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Στην εποχή όπου οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν με ταχύτητες χιλιοστών του δευτερολέπτου, ένα εκτεταμένο τεχνολογικό μπλακ άουτ της Microsoft ανάγκασε τους traders να επιστρέψουν στα τηλέφωνα, ακόμη και στα φαξ, προκαλώντας σημαντικές δυσλειτουργίες σε χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές καθώς και σε επικοινωνίες μεταξύ επενδυτών.

Η σοβαρή διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, που επηρέασε το Outlook, το Teams και το Copilot, ήρθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις διεθνείς αγορές, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης λόγω Νvidia και στα ομόλογα είχαν ήδη αυξήσει την πίεση στις χρηματιστηριακές.

Ωστόσο σε νεότερη ενημέρωσή της στον ιστότοπό της, η Microsoft ανέφερε: «Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα στη σταθερότητα των διακομιστών μετά την εφαρμογή μιας διορθωτικής ενημέρωσης σε ένα στοιχείο διαμόρφωσης της πιστοποίησης ταυτότητας και της δρομολόγησης σε ανώτερο επίπεδο, σε ένα τμήμα της υποδομής μας». Η εταιρεία διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιδιόρθωσης, επιδιώκοντας να την επεκτείνει και στους διακομιστές που υποστηρίζουν τις περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες επανέρχονται σε λειτουργία. «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε να υπάρχει οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα που να προκαλεί αυτό το περιστατικό», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης. «Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό με επείγοντα χαρακτήρα και ως απόλυτη προτεραιότητα μέχρι την πλήρη επίλυσή του», πρόσθεσε ακόμη.

We’re seeing positive results for service stability and increased capacity as a result of our latest traffic optimization actions. We’re implementing these actions more broadly across affected regions as we seek to attain persistent recovery. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/pYdahqxDv3 if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

«Μόλις περιοριστεί το πρόβλημα, θα παρουσιάσουμε πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη βασική αιτία, τα μέτρα αποκατάστασης και ενίσχυσης της άμυνας σε βάθος, καθώς και περισσότερα στοιχεία, μέσα από μια έκθεση μετά το περιστατικό», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η βλάβη προκάλεσε προβλήματα από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη έως την Ιαπωνία και την Ινδία, επηρεάζοντας ακόμη και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του ιαπωνικού υπουργείου Οικονομικών.

Traders επιστρέφουν στα τηλέφωνα και τα φαξ

Η Ρίτα Ελκάζι, επικεφαλής εκτέλεσης συναλλαγών της UBS για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, είδε το Outlook να σταματά να λειτουργεί την ώρα που ολοκληρωνόταν μια εξαιρετικά νευρική εβδομάδα στις αγορές.

Αναγκάστηκε να καταφύγει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και εναλλακτικά κανάλια για να διατηρήσει επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Ήταν σχεδόν καταστροφικό και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί», δήλωσε από το Σίδνεϊ, εξηγώντας ότι πλέον απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των επιβεβαιώσεων και των ανακεφαλαιώσεων των συναλλαγών.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στη Σιγκαπούρη, όπου στελέχη της CMC Markets επέστρεψαν σε πιο παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας.

«Όλοι ξαναπιάσαμε τα τηλέφωνα, ενώ οι συνομιλίες μας στο WhatsApp ήταν πολύ πιο έντονες από το συνηθισμένο», ανέφερε ο Γιουτζίν Κο, trader της CMC Markets Singapore. Όπως εξήγησε, μια διαδικασία που κανονικά ολοκληρώνεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μέσω email απαιτούσε πλέον τηλεφωνική επικοινωνία και αρκετά λεπτά.

Στο Τόκιο, ο Ριουτάρο Κιμούρα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ομολόγων της BNP Paribas Asset Management, επισήμανε ότι οι συναλλαγές συνέχισαν σε μεγάλο βαθμό να πραγματοποιούνται, ωστόσο οι επιβεβαιώσεις συσσωρεύονταν, δημιουργώντας προβλήματα στα τμήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού.

«Τα γραφεία εξακολουθούσαν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και φαξ», σημείωσε.

Προβλήματα σε τράπεζες, χρηματιστήρια και κρατικές υπηρεσίες

Οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στις επικοινωνίες των traders. Στη Σιγκαπούρη, συμμετέχοντες στην αγορά ανέφεραν ότι ορισμένες τράπεζες αδυνατούσαν να ολοκληρώσουν συμφωνίες χρηματοδότησης.

Στην Ινδία, χρηματιστηριακές εταιρείες προειδοποίησαν τους πελάτες τους για πιθανές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Η IIFL Capital Services ενημέρωσε ότι η ανταπόκριση σε αιτήματα που αποστέλλονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να καθυστερήσει.

Στην Αυστραλία, ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου ASX ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί για προβλήματα σε υπηρεσίες του Microsoft 365, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι δικές του υπηρεσίες συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά.

Στην Ιαπωνία, προβλήματα καταγράφηκαν στην κοινή κυβερνητική πλατφόρμα πληροφορικής, με το υπουργείο Οικονομικών να γνωστοποιεί ότι δεν μπορούσε να παραλάβει ηλεκτρονικά μηνύματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατασκευάστρια φορτηγών και λεωφορείων Workhorse Group ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, εξαιτίας της διακοπής.

«Παρέλυσε η υποδομή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος»

Οι διαχειριστές επενδύσεων περιέγραψαν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς η αδυναμία πρόσβασης στα email επηρέαζε και άλλες κρίσιμες εφαρμογές.

Ο Κάλβιν Γεό, διαχειριστής χαρτοφυλακίου του hedge fund Blue Edge Advisors, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, να διαβάσει αναλύσεις χρηματιστηριακών εταιρειών ή να συνδεθεί σε ορισμένες πλατφόρμες συναλλαγών που απαιτούσαν ταυτοποίηση μέσω email.

«Το Outlook είναι η σκωληκοειδής απόφυση του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού κόσμου», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Με εμφανή δόση ειρωνείας, πρόσθεσε ότι, ενώ η χρηματοπιστωτική υποδομή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, η Nvidia βρισκόταν υπό έντονη πίεση και οι αγορές επιτοκίων κατέγραφαν μεγάλες διακυμάνσεις, η εβδομάδα εξελισσόταν κατά τα άλλα… εξαιρετικά.

Οι αναταράξεις επηρέασαν και τη δραστηριότητα των χρηματιστηρίων. Ο Μάθιου Χάουπτ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Wilson Asset Management, ανέφερε ότι η ομάδα επενδύσεων σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας του διαπίστωσε μείωση του όγκου συναλλαγών σε ορισμένες μετοχές εξαιτίας του μπλακ άουτ.

Περίπου 200.000 αναφορές προβλημάτων – Οι προσπάθειες της Microsoft

Η έκταση της διακοπής αποτυπώθηκε και στην πλατφόρμα Downdetector, όπου καταγράφηκαν περίπου 200.000 αναφορές προβλημάτων σε υπηρεσίες της Microsoft.

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, καθώς αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν σπάνια διαρκούσαν περισσότερο από μερικές ώρες.

Η Microsoft αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες τόσο στον εντοπισμό της αιτίας όσο και στη δοκιμή πιθανών λύσεων. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι οι προσπάθειες επανεκκίνησης των επηρεαζόμενων υποδομών άρχισαν να αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε κατά 0,4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, για πολλούς επαγγελματίες των αγορών, η παρατεταμένη αδυναμία πρόσβασης στις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες είχε ήδη δημιουργήσει σημαντικά λειτουργικά προβλήματα.

Ο Κένεθ Γκο, διευθυντής διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της χρηματιστηριακής UOB Kay Hian, βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στη Μαλαισία όταν έχασε τη δυνατότητα πρόσβασης στις ενημερώσεις της αγοράς που χρησιμοποιεί για την παροχή συμβουλών στους πελάτες του.

Αναγκάστηκε να βασιστεί σε τηλεφωνικές κλήσεις με προβληματική σύνδεση, σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονων χρηματιστηριακών διακυμάνσεων.

«Ήταν εξαιρετικά εκνευριστικό», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι εάν η διακοπή ξεπεράσει τις 24 ώρες, η κατάσταση θα περάσει στην κόκκινη ζώνη.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν κυρίως την ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Outlook, δημιουργώντας δυσχέρειες στην επικοινωνία και στη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών.

Το ελληνικό Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, καθώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως διευκρίνισε, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, καθώς και στις υπηρεσίες Outlook, Copilot και Teams, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου.

«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής αυτονομίας των κρατών και δημιουργίας εναλλακτικών υποδομών για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.