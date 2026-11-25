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Στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου έτους επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στη Ρωσία τον Οκτώβριο, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις με drones στο εσωτερικό της χώρας περιορίζουν την παραγωγική δυναμικότητα και εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 6,87% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, από 6,35% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2025.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν με καθυστέρηση σχεδόν δύο εβδομάδων, καθώς η ιστοσελίδα της στατιστικής υπηρεσίας είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση.

Οι πιέσεις από τις τιμές των καυσίμων

Οι ζημιές στα ρωσικά διυλιστήρια εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές ενός ευρέος φάσματος αγαθών, τόσο άμεσα, μέσω της ακριβότερης βενζίνης και του αυξημένου μεταφορικού κόστους, όσο και έμμεσα, μέσω των πληθωριστικών προσδοκιών των νοικοκυριών.

Παρότι οι τιμές της βενζίνης υποχώρησαν τον Οκτώβριο, καθώς η Ουκρανία περιόρισε τις επιθέσεις στα διυλιστήρια, η αύξηση κατά περίπου 13% στις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ωστόσο, μετά την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων κατά της ρωσικής βιομηχανίας παραγωγής καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, οι τιμές λιανικής της βενζίνης επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά σε εβδομαδιαία βάση τον Νοέμβριο.

Την ίδια ώρα, οι πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών αυξήθηκαν εκ νέου τον Νοέμβριο, φτάνοντας στο 13,5%.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε αργά την Τρίτη ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά των διυλιστηρίων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «η κατάσταση στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών παραμένει δύσκολη».

Δυσκολεύει η επιστροφή στις μειώσεις επιτοκίων

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού και η αντίδραση των νοικοκυριών περιπλέκουν την προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας να επιστρέψει στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μετά την αναστολή των μειώσεων των επιτοκίων τον περασμένο μήνα, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, δήλωσε ότι οι επιπτώσεις των επιθέσεων με drones αποδεικνύονται πιο παρατεταμένες από ό,τι αναμενόταν, καθιστώντας αναγκαία τη διατήρηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα.

Μάλιστα, ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα αποκλίνει από τον στόχο του 4% της κεντρικής τράπεζας για έβδομη διαδοχική χρονιά.

Σύμφωνα με αναλυτές της Alfa Bank, η επιμονή των πληθωριστικών προσδοκιών σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι οι υφιστάμενες νομισματικές συνθήκες δεν είναι επαρκώς περιοριστικές.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει στο 14% έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027.