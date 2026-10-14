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Ένας εργαζόμενος της OpenAI συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την τοποθέτηση κρυφής συσκευής ηχογράφησης σε γραφείο της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την αμερικανική Δικαιοσύνη και την ίδια την εταιρεία.

Ο Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας, συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου, περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου εργαζόμενοι της OpenAI εντόπισαν συσκευή καταγραφής ήχου κρυμμένη στο πίσω μέρος τηλεόρασης σε αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών.

Ο Αλφοζάν, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη συσκευή, κρατείται σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα και εμφανίστηκε την Τρίτη ενώπιον δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο.

Είχε ενταχθεί στην OpenAI τον Ιούλιο του 2025 και εργαζόταν στην ομάδα προϊόντος. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τον απέλυσε την ίδια ημέρα με τη σύλληψή του.

To περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας, σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI υποστήριξε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απέκτησε παράνομα πρόσβαση ή υπέκλεψε βάρη μοντέλων, πηγαίο κώδικα ή δεδομένα πελατών.

Η κρυφή συσκευή πίσω από την τηλεόραση

Η συσκευή εντοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από ομάδα ασφαλείας της OpenAI, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αίθουσα συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η συσκευή ήταν συνδεδεμένη σε θύρα USB στο πίσω μέρος μιας τηλεόρασης και είχε καλυφθεί με χαρτί υγείας, προκειμένου να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή.

Η συσκευή, ένα μικρό μαύρο εξάρτημα με την ένδειξη «Seeed studio», εκτιμάται ότι είχε τοποθετηθεί περίπου στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η OpenAI χρησιμοποίησε μάλιστα τα δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει τη συσκευή και να προσδιορίσει ποιος την είχε τοποθετήσει.

Ο Αλφοζάν δεν είχε άδεια πρόσβασης στη συγκεκριμένη αίθουσα, όπου πραγματοποιούνταν συνήθως συναντήσεις με «άκρως εμπιστευτικές τεχνικές, εμπορικές και στρατηγικές πληροφορίες».

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι εντόπισε στοιχεία που δείχνουν πως ο εργαζόμενος σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει και άλλες συσκευές ηχογράφησης, προκειμένου να καταγράφει κρυφά συναντήσεις σε διαφορετικά σημεία των γραφείων.

Στις αρχές Οκτωβρίου, στελέχη ασφαλείας της OpenAI εντόπισαν ακόμη μία παρόμοια συσκευή σε τσάντα που είχε αφήσει ο Αλφοζάν μέσα σε ένα από τα εταιρικά κτίρια.

Ποιος είναι ο Αλφοζάν

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Αλφοζάν εργαζόταν ως engineering lead στην OpenAI, με αντικείμενο λογισμικό για AI agents.

Το προφίλ αναφέρει επίσης ότι από το 2025 εργαζόταν παράλληλα ως συνεργάτης μερικής απασχόλησης στη σαουδαραβική εταιρεία venture capital Raed Ventures.

Προηγουμένως είχε εργαστεί ως senior systems engineer στη Meta Platforms. Σπούδασε πληροφορική και μηχανική στο Massachusetts Institute of Technology από το 2011 έως το 2016 και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην επιστήμη δεδομένων στο University of California, Berkeley, από το 2023 έως το 2025.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ενημέρωσε το FBI, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Η συσκευή που περιγράφεται στην ποινική καταγγελία του FBI είναι μια Seeed Xiao ESP32-S3 Sense, μια πλακέτα ανάπτυξης περίπου στο μέγεθος αντίχειρα, η οποία διαθέτει αποσπώμενο αισθητήρα κάμερας, ψηφιακό μικρόφωνο και αποθηκευτικό χώρο microSD.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εμφανιζόταν προς πώληση έναντι περίπου 14 δολαρίων, γεγονός που αναδεικνύει πόσο εύκολα μπορεί να αποκτηθεί εξοπλισμός με δυνατότητες καταγραφής.

Ο ιδρυτής εταιρείας κυβερνοασφάλειας που εξέτασε τη συσκευή ανέφερε ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια φθηνή πλακέτα που απευθύνεται σε χομπίστες, με δυνατότητα αποθήκευσης ηχογραφήσεων σε κάρτα μνήμης και ασύρματης μετάδοσης ήχου μέσω Wi-Fi σε μικρές αποστάσεις.

Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, εύκολη στην απόκρυψη. Ο εντοπισμός τέτοιων συσκευών απαιτεί είτε εξοπλισμό που ανιχνεύει άγνωστα ασύρματα σήματα είτε φυσικό έλεγχο των χώρων.

Ο Αλφοζάν πρόκειται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του δικαστή Alex G. Tse στις 19 Οκτωβρίου, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.

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