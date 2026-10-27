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Η Panasonic επιταχύνει τα σχέδιά της για την παραγωγή ηλιακών κυψελών που μπορούν να ενσωματωθούν σε γυάλινες επιφάνειες, ώστε παράθυρα και προσόψεις κτιρίων να μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η μαζική παραγωγή φωτοβολταϊκών κυψελών περοβσκίτη θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2029, έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, σε εγκατάστασή της στη Ναγκάχαμα, στον νομό Σίγκα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Panasonic έχει ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο τις πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις ανάπτυξης της εταιρείας στην Οσάκα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Ιαπωνίας να αξιοποιήσει μια νέα γενιά φωτοβολταϊκών, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνειες όπου η εγκατάσταση συμβατικών ηλιακών πάνελ είναι δύσκολη.

Πώς λειτουργούν τα νέα φωτοβολταϊκά

Οι ηλιακές κυψέλες περοβσκίτη είναι λεπτές και ελαφριές, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εγκατάστασή τους σε περισσότερες επιφάνειες σε σχέση με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά. Η Panasonic σχεδιάζει να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων, αναπτύσσοντας γυάλινες επιφάνειες που θα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο γυαλί θα μπορεί να προσαρμόζεται ως προς το μέγεθος, τη διαφάνεια και τον σχεδιασμό του, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κτιρίου.

Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πόλεις, όπου πολλά κτίρια δεν διαθέτουν αρκετό χώρο στις στέγες τους για την τοποθέτηση παραδοσιακών ηλιακών πάνελ. «Ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, πολλά κτίρια διαθέτουν περιορισμένο χώρο στις στέγες τους για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στα κτίρια», ανέφερε η Panasonic στην ανακοίνωσή της. Η εταιρεία δεν ανακοίνωσε πόσες μονάδες σχεδιάζει να παράγει στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Το στοίχημα της Ιαπωνίας και ο ανταγωνισμός με την Κίνα

Η Ιαπωνία επενδύει στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών περοβσκίτη, καθώς αναζητά τρόπους να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η επέκταση των συμβατικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση για τη χώρα, λόγω του ορεινού εδάφους και της υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Οι νέες, λεπτές και ελαφριές κυψέλες μπορούν να αξιοποιηθούν σε σημεία όπου τα παραδοσιακά ηλιακά πάνελ δεν μπορούν να εγκατασταθούν, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η Ιαπωνία επιδιώκει να αποκτήσει μερίδιο στην αναδυόμενη αγορά των φωτοβολταϊκών περοβσκίτη, ανταγωνιζόμενη την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια βιομηχανία ηλιακής ενέργειας και αναπτύσσει επίσης τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Ωστόσο, οι κυψέλες περοβσκίτη παραμένουν ακριβότερες από τα συμβατικά ηλιακά πάνελ, γεγονός που αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ευρεία διάδοσή τους.