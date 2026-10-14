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Ακόμη και η καλύτερη προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκύψει μια ερώτηση που θα φέρει τον υποψήφιο σε αμηχανία. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι εκείνη που αφορά τις αποδοχές: «Πόσα χρήματα παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας και τι μισθό περιμένετε από εμάς;»

Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική στις διαδικασίες πρόσληψης, η οποία, ωστόσο, αρχίζει σταδιακά να αμφισβητείται. Η συζήτηση γύρω από τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων έχει ενταθεί, ενώ οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά τη δυνατότητα των εργοδοτών να ζητούν πληροφορίες για το μισθολογικό παρελθόν των υποψηφίων.

Το βασικό ζήτημα είναι κατά πόσο οι προηγούμενες αποδοχές ενός εργαζομένου πρέπει να επηρεάζουν την οικονομική πρόταση που θα λάβει για μια νέα θέση ή εάν η αμοιβή θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις απαιτήσεις της εργασίας.

Τι αλλάζει στην Ευρώπη για τις ερωτήσεις σχετικά με τις αποδοχές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ένα πιο διαφανές πλαίσιο για τον καθορισμό των μισθών, με στόχο την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια (2023/970) προβλέπει ότι οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το ιστορικό των αποδοχών τους στις προηγούμενες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αρχικό μισθό ή το εύρος των αποδοχών της προσφερόμενης θέσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το οικονομικό πλαίσιο πριν από τη διαπραγμάτευση.

Η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών ήταν η 7η Ιουνίου 2026, με την εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων να εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η απαγόρευση αφορά την αναζήτηση πληροφοριών για προηγούμενους μισθούς και όχι γενικά τη συζήτηση για τις μισθολογικές προσδοκίες ενός υποψηφίου.

Γιατί ο προηγούμενος μισθός μπορεί να επηρεάσει τη νέα προσφορά

Η πρακτική να ζητείται από τους υποψηφίους να αποκαλύψουν τις προηγούμενες αποδοχές τους έχει δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, είχε αναπτυχθεί και η εκστρατεία #EndSalaryHistory, η οποία καλούσε τις επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη ερώτηση κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η σύνδεση μιας νέας μισθολογικής προσφοράς με τις παλαιότερες αποδοχές ενδέχεται να αναπαράγει υφιστάμενες ανισότητες, αντί να διαμορφώνει ένα δίκαιο πλαίσιο αμοιβών.

Οι ανισότητες αυτές μπορεί να συνδέονται με το φύλο, τη φυλή ή την αναπηρία, καθώς και με άλλους παράγοντες που έχουν επηρεάσει τη μισθολογική εξέλιξη ενός εργαζομένου.

Όταν ένας εργοδότης βασίζει την προσφορά του στον προηγούμενο μισθό, υπάρχει ο κίνδυνος να παραβλέπει την πραγματική αξία της θέσης και τις ικανότητες του υποψηφίου.

Έτσι, αντί η αμοιβή να αντανακλά την επαγγελματική εμπειρία, τις γνώσεις και την απόδοση, μπορεί να επηρεάζεται από το πόσο αποτελεσματικά είχε διαπραγματευτεί ο εργαζόμενος τις αποδοχές του στο παρελθόν.

Να αποκαλύψετε τον μισθό σας ή να αποφύγετε την απάντηση;

Ένα από τα συχνότερα διλήμματα των υποψηφίων είναι εάν πρέπει να απαντήσουν ευθέως όταν ερωτώνται πόσα χρήματα κερδίζουν ή κέρδιζαν.

Η αποκάλυψη του προηγούμενου μισθού αποτελεί προσωπική επιλογή. Ο υποψήφιος μπορεί να μοιραστεί την πληροφορία εφόσον θεωρεί ότι αυτό εξυπηρετεί τη διαπραγμάτευσή του, χωρίς όμως να χρειάζεται να βασίσει σε αυτήν τη συζήτηση για τις νέες αποδοχές.

Ορισμένοι εργαζόμενοι επιλέγουν μια διαφορετική τακτική, θεωρώντας ότι η αναφορά ενός τεχνητά υψηλότερου μισθού μπορεί να τους εξασφαλίσει καλύτερη προσφορά.

Σε σχετική έρευνα του BBC, περαστικοί στο Λονδίνο ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να δηλώσουν υψηλότερες αποδοχές από τις πραγματικές, προκειμένου να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν θεωρείται ενδεδειγμένη, καθώς η παροχή ανακριβών πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία του υποψηφίου.

Μια πιο αποτελεσματική επιλογή είναι να μεταφερθεί η συζήτηση από το παρελθόν στο μέλλον, με έμφαση στο τι μπορεί να προσφέρει ο εργαζόμενος στη νέα επιχείρηση.

Πώς να διαπραγματευτείτε καλύτερα χωρίς να αποκαλύψετε προηγούμενες αποδοχές

Οι ειδικοί στις προσλήψεις επισημαίνουν ότι η συζήτηση για τον μισθό είναι προτιμότερο να στηρίζεται στην αξία που μπορεί να προσφέρει ο υποψήφιος και όχι στις αμοιβές που είχε λάβει σε προηγούμενες θέσεις.

Αντί να αναφερθεί σε συγκεκριμένο ποσό από το μισθολογικό του ιστορικό, ένας υποψήφιος μπορεί να εξηγήσει ότι οι προσδοκίες του διαμορφώνονται με βάση τις αρμοδιότητες της θέσης, την επαγγελματική του εμπειρία και τις συνθήκες της αγοράς.

Για παράδειγμα, μια απάντηση θα μπορούσε να είναι:

«Θα προτιμούσα να επικεντρωθούμε στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης και στην εμπειρία που μπορώ να προσφέρω. Με βάση αυτά τα δεδομένα και τις αποδοχές που επικρατούν στην αγορά, θα ήθελα να συζητήσουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών».

Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος μπορεί να αποφύγει την αποκάλυψη των προηγούμενων αποδοχών του, χωρίς να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αποφεύγει συνολικά τη συζήτηση για τον μισθό.

Η συμβουλή των ειδικών για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση

Η Σάζια Ετζάζ, διευθύντρια εκστρατειών στη Recruitment and Employment Confederation, υπογραμμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσεγγίζουν τις μισθολογικές συζητήσεις με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση.

Όπως εξηγεί, όσοι έχουν ενημερωθεί για τις αμοιβές που προσφέρονται στην αγορά και είναι σε θέση να παρουσιάσουν με σαφήνεια τη συνεισφορά τους διαθέτουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση.

Η κατάλληλη προετοιμασία δεν περιορίζεται, επομένως, στη μελέτη της εταιρείας ή στις πιθανές ερωτήσεις της συνέντευξης. Περιλαμβάνει και την έρευνα για τα επίπεδα αμοιβών του κλάδου, την κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης και τη δυνατότητα τεκμηρίωσης των οικονομικών προσδοκιών.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι η συζήτηση να επικεντρώνεται στην πραγματική επαγγελματική αξία του υποψηφίου και στο τι μπορεί να προσφέρει στη νέα του θέση, αντί να καθορίζεται από το ύψος του προηγούμενου μισθού του.

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