή του ισπανικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας.

Η κυβέρνηση, μέσω της κρατικής εταιρείας βιομηχανικών συμμετοχών SEPI, κατέχει το 10% της Telefónica και το 28% του ομίλου αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας Indra Sistemas.

Ο Φεϊχό έχει διαμηνύσει ότι θα επιδιώξει μια μελλοντική κυβέρνηση να αποχωρήσει από τη μετοχική σύνθεση της Telefónica.

«Δεν γνωρίζω τι δουλειά έχει η ισπανική κυβέρνηση σε μια εταιρεία όπως η Telefónica», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη αυτή την εβδομάδα.

Στην περίπτωση της Indra, οι εκλογές ακολουθούν μια περίοδο διοικητικών αναταράξεων και αντιπαραθέσεων γύρω από τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας, Άνχελ Εσκριμπάνο, και την πρότασή του για συγχώνευση του ομίλου με την αμυντική επιχείρηση της οικογένειάς του.

Η Indra θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί από ενδεχόμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών υπό μια νέα κυβέρνηση, μετά την αντίσταση που προέβαλε ο Σάντσεθ στους στόχους του ΝΑΤΟ.

Ο Φεϊχό έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει αρχικά σε έλεγχο των δημόσιων οικονομικών προτού δεσμευτεί για υψηλότερες δαπάνες.

Η Alantra εκτιμά ότι υπό μια νέα κυβέρνηση θα περιοριστεί ο κρατικός παρεμβατισμός τόσο στην Indra όσο και στην Telefónica.