Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τρία πολεμικά μέτωπα —η Ερυθρά Θάλασσα, η Μαύρη Θάλασσα και ο Περσικός Κόλπος— βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάλυσης του Γιάννη Κοτζιά για τη ναυλαγορά. Ο συνιδρυτής του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers περιγράφει μια ναυτιλία που χρησιμοποιείται ως εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος, με τις αναταράξεις να δημιουργούν συχνά ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, αλλά να εκθέτουν πλοία και πληρώματα σε σοβαρές απειλές.

Μιλώντας στο 25ο Navigator Forum, ο κ. Κοτζιάς υπογράμμισε ότι η ναυτιλία «χρησιμοποιείται ως όπλο». Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ναυλομεσίτες καλούνται να «διαβάσουν» την αγορά, αξιολογώντας πώς κάθε πόλεμος, κρίση ή διαταραχή επηρεάζει τις θαλάσσιες μεταφορές και τις συνθήκες απασχόλησης των πλοίων.

Κατά την εκτίμησή του, η επίδραση των γεωπολιτικών ανατροπών στη ναυλαγορά είναι τις περισσότερες φορές θετική. Η παρατήρηση αυτή αφορά την εμπορική διάσταση των εξελίξεων. Στην ίδια παρέμβαση, άλλωστε, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα πλοία και στις ανθρώπινες απώλειες, αναδεικνύοντας το κόστος που συνοδεύει τη δραστηριοποίηση σε περιοχές συγκρούσεων.

Η Ερυθρά Θάλασσα, η Μαύρη Θάλασσα και ο Περσικός Κόλπος αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις περιοχές που πρέπει να εξετάζονται συστηματικά. Για τους επαγγελματίες της αγοράς, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων είναι απαραίτητες ώστε να κατανοούν τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη ναυτιλία. Η παρακολούθηση των συγκρούσεων συνδέεται έτσι άμεσα με την αξιολόγηση του κινδύνου.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο κ. Κοτζιάς έθεσε την ανθρώπινη ζωή στο κέντρο της συζήτησης. Το ζήτημα του κινδύνου, όπως επισήμανε, υπερβαίνει εκείνο που μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά. Αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους που βρίσκονται στα πλοία και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων στη θάλασσα.

Παρά την ένταση των απειλών, ο συνιδρυτής της Xclusiv Shipbrokers στάθηκε στην ικανότητα προσαρμογής του κλάδου. Η ιστορική εμπειρία, ανέφερε, δείχνει ότι η ναυτιλία μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγάλες ανατροπές και να συνεχίζει τη λειτουργία της ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Συνέδεσε, ωστόσο, αυτή την προσαρμογή στενά με την ενέργεια και το χρήμα, δίνοντας έμφαση στην οικονομική διάσταση των σημερινών εξελίξεων. Οι εμπορικές συνθήκες και τα οικονομικά κίνητρα παραμένουν καθοριστικά για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά μέσα στις κρίσεις.

Η πανδημία και οι πόλεμοι αποτέλεσαν τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε για να περιγράψει την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων μεταφορών. Ακόμη και όταν οι συνθήκες αλλάζουν απότομα και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, η ναυτιλία συνεχίζει να μεταφέρει αγαθά και να στηρίζει την παγκόσμια οικονομία. Όπως τόνισε, ακόμη και μέσα στις κρίσεις, «η ναυτιλία συνεχίζει να κινεί τον κόσμο».

Διαβάστε ακόμη

Nico Lazaridi: Το «Μαγικό Βουνό», η κληρονομιά του ιδρυτή και τα νέα στοιχήματα (pics)

Στον Δήμο Παλλήνης το «Cambas Gardens» των 440 εκατ. ευρώ – Τι αλλάζει στην Κάντζα με τη μεγάλη επένδυση (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ