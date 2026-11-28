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Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ έμειναν στάσιμες τον Οκτώβριο, δείχνοντας ότι τα νοικοκυριά επέλεξαν μια ανάσα πριν από την εορταστική περίοδο, μετά την έκρηξη κατανάλωσης και επιχειρηματικών επενδύσεων που οδήγησε το τρίτο τρίμηνο στην ισχυρότερη ανάπτυξη των τελευταίων τριών ετών.

Την ίδια ώρα, μια σειρά τεχνικών βλαβών προκάλεσε κύμα πανικού στους καταναλωτές, οι οποίοι έσπευσαν να αποθηκεύσουν είδη επιβίωσης εκτός δικτύου.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bloomberg Economics σε διαδικτυακά δεδομένα τιμών, οι τιμές σε γεννήτριες, χαρτί υγείας και λυοφιλιωμένα τρόφιμα εκτοξεύτηκαν σε μια περίοδο που παραδοσιακά οι λιανοπωλητές ρίχνουν τις τιμές εν όψει Black Friday και Cyber Monday. Παράλληλα, ενώ οι Αμερικανοί βλέπουν επιτέλους αποκλιμάκωση στη βενζίνη, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τώρα ξεκινούν εν όψει των γιορτών, καθώς το υψηλότερο ενεργειακό κόστος των προηγούμενων μηνών —στο αγροτικό ντίζελ, τις μεταφορές και το πλαστικό συσκευασίας— περνά με χρονική υστέρηση στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ευρώπη: Η Γερμανία Ανεβάζει Ταχύτητα, η Γαλλία Φρενάρει και η ΕΚΤ Ζυγίζει Νέα Αύξηση

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία επιβραδύνθηκε πολύ περισσότερο από τις προβλέψεις χάρη στην αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων, προσφέροντας μια ανάσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς εξετάζει τα επόμενα βήματά της. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του κόστους δανεισμού και αναμένεται να επαναλάβουν την κίνηση τον Δεκέμβριο.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η εικόνα στην Ευρωζώνη παραμένει διχασμένη αλλά θετική: ο ιδιωτικός τομέας συνέχισε να επεκτείνεται, καθώς οι επιδόσεις της Γερμανίας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, στηριζόμενες στις μεγάλες κρατικές δαπάνες και στις εξαγωγές, αντισταθμίζοντας την επιδείνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γαλλία εν μέσω ανησυχιών για τον προϋπολογισμό και τις επικείμενες εκλογές. Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη —που ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρικά και οπτικά προϊόντα— μαζί με το ιστορικό πρόγραμμα επανεξοπλισμού αναμένεται να στηρίξουν τη βιομηχανική επανεκκίνηση της Γερμανίας, η οποία το πρώτο εξάμηνο επωφελήθηκε και από έκτακτους παράγοντες, όπως ο πόλεμος στο Ιράν που έπληξε ανταγωνιστικές ασιατικές χημικές βιομηχανίες.

Ασία: Ιστορικό Άλμα για την Ταϊβάν, Σταθερότητα στην Ινδία

Η Ταϊβάν αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2027, παρά τους προβληματισμούς γύρω από τη διάρκεια του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Η στατιστική υπηρεσία της χώρας εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 13,28% το 2026 — τον ταχύτερο ρυθμό από το 1978, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της ως παγκόσμιου κόμβου προηγμένων ημιαγωγών.

Στην Ινδία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε συνολικά σταθερή τον Νοέμβριο, καθώς η επιτάχυνση της μεταποίησης —με τον δείκτη PMI να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο— αντιστάθμισε την επιβράδυνση στον κλάδο των υπηρεσιών.

Αναδυόμενες Αγορές και Κεντρικές Τράπεζες

Στο Μεξικό, η οικονομία κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης από το 2023, με αιχμή τις εξαγωγές — οι αποστολές προς τις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 38% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, ενισχυμένες και από την υποχώρηση του πέσο έναντι του δολαρίου εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Στο Περού, η επιχειρηματική ελίτ συγκεντρώθηκε αυτή την εβδομάδα με ανανεωμένη αισιοδοξία έπειτα από μια δεκαετία πολιτικών αναταραχών, ποντάροντας στη φιλοεπιχειρηματική ατζέντα της κυβέρνησης της προέδρου Κέικο Φουτζιμόρι.

Τέλος, στον χάρτη των κεντρικών τραπεζών, οι νομισματικές αρχές σε Νότια Κορέα, Ρουάντα και Πράσινο Ακρωτήριο προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων, ενώ Ισραήλ, Νιγηρία, Γουατεμάλα και Ζάμπια διατήρησαν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού.