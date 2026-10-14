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Περισσότερα χρήματα από ποτέ κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος τους κατευθύνεται προς έναν προορισμό: την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για την κυβέρνηση των ΗΠΑ, τις αναπτυσσόμενες χώρες και την παγκόσμια οικονομία.

To Bloomberg ανέλυσε πώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει συγκεντρώσει γρήγορα τον πλούτο όχι μόνο στις επτά εταιρείες που η Wall Street αποκαλεί «Magnificent», αλλά και στις επιχειρήσεις και τις χώρες που επωφελούνται από την τεράστια επέκταση της τεχνολογίας.

To πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως τα χρήματα που διαφορετικά θα αγόραζαν κρατικά ομόλογα ή θα επενδύονταν σε αναπτυσσόμενες χώρες και παραδοσιακούς κλάδους, διοχετεύονται αντ’ αυτού σε μια πιο ριψοκίνδυνη επένδυση χωρίς εγγύηση απόδοσης.

Εν τω μεταξύ, η μαζική μετατόπιση κεφαλαίων ωθεί τις παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί από την μεγάλη κρίση του 2008.

Εταιρείες στη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν είναι οι κύριοι παραγωγοί ημιαγωγών, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τα κέντρα δεδομένων που ξεφυτρώνουν παντού στις ΗΠΑ.

Αυτό έχει οδηγήσει στη συσσώρευση τεράστιων ποσών μετρητών και στην αναζήτηση καλής απόδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα μετρητά επιστρέφουν κατευθείαν σε μετοχές και ομόλογα που εκδίδονται από τις ίδιες αυτές αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ιστορικές αναλύσεις δείχνουν ότι όσο πιο ευκατάστατες γίνονται αυτές οι οικονομίες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανοχή στον κίνδυνο όσον αφορά τον τρόπο επένδυσης όλων αυτών των μετρητών.

Αυτή η πραγματικότητα εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή, καθώς όλο και περισσότερα χρήματα διοχετεύονται σε μετοχές και εταιρικά ομόλογα αντί για επενδύσεις χαμηλότερου κινδύνου, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τις αυξανόμενες αποδόσεις του αμερικανικού δημόσιου χρέους, καθώς και εκείνες άλλων χωρών, για να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πόσο μεγάλη είναι η επίδραση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και τις σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας της.

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